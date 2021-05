DGAP-News: Magenta Telekom und cyan erweitern ihre Zusammenarbeit um den Festnetzbereich (deutsch)

Magenta Telekom und cyan erweitern ihre Zusammenarbeit um den Festnetzbereich

München, 17. Mai 2021 - Knapp 10 Jahre nach Bekanntgabe des ersten Vertrags zur Zusammenarbeit im Bereich der mobilen Endkunden machen Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) und cyan den nächsten gemeinsamen Schritt.

Nach erfolgreicher Verschmelzung von T-Mobile Austria und UPC Austria tritt das neugeschaffene Unternehmen Magenta Telekom als konvergenter Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, TV und Entertainment in Österreich auf. In diesem Zusammenhang wächst nicht nur die Anzahl der Endkunden von Magenta, sondern auch das Bedürfnis das neue Kundensegment vor den Gefahren der online-Bedrohungen zu schützen.

Zusätzlich zu dem bereits erfolgreichen Produkt "Internetschutz" für Mobilfunkkunden wird Magenta Telekom ab sofort auch den Festnetzkunden das Produkt "Internetschutz Home" zur Verfügung stellen, welche allesamt auf der netzintegrierten Technologie von cyan aufbauen. Des Weiteren ist in einem nächsten Schritt auch die Vermarktung von Kombiangeboten für die Mobil-, und Festnetzkundensegmente geplant, was die starke Marktposition von Magenta Austria als Anbieter von integrierten Telekommunikationsdienstleistungen weiter unterstreicht.

Bruno Duarte, CCO Consumer Magenta Telekom: "Cybersicherheit war noch nie so wichtig wie heute. In Österreich hat die Internetkriminalität während der Pandemie um 26 Prozent zugenommen als die meisten Menschen von zu Hause gearbeitet haben. Als Telekommunikationsanbieter möchten wir, dass unsere Kunden bei der Nutzung des Internets sicher sind. Daher freue ich mich sehr, eine neue Sicherheitslösung für unsere Festnetzkunden vorzustellen, die ein hohes Maß an Schutz bietet. Diese Lösung wurde von unserem langjährigen Partner cyan entwickelt und basiert auf dessen hervorragendem Wissen und der Expertise im Bereich Cybersicherheit."

cyan blickt auf eine jahrelange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Magenta Telekom zurück und sieht die Erweiterung der Partnerschaft als Auftrag, weiterhin innovative Produktlösungen zu entwickeln, intensiv in der Vermarktungsgestaltung zusammenzuarbeiten, aber auch gemeinsam durch gezielte und verständliche Aufklärungsarbeit für ein größeres Bewusstsein bei Konsumenten von Internetschutz Produkten zu werben.

Frank von Seth, CEO cyan: "Die Erweiterung des Cybersecurity Angebotes für Festnetzkunden, dokumentiert das große Vertrauen unseres langjährigen Partners Magenta in unsere gemeinsame Kooperation. Mit diesem zusätzlichen Service möchten wir die neuen Magenta Kunden willkommen heißen, um in Zukunft die Vorteile des Internets in einer sicheren Umgebung zu nutzen. Diese Initiative - und auch folgende - werden bei beiden Partnern für signifikantes Wachstum sorgen und die Beziehung auch international fördern. Wir sind sehr stolz auf diese loyale und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über cyan:

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekommunikationsdienstleistungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Branche. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetz-Internet Service Providern (MNO), virtuellen Mobilfunknetzbetreibern (MVNO) sowie Banken und Versicherungen. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und dann unter deren Namen ("white-labeled") den Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute hat die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die cyan-Produkte an mehr als 50 Millionen Endkunden verkauft werden. cyan kann Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform über die Datenoptimierung bis hin zur Cyber Security anbieten. Darüber hinaus betreibt cyan ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Branche frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan in einem internationalen Ausschreibungsverfahren einen globalen Gruppenvertrag mit Orange gewonnen. cyan kooperiert unter anderem mit dem weltweit führenden Versicherungsmakler Aon und dem Telekommunikationsunternehmen Magenta.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cyansecurity.com.

