DGAP-News: Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals ohne Kenntnis einer wesentlichen Änderung seiner Prognosen (deutsch)

28. April 2021 - Vancouver, British Columbia - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF |

FRANKFURT: 3EZ möchte bestätigen, dass dem Management keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bekannt sind, die für die jüngste signifikante Abwertung des Aktienkurses verantwortlich sind, nachdem der erfolgreiche Bericht über die angegebene Ressource mit 5,5 Millionen Palladiumäquivalenten und die abgeleitete Ressource mit 14,4 Millionen Palladiumäquivalenten bei Skaergaard erfolgreich war

Das Unternehmen wurde von seinen Beratern darüber informiert, dass ausgefeilte Techniken wie Spoofing, Layering, Wash-Handel, Manipulation durch mehrere Maklerhäuser und die Verwendung aggressiver Algorithmen im Handel mit Wertpapieren der Gesellschaft eingesetzt wurden, die das Ziel haben, eine Schwäche des Aktienkurs des Unternehmens zu erwecken.

Bergbauunternehmen waren häufige Ziele räuberischer Leerverkäufe. Experten sagen, dass Kanadas laxe Vorschriften in Bezug auf die Praxis dazu geführt haben, dass missbräuchliche Formen von Leerverkäufen auf den kanadischen Märkten florieren. (

Die Taskforce zur Modernisierung der Kapitalmärkte in Ontario hat in ihrem Abschlussbericht in denen Maßnahmen empfohlen wurden, die speziell auf verschiedene Formen von Leerverkäufen abzielen, einschließlich nackter Leerverkäufe. (

https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/news-newspaper/report-targets-abusive-short-sellers/).

Das Unternehmen hofft, dass bald Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften umgesetzt werden, um den Aufsichtsbehörden die erforderliche Befugnis zu geben, diese räuberischen Verkaufstechniken zu verhindern.

Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um unsere neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten: https://majorprecious.com/investors/

Im Namen des Board of Directors

Major Precious Metals Corp.

Paul Ténière, P.Geo., President & Chief Executive Officer Suite 810 - 789 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1H2 Tel.: (604) 687-2038 pteniere@majorprecious.com

Über Major Precious Metals Corp.

Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden www.majorprecious.com sowie bei SEDAR unter www.sedar.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°