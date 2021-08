DGAP-News: Lünendonk-Studie: q.beyond gehört zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland (deutsch)

Lünendonk-Studie: q.beyond gehört zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland

^ DGAP-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse Lünendonk-Studie: q.beyond gehört zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland

31.08.2021 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lünendonk-Studie: q.beyond gehört zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland

- Gute Platzierung unterstreicht Erfolg der Wachstumsstrategie 2020plus - q.beyond-Portfolio entspricht aktuellen Bedürfnissen der IT-Anwender - Befragung der Anwender offenbart Wachstumschancen für breit aufgestellte IT-Dienstleister wie q.beyond

Köln, 31. August 2021 - Die q.beyond AG zählte im Jahr 2020 zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland. Dies ergab die neue Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland". Ihr Umsatz stieg mit 13 Prozent mehr als doppelt so schnell wie der Durchschnittswert aller Studienteilnehmer (+ 4,9 Prozent). Mit diesem starken Wachstum festigte q.beyond ihre Stellung unter den zehn größten IT-Service-Unternehmen in Deutschland.

q.beyond CEO Jürgen Hermann erklärt den überproportionalen Umsatzanstieg im Pandemiejahr 2020 mit der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie 2020plus: "Wir konzentrieren uns auf ausgewählte Fokusbranchen und decken die gesamte digitale Wertschöpfungskette mit unserer Cloud-, SAP- und IoT-Kompetenz ab. So können unsere Kunden das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen."

Digitale Arbeitsplätze gefragt

Die Digitalisierung erhielt in der Corona-Pandemie noch einmal einen Schub; dies ergab eine Anwenderbefragung im Rahmen der Lünendonk-Studie. Danach treiben 69 Prozent der Befragten ihre Digitalisierung nun mit höherer Priorität und Fokussierung voran. Im Mittelpunkt stehen digitale Arbeitsplätze sowie der Auf- und Ausbau digitaler Geschäftsmodelle, auf die sich q.beyond frühzeitig konzentriert hat und die maßgeblich zum starken Wachstum im Jahr 2020 beigetragen haben.

Das q.beyond-Portfolio deckt auch die Investitionsschwerpunkte der Anwender im laufenden Jahr und darüber hinaus ab. Dazu zählen unter anderem die Modernisierung der IT, Cyber Security sowie die Cloud-Transformation. Rund 70 Prozent der Befragten wollen ihr Budget für Cloud Computing 2022 weiter erhöhen. Im Fokus stehen hybride Cloud-Lösungen, wie sie q.beyond schon heute für zahlreiche Kunden betreibt.

Frühzeitig greift q.beyond darüber hinaus sich abzeichnende Trends am Markt auf. Aktuell zieht zum Beispiel die Nachfrage nach Softwareentwicklungsprojekten an; das Interesse gilt insbesondere Cloud-native Lösungen. q.beyond hatte sich hier im vorigen Jahr mit der Übernahme des Software-Engineering-Spezialisten Incloud gezielt verstärkt und beschäftigt mittlerweile weit mehr als 100 Software-Expertinnen und -Experten.

Breite Aufstellung von q.beyond entspricht Marktbedürfnissen

Die breite und zukunftsgerichtete Aufstellung von q.beyond entwickelt sich im deutschen Markt der IT-Dienstleister zunehmend zum Wettbewerbsvorteil. Im Rahmen der Lünendonk-Studie erklärten 59 Prozent der Anwender, dass sie in Zukunft grundsätzlich mit Full-Service-Dienstleistern zusammenarbeiten wollen, die ein breites Portfolio haben und komplette Projekte Ende-zu-Ende verantworten können.

q.beyond CEO Hermann zieht ein positives Fazit: "Wir sind hervorragend aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren stärker als der Markt zu wachsen." Das Unternehmen plant 2021 ein zweistelliges Umsatzwachstum auf 160 bis 170 Mio. EUR und will im kommenden Jahr einen Umsatz von 200 Mio. EUR erzielen. Auch über 2022 hinaus bleibe q.beyond auf Wachstumskurs, so Hermann: "Unsere Erfolgsgeschichte hat gerade erst begonnen."

Die vollständige Lünendonk-Studie 2021 "Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland" steht bei q.beyond unter folgendem Link zum kostenfreien Download bereit: https://r.qbeyond.de/luenendonk-2021

Über das Unternehmen: Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT. Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt: q.beyond AG Arne Thull Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions T +49 221 669 8724 invest@qbeyond.de www.qbeyond.de

31.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de

ISIN: DE0005137004

WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1230067

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1230067 31.08.2021

°