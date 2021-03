DGAP-News: Masterflex SE: Optimierungsprogramm B2DD zeigt Wirkung, Mittelfristziele bestätigt (deutsch)

Masterflex SE: Optimierungsprogramm B2DD zeigt Wirkung, Mittelfristziele bestätigt

Masterflex SE: Optimierungsprogramm B2DD zeigt Wirkung, Mittelfristziele bestätigt

- Konzern-Umsatz 2020 mit 71,9 Mio. Euro am oberen Ende der Prognosespanne

- Operatives Konzern-EBIT übertrifft mit 3,2 Mio. Euro die Prognose für 2020

- Optimierungsprogramm "Back to Double Digit" liegt im Plan, erste positive Effekte erkennbar

- Mittelfristziele bei einer nachhaltig zweistelligen EBIT-Marge werden bestätigt

Gelsenkirchen, 31. März 2021 - Die Masterflex SE ( ISIN: DE0005492938 ) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. In dem von der Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Geschäftsjahr ist es dem Konzern gelungen, beim Umsatz den oberen Rand der Prognosespanne zu erreichen und beim operativen EBIT die eigenen Ziele sogar zu übertreffen.

Insgesamt erwirtschaftete die Masterflex Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 71,9 Mio. Euro. Das entspricht einem erwartungsgemäßen Rückgang um 10,1 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 80,0 Mio. Euro. Besonders betroffen von negativen Effekten aus der COVID-19-Pandemie waren die Aktivitäten in den Bereichen Luftfahrt, Automotive und Maschinenbau. Erfreulich entwickelte sich dagegen der Bereich Medizintechnik, der zusammen mit den Aktivitäten für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie Umsatzrückgänge in den pandemiebedingt rückläufigen Sparten teilweise ausgleichen konnte.

Durch die Kombination aus strikter Kostendisziplin plus der umgesetzten Effizienzmaßnahmen im Rahmen des Optimierungsprogramms "Back to Double Digit" (B2DD) ist es der Masterflex Group gelungen, den Umsatzrückgang ergebnisseitig zum Teil zu kompensieren. Das operative EBIT im Konzern lag mit 3,2 Mio. Euro wie prognostiziert unter dem Vorjahreswert von 5,1 Mio. Euro, aber über der Prognose für das Gesamtjahr 2020, die ein operatives EBIT in der Spanne von 1,0 bis 2,5 Mio. Euro vorsah. Entsprechend belief sich die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr 2020 auf 4,4 % nach 6,3 % im Vorjahr. Das EBITDA erreichte in den abgelaufenen zwölf Monaten 7,9 Mio. Euro nach 9,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Konzernergebnis lag zum 31. Dezember 2020 mit 0,8 Mio. Euro wie erwartet unter der Vorjahresperiode (2,5 Mio. Euro).

Die Finanzlage des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Die liquiden Mittel der Masterflex Group beliefen sich zum 31. Dezember 2020 auf 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro). Damit lag die Nettoverschuldung per Ende 2020 bei 18,2 Mio. Euro und reduzierte sich somit gegenüber dem Vorjahreswert von 23,9 Mio. Euro um 24 %. Das Konzern-Eigenkapital der Masterflex Group reduzierte sich um 0,73 Mio. Euro auf 41,3 Mio. Euro zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020. Die Abnahme des Eigenkapitals ist im Wesentlichen auf Währungsdifferenzen und die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zurückzuführen. Eigenkapitalerhöhend wirkte sich das Konzernergebnis 2020 in Höhe von 0,8 Mio. Euro aus. Bei einer gleichzeitigen Bilanzsummenverkürzung erhöhte sich die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2020 von 51,5 % auf 54,1 %.

"Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2020 angesichts der Auswirkungen durch die Pandemie sehr zufrieden. Dass wir trotz der herausfordernden Umstände auf einen erfreulichen Geschäftsverlauf zurückblicken können, ist zum großen Teil auf die konsequente Umsetzung unseres Optimierungsprogramms "Back to Double Digit" zurückzuführen. Mit einer trotz Rezession verbesserten Finanzlage können wir zuversichtlich auf das laufende Jahr blicken, in dem wir bei einer Normalisierung der Infektionslage hoffentlich wieder auf unseren Wachstumspfad zurückkehren werden. Angesichts der sichtbaren Erfolge bestätigen wir unsere mittelfristigen Ziele bei einer nachhaltig zweistelligen operativen EBIT-Marge ausdrücklich", kommentiert Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group.

Kennzahlen Masterflex Group 2020 2019 Veränderung (in TEUR) Konzernumsatzerlöse 71.881 79.969 -10,1 % EBITDA 7.892 9.656 -18,3 % EBIT (operativ) 3.167 5.058 -37,4 % EBIT 2.335 4.542 -48,6 % EBIT-Marge (operativ) 4,4 % 6,3 % Konzernergebnis 793 2.532 -68,7 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,08 0,26 -69,2 % 2020 2019 Veränderung Konzern-Eigenkapital 41.285 42.015 -1,7 % Konzern-Eigenkapitalquote 54,1 % 51,5 % Konzern-Bilanzsumme 76.354 81.559 -6,4 % Dividende Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2020 der Masterflex SE eine Dividende von 0,08 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,07 Euro pro Aktie) auszuschütten. Termin für die Hauptversammlung ist der 19. Mai 2021.

Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht 2020 wurde auf www.masterflexgroup.com veröffentlicht.

Telefonkonferenz Am 31. März 2021 um 10:00 Uhr findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren eine Telefonkonferenz statt. Die aktuelle Unternehmenspräsentation zu den Geschäftszahlen 2020 ist ebenfalls auf www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN 549293) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

Susan Hoffmeister Investor Relations Tel.: 089 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45891 Gelsenkirchen Deutschland Telefon: +49 (0)209 970770 Fax: +49 (0)209 9707733 E-Mail: info@masterflexgroup.com Internet: www.MasterflexGroup.com

