Markus Hill: www.fondsboutiquen.de - Inflation, SPACs, Value Investing, ESG, Seed Money, Fondsselektion, Finanzplatz Frankfurt am Main (INTERVIEWS - Lansdowne Partners Austria GmbH, Ampega Investment GmbH)

11.01.2021 / 13:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Inflation, Asset Allocation, "SPACs & Neuer Markt", Simbabwe (Interview - Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH)

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu Leben" (Albert Einstein). Markus Hill* sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, über die Themenbereiche Inflation, Fiskalpolitik, Asset Allocation sowie über "SPACs & Neuer Markt", REITs und Infrastrukturinvestments. Die Fragestellung "Sind wir auf dem Weg nach Simbabwe?" aus seiner aktuellen Research-Publikation vertieft diese Betrachtungsweise zusätzlich.

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-inflation-asset-allocation-spacs-neuer-markt-simbabwe-interview-martin-friedrich-lansdowne-partners-austria-gmbh

2. Value Investing, "Triezen & DCF-Modelle", ESG, Technologie und die Kunst des Bogenschießens (Interview - Marc Siebel, Peacock Capital GmbH)

"Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen" (Goethe). Innovation, Mittelstand und Nachhaltigkeit stellen für Investoren bei der üblichen Value-versus-Growth-Diskussion interessante Themenfelder dar. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Marc Siebel, Geschäftsführer der Peacock Capital GmbH, über "triezende" Professoren, DCF-Modelle und die Begeisterung für Value Investing. In Verbindung mit diesem Investmentstil wurden zusätzlich Themen wie ESG & Taxonomie bei Nebenwerten, Investments in Technologie und die Kunst des Bogenschießens angesprochen.

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-value-investing-triezen-dcf-modelle-esg-technologie-und-die-kunst-des-bogenschiessens-interview-marc-siebel-peacock-capital-gmbh

3. Quant & ESG - Singularitätentheorie, Fondsselektion, Seed Money & "Spiegel des Licht" (Dr. Oliver Klehn, Interview & Literaturhinweis)

Fondsboutiquen stoßen seit Jahren auf verstärktes Interesse bei Family Offices und klassischen institutionellen Investoren. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Oliver Klehn, Geschäftsführer von Paladin Quant GmbH, über Themen wie Singularitätentheorie, quantitatives Asset Management und ESG. Neben diesen fachlichen Aspekten wurden Themen wie "Festanstellung versus Unternehmertum", Seed Money und Erfahrungen mit Fondsselektoren diskutiert. Ergänzt werden die fachlichen Impressionen des Portfolio-Managers durch persönliche Lektüre-Gedanken zur Aktualität von Thomas Chromwell, Brexit und Corona ("Spiegel und Licht", Hillary Mantel).

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-quant-esg-singularitaetentheorie-fondsselektion-seed-money-spiegel-des-licht-oliver-klehn-interview-literaturhinweis

Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: redaktion@fondsboutiquen.de

FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de

