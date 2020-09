Major Precious Metals Corp.: Die grönländische Regierung genehmigt die Übertragung der Skaergaard-Lizenzen auf Major Precious Metals

3. September 2020 - Vancouver, British Columbia. Major Precious Metals Corp. (,Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF |

FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass die grönländische Regierung die Übertragung der Skaergaard-Explorationslizenzen (EL 2007/01 und EL 2012/25) auf Major Precious Metals genehmigt hat. Damit sind alle Due Diligence- und liegenschaftsbezogenen Prozess- und Transferposten abgeschlossen.

Major gibt ebenfalls bekannt, dass RPA Inc. ihren Besuch des Skaergaard-Projekts am 10. September 2020 abschließen wird, wobei der 11. September ein zusätzlicher Besuchstag für den Fall von Wetterverzögerungen ist.

Das RPA Team wird im Rahmen des Besuchs auch den historischen Bohrkern aus dem Skaergaard-Projekt in einem Kernlager in Reykjavik, Island, untersuchen, um unter anderem die Möglichkeit einer Verbesserung der Projektökonomie mittels Intervallabtastung durch andere anomale Metalle und Elemente wie z. B. Gallium, Vanadium und Titan in Erwägung zu ziehen.

Der vollständige und endgültige Abschluss der Skaergaard-Akquisition ("Akquisition") unterliegt nur noch der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE" oder der "Börse") und den üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art.

Die CSE kam zu dem Schluss, dass die Akquisition eine grundlegende Änderung für das Unternehmen gemäß den Richtlinien der Börse darstellt. Infolgedessen bedarf die Akquisition der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens. Das Unternehmen beabsichtigt, eine solche Genehmigung durch schriftliche Zustimmung der Inhaber der Mehrheit des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens einzuholen. Inhaber, die der Akquisition zustimmen, werden gebeten, zu bestätigen, dass sie für die Akquisition stimmen würden, falls sie auf einer Versammlung der Aktionäre des Unternehmens zur Genehmigung vorgelegt werde.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies den Prozess beschleunigen sollte, um sich auf seine Asset-Basis zu konzentrieren.

Im Namen des Board of Directors

Major Precious Metals Corp.

Paul Ténière, P.Geo., President & Chief Executive Officer Suite 810 - 789 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1H2 Tel.: (604) 687-2038

Über Major Precious Metals Corp.

Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden Sie bei SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der CSE unter www.theCSE.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

