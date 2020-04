DGAP-News: LUDWIG BECK verschiebt Hauptversammlung 2020 (deutsch)

LUDWIG BECK verschiebt Hauptversammlung 2020

LUDWIG BECK verschiebt Hauptversammlung 2020

München, 16. April 2020 - Der Münchener Modekonzern LUDWIG BECK (ISIN DE 0005199905) hat entschieden, die ursprünglich für den 18. Mai 2020 in München geplante ordentliche Hauptversammlung aufgrund der derzeitigen Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Gesundheitsgefahren auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben. Somit findet die Hauptversammlung der LUDWIG BECK AG voraussichtlich am Dienstag den, 28. Juli 2020 statt. Sie wird nicht wie gewohnt in Form einer physischen Präsenz im "Hilton Hotel am Tucherpark", in München stattfinden sondern in virtueller Form. Genauere Informationen erfolgen mit Einladung über den Einberufungstext.

Investor Relations LUDWIG BECK AG Andre Deubel t: +49 89 23691 - 745 f: +49 89 23691 - 600 andre.deubel@ludwigbeck.de

