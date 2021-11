DGAP-News: Masterflex SE mit Geschäftsentwicklung über Plan - Mittelfristiges zweistelliges EBIT-Margenziel bereits fast erreicht (deutsch)

Masterflex SE mit Geschäftsentwicklung über Plan - Mittelfristiges zweistelliges EBIT-Margenziel bereits fast erreicht

- Wachstum im 9-Monatszeitraum über Plan

- Konzern-Umsatz wächst um rund 6,8 % auf 59,6 Mio. Euro (9M/2020: 55,8 Mio. Euro)

- Operatives Konzern-EBIT steigt um 64,7 % auf 5,8 Mio. Euro (9M/2020: 3,5 Mio. Euro)

- Hoher Auftragsbestand von 15,4 Mio. Euro unterstreicht Umsatz- und Ertragsziele

- Mittelfristiges Ertragsziel "Double Digit" mit 9,7 % EBIT-Marge bereits nahezu erreicht

- Konkretisierte und nach oben angepasste Prognose

Gelsenkirchen, 10. November 2021 - Die Masterflex Group hat mit einem Umsatz von 59,6 Mio. Euro (9M/2020: 55,8 Mio. Euro, 9M/2019: 62,5 Mio. Euro) das Vor-Corona-Niveau von 2019 annähernd erreicht. Im Vorjahresvergleich konnte die Masterflex Group ein Umsatzplus von 6,8 % erwirtschaften. Obwohl sich noch nicht alle Kundenbranchen von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie erholt haben, hat sich das Wachstum insgesamt weiter verfestigt.

Isoliert betrachtet konnte die Gruppe im dritten Quartal mit 20,7 Mio. Euro beim Umsatz bereits wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen (Q3/2020: 18,4 Mio. Euro, Q3/2019: 20,6 Mio. Euro). Der hohe Konzernauftragsbestand von 15,4 Mio. Euro zum 30. September 2021 (31. Dezember 2020: 9,4 Mio. Euro) unterstreicht die Umsatz- und Ertragsziele. Gleichzeitig spiegelt sich die erfolgreiche Umsetzung des Back to Double Digit-Programms (B2DD) in einer höheren Ertragskraft wider. Damit befindet sich die Masterflex Group nach neun Monaten hinsichtlich der bisher fur das Gesamtjahr 2021 formulierten Ziele uber Plan.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) verbesserte sich im 9-Monatszeitraum 2021 - trotz steigender Rohstoffpreise und einer damit verbundenen höheren Bevorratung von kritischen Materialen - deutlich auf 5,8 Mio. Euro (9M/2020: 3,5 Mio. Euro), sodass sich im Jahresvergleich ein signifikantes Plus von 64,7 % ergibt. Damit hat die Masterflex Group das Ertragsniveau vor Corona in der Vergleichsperiode 2019 (9M/2019: 5,3 Mio. Euro) trotz einer niedrigeren Umsatzbasis ubertroffen, was auch in einer höheren operativen EBIT-Marge zum Ausdruck kommt. Die EBIT-Marge nahm im 9-Monatszeitraum 2021 deutlich zu auf 9,7 % (9M/2020: 6,3 %, 9M/2019: 8,4 %). Damit liegt die Masterflex Group mit ihrem Restrukturierungsprogramm "Back to Double Digit" auf Kurs einer zweistelligen EBIT-Marge.

Das Konzern-EBITDA erreichte im Berichtszeitraum 9,3 Mio. Euro (9M/2020: 6,6 Mio. Euro) und das Konzernergebnis 3,8 Mio. Euro (9M/2020: 1,4 Mio. Euro). Entsprechend stieg das Ergebnis pro Aktie auf 0,39 Euro nach 0,15 Euro in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

In den Kundenbranchen ergibt sich eine heterogene Entwicklung. Dabei zeigte vor allem das klassische Industrieschlauchgeschäft in den Bereichen Maschinenbau und Automobilindustrie wie in den Vorquartalen eine hohe Nachfragedynamik. Aufholeffekte als Ergebnis der Nachfragezuruckhaltung des Geschäftsjahres 2020 sowie die Umrustung zu nachhaltigeren Fertigungsprozessen wirkten sich hier positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Die Masterflex Group profitierte in diesem Bereich insbesondere von der hohen Materialkompetenz und Schlauchvielfalt im Portfolio.

Das Geschäft in der Medizintechnik ist nach wie vor davon geprägt, dass sich einerseits die Sonderkonjunktur durch COVID-19-relevante Ausstattungen abgeflacht hat, andererseits fehlten die Wachstumsimpulse im eigentlichen Stammgeschäft in der Medizintechnik. Verschiebungen von Eingriffen in der Chirurgie sind nach wie vor an der Tagesordnung, sodass bei Operationen noch nicht wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht wurde. Insbesondere Investitionen und Arbeiten für Neuprojekte und Serienstarts bereits entwickelter Produkte werden seitens einiger Kunden noch zuruckgehalten. Im Sinne der langfristigen Ausrichtung der Masterflex Group wurde das Produktportfolio an medizintechnischen Schlauchlösungen in den ersten drei Quartalen 2021 konsequent weiter ausgebaut. Gleichzeitig wurden die Produktionskapazitäten entsprechend der Planungen erweitert, um fur die erwartete Wachstums- und Nachholphase gerustet zu sein.

Auf einem unverändert niedrigen Niveau entwickelten sich die Aktivitäten in der Luftfahrtindustrie. Alle anderen Gesellschaften lagen umsatz- und ertragsseitig uber Vorjahresniveau. Auch aus Asien kamen positive Wachstumsimpulse. Die zunehmende Verknappung auf der Rohstoffseite bremste allerdings die Wachstumsdynamik in den unterschiedlichen Branchen leicht aus.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: "Wir sind mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten sehr zufrieden. Trotz aller Herausforderungen, die sich aus den Nachwehen der Corona-Pandemie, den angespannten Lieferketten und den damit verbundenen steigenden Rohstoffpreisen ergeben, hat sich unser Wachstum verstetigt und unsere Profitabilität entwickelt sich in die richtige Richtung. Wir sind mehr denn je davon uberzeugt, dass wir ausgehend von einem guten Geschäftsjahr 2021 unsere kommunizierten Mittelfristziele erreichen werden. Wir verzeichnen einen soliden Auftragseingang und der Umstand, dass noch lange nicht alle Kundenindustrien zuruck auf Wachstumskurs gefunden haben, lässt sogar noch weiteren Spielraum nach oben."

Prognose nach oben angepasst

Mit Ablauf des dritten Quartals liegt die Masterflex Group bei ihrer umsatzseitigen Jahresprognose, die von einem Umsatzanstieg von 2 % bis 5 % ausging, uber dem oberen Ende der Zielvorgabe. Ausgehend von einer soliden Auftragslage ist abzusehen, dass die Masterflex Group beim Umsatz im Gesamtjahr 2021 besser als ursprunglich geplant abschneiden wird, was eine Konkretisierung und Anhebung der Jahresziele erlaubt.

Fur das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand daher Umsatzerlöse in einer Range von 76 Mio. Euro bis 78 Mio. Euro. Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegenuber dem Vorjahr von 5 % bis 8 %. Das operative EBIT im Gesamtjahr 2021 wird voraussichtlich - analog der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - deutlich uber dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 (3,2 Mio. Euro) und uber dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 (5,1 Mio. Euro) liegen, was angesichts der im Vergleich zu 2019 niedrigeren Umsatzbasis die erfolgreiche Umsetzung des B2DD-Programms unterstreicht. Daher sieht das Management die Masterflex Group voll auf Kurs, wie kommuniziert ab 2022 wieder eine EBIT-Marge im zweistelligen Bereich zu erreichen.

Ausgewählte Kennzahlen

in TEUR 30.09.2021* 30.09.2020* Veränderung Konzernumsatzerlöse 59.577 55.778 6,8 % EBITDA 9.344 6.624 41,1 % EBIT (operativ) 5.761 3.497 64,7 % EBIT 5.670 2.770 104,7 % EBT 5.076 2.106 141,0 % Finanzergebnis -594 -664 10,5 % Konzernergebnis 3.763 1.429 163,3 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,39 0,15 160,0 % EBIT-Marge (operativ) 9,7 % 6,3 % Nettoumsatzrendite 6,3 % 2,6 % Mitarbeiter (Anzahl) 556 635 -12,4 % in TEUR 30.09.2021* 31.12.2020 Veränderung Konzern-Eigenkapital 44.958 41.285 8,9 % Konzern-Bilanzsumme 79.196 76.354 3,7 % Konzern-Eigenkapitalquote 56,4 % 54,1 % *) ungeprüft

Der 9-Monatsbericht per 30. September 2021 steht im Internet unter masterflexgroup/investor-relations zur Verfügung.

Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie ( WKN 549293 ) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

Susan Hoffmeister Investor Relations Tel.: +49 89 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

