Berlin, 12. Mai 2021. Die LUQOM GROUP, Europas führende Online-Plattform für Leuchten und Lichtlösungen, hat mit dem dänischen Unternehmen Lampemesteren A/S den erfolgreichsten Online-Shop für exklusive Leuchten und erstklassiges Beleuchtungsdesign in Nordeuropa übernommen. Damit verstärkt die LUQOM GROUP ihr Portfolio im Premium-Segment und sichert sich eine marktführende Position im attraktiven skandinavischen Markt. Durch diesen Zukauf setzt das Unternehmen das starke Wachstum der vergangenen Jahre fort und ist jetzt in 27 europäischen Ländern mit über 60 Online-Shops aktiv.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich die LUQOM GROUP zu einer der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen für Leuchten und Lichtlösungen entwickelt. Das Unternehmen bietet mehr als 500 Markenpartnern einen direkten Zugang zu Privat- (B2C) und Geschäftskunden (B2B) - sowohl über die eigenen Online-Shops als auch über die wichtigsten europäischen Online-Marktplätze. Mit der Übernahme von Lampemesteren verstärkt die LUQOM GROUP ihr Portfolio und bildet gemeinsam mit den Online-Shops Lampenwelt und QLF das gesamte Beleuchtungsspektrum ab - vom Einstiegs- bis zum Premium-Segment, von der Eigenmarke bis zum renommierten Design-Produkt.

Jochen Wilms, Co-Gründer und CEO der LUQOM GROUP: 'Wir freuen uns, Lampemesteren in der LUQOM GROUP willkommen zu heißen. Mit dem Fokus auf das Premium-Segment ist Lampemesteren die optimale Ergänzung zu unseren bestehenden Online-Shops in Europa. Mit der Akquisition stärken wir zudem unsere Position in Skandinavien deutlich. Gemeinsam mit dem Lampemesteren-Team werden wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Die LUQOM GROUP bildet dafür die perfekte Plattform."

Morten Brændgaard, Gründer & CEO Lampemesteren: 'Auf der LUQOM-Plattform werden wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs noch einmal beschleunigen. Wir werden unseren Kunden in Zukunft ein noch besseres Shoppingerlebnis anbieten können: schnellere Lieferzeiten, noch besseren Kundenservice und ein erweitertes kuratiertes Produktangebot. Ich freue mich sehr, als CEO von Lampemesteren diese Reise als Teil der LUQOM GROUP auch in Zukunft aktiv mitzugestalten."

Über die LUQOM GROUP LUQOM GROUP ist Europas führende Online-Plattform für Leuchten und Lichtlösungen. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Beleuchtungsindustrie ab und eröffnet in 27 Ländern mehr als 500 Markenpartnern den direkten Zugang zu Privat- und Geschäftskunden. Unter einem Dach vereint die LUQOM GROUP ein Netzwerk an Zulieferern und Handelspartnern, fünf Logistikzentren sowie drei Online-Shops und das Geschäft mit Eigenmarken. Über die Online-Shops und Channels der LUQOM GROUP können Kunden aus über 50.000 verfügbaren Produkten wählen. LUQOM GROUP richtet sich sowohl an private Endkunden (B2C) sowie an professionelle Abnehmer (B2B). Das Angebot für B2B-Kunden umfasst zudem Services im Bereich Marketing, Fulfillment und IT. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 650 Mitarbeiter.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.luqom.com

Über Lampemesteren Lampemesteren ist der führende Online-Shop für exklusive Leuchten und erstklassiges Beleuchtungsdesign in Nordeuropa. Im Jahr 2011 entschied sich Gründer & CEO Morten Brændgaard, den Elektronikbetrieb mit einer 100-jährigen Tradition in einen Online-Vertrieb insbesondere für Marken im Premium-Segment zu überführen. Heute betreibt das Unternehmen in Ergänzung zu seinen digitalen Absatzkanälen auch zwei Showrooms in Dänemark.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.lampenmeister.de

Pressekontakt: Kathrin Meyer (Finsbury Glover Hering) Telefon: +49 160 536 09 65

Christian Falkowski (Finsbury Glover Hering) Telefon: +49 171 867 99 50

E-Mail: press@luqom.com

