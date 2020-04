DGAP-News: LUNIS Vermögensmanagement AG: Verstärkung des Teams in Hamburg durch Thomas Rauch und weitere Mitarbeiter (deutsch)

LUNIS Vermögensmanagement AG: Verstärkung des Teams in Hamburg durch Thomas Rauch und weitere Mitarbeiter

^ DGAP-News: LUNIS Vermögensmanagement AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges LUNIS Vermögensmanagement AG: Verstärkung des Teams in Hamburg durch Thomas Rauch und weitere Mitarbeiter

01.04.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Thomas Rauch ist neuer Direktor der LUNIS Vermögensmanagement AG. Ab dem 01. April wird er mit seinem Team die Niederlassung in Hamburg verstärken.

Thomas Rauch verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzbranche. Zuletzt war er Director im Wealth Management der Commerzbank AG. Zuvor war er u.a. als Division Head & Projekt Manager bei der Dresdner Bank Lateinamerika AG und Regional Head for South & South-East Asia bei der Vereins- und Westbank AG tätig.

Andreas Brandt, CEO und Founding Partner der LUNIS Vermögensmanagement AG freut sich über die erweiterte Kompetenz in Hamburg: "Thomas Rauch bringt Erfahrung und Expertise mit und ist mit seinem Team eine wertvolle Verstärkung für unseren Hamburger Standort." Weiter betont er: "Wir als LUNIS sind davon überzeugt, dass mit einer langjährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Anspruch unserer Kunden in einem hoch regulierten Umfeld erfüllt werden kann. Wir möchten unsere Kompetenz in allen Belangen des Vermögensmanagements über Generationen leben."

LUNIS Vermögensmanagement ist derzeit in sechs Standorten deutschlandweit vertreten. Auch die Niederlassung Stuttgart hat eine Neueinstellung zu verzeichnen. Zum 01.04.2020 wird diese um einen neuen Senior Relationship Manager erweitert.

Über LUNIS Vermögensmanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,25 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lunis.de

___________________________________________________________

PRESSEKONTAKT

Anika Perlewitz Leiterin Corp. Communications & Marketing Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil: +49 (0) 174 142 6243 anika.perlewitz@lunis.de

01.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1012691 01.04.2020

°