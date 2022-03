Matador Mining Limited: Infill-Bohrungen unterstreichen die Gehaltskontinuität und die Möglichkeiten einer weiteren Steigerung der Mineralressourcen bei Window Glass Hill

Matador Mining Limited (ASX: MZZ; OTCQX: MZZMF; FWB: MA3) ("Matador" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Infill-Bohrungen bekannt, die Ende 2021 für die Ressource Window Glass Hill ("WGH") auf dem Goldprojekt Cape Ray (das "Projekt") in Neufundland, Kanada, niedergebracht wurden.

Die wichtigsten Punkte:

- Die Infill-Bohrungen auf der Mineralressource bei WGH haben die Gehaltskontinuität bestätigt und damit die Robustheit des Ressourcenmodells untermauert.

- Die Goldvererzung ist am südwestlichen Ende der 232.000 Unzen umfassenden Mineralressource WGH nach wie vor offen und in mehreren Richtungen nicht überprüft, was zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten hervorhebt.

- Die am Rande der Ressource niedergebrachten Bohrungen lieferten bessere vererzte Abschnitte als erwartet, was das Potenzial für eine weitere seitliche Ausdehnung der Mineralressource WGH hervorhebt.

- CRD265: 1 Meter mit 3,9 g/t Au ab 24 Meter und 2 Meter mit 5,7 g/t Au ab 46 Meter

- CRD315: 17 Meter mit 0,9 g/t Au ab 7 Meter und 5 Meter mit 1,1 g/t Au ab 100 Meter

- CRD293: 2 Meter mit 4,0 g/t Au ab 126 Meter

- CRD269: 6 Meter mit 1,5 g/t Au ab 56 Meter

- Die Winterbohrungen kommen bei PW-East gut voran und konzentrieren sich derzeit auf die Überprüfung der neu identifizierten drei Kilometer langen nordöstlichen Erweiterung des Window Glass Hill Granite ("WGHG") unmittelbar nördlich und parallel zu den 526.000 Unzen umfassenden Mineralressourcen der Central Zone.

- Die Ergebnisse aus 25 Kernbohrungen des Programms 2021 werden in den kommenden Wochen erwartet.

Matadors Chefgeologe Warren Potma kommentierte: "Die Infill-Bohrungen innerhalb der Mineralressource WGH liefern entscheidende Einblicke in die Geometrie und die strukturelle Kontrolle der Goldvererzung im sechs Kilometer langen Goldsystem WGHG. Diese jüngsten Bohrungen bestätigen auch die Kontinuität der Vererzung, die durch die bestehenden, in größeren Abständen niedergebrachten Ressourcenbohrungen abgegrenzt wurde, und werden voraussichtlich dazu beitragen, das Vertrauen in die zukünftige Klassifizierung der Mineralressourcen zu erhöhen.

Es ist besonders ermutigend, gute Goldabschnitte in der Nähe der Peripherie der aktuellen Mineralressource WGH zu sehen, was uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass innerhalb des offensichtlich nur wenig erkundeten Mineralsystems WGHG noch mehr Gold beherbergt ist, wo weniger als 15 % des sechs Kilometer langen WGHG durch Kernbohrungen überprüft wurden, obwohl weitverbreitete Goldanomalien mittels der Geochemie der Gesteinssplitter und der motorbetriebenen Schneckenbohrungen ins Grundgebirge festgestellt wurden.

Die Winterbohrungen kommen ebenfalls gut voran, wobei die Ergebnisse der Bohrungen in der neu identifizierten Erweiterung des WGHG nordöstlich der Lagerstätte PW sowie die Ergebnisse der verbleibenden 25 Bohrungen des Bohrprogramms 2021 und der 1.200 Bodenproben aus dem Greenfield-Ziel Malachite Lake mit Spannung erwartet werden."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Mineralressource WGH

Die Ergebnisse für zehn der zwölf verbleibenden, noch nicht gemeldeten Infill-Bohrungen in der Mineralressource WGH aus dem Bohrprogramm 2021 (Abbildung 1) liegen vor. Die Infill-Bohrungen weisen weiterhin eine starke Gehaltskontinuität auf, die mit den früheren Bohrergebnissen in dem schicht- und stockförmigen Gangsystem von WGH übereinstimmt, und sollten dazu beitragen, das Vertrauen in zukünftige Mineralressourcenschätzungen zu erhöhen.

Die meisten der gemeldeten neuen Infill-Bohrungen befinden sich an den Rändern des höhergradigen Kerns der Lagerstätte WGH. Eine bessere Vererzung scheint in direktem Zusammenhang mit der Intensität der Gangbildung zu stehen, die seitlich vom hochgradigen Kern der Lagerstätte WGH abnimmt. Mehrere Bohrungen, die am Rande der Ressource niedergebracht wurden (CRD293, CRD297 und CRD306), lieferten bessere vererzte Abschnitte als erwartet, was das Potenzial für ein weiteres seitliche Ausdehnung der Mineralressource WGH hervorhebt. Insbesondere die Bohrung CRD293 deutet auf das Potenzial für eine Vererzungskontinuität zwischen der Ressource WGH und der neuen Entdeckung WGHG Margin hin.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der neuen Mineralressource WGH

Analyseergebnisse des Sommerbohrprogramms stehen noch aus

Die Analyseergebnisse der letzten 25 Kernbohrungen der Sommerbohrsaison 2021 (Abbildung 2), einschließlich der folgenden Ziele, stehen noch aus:

- 10 Greenfield-Kernbohrungen, die das Zielgebiet WGHG Heart-Shaped Pond (HSP) überprüfen. Obwohl in diesem Gebiet unmittelbar westlich der Hauptmineralressource WGH in der Vergangenheit nicht gebohrt wurde, lieferten neue geochemische Daten der motorbetriebenen Schneckenbohrungen Goldabschnitte mit mehreren Gramm Gold am Ende der Bohrung, was eine Neubewertung der Höffigkeit des Zielgebiets veranlasste, die zu dieser jüngsten Runde von Kernbohrungen führte;

- 7 Greenfield-Kernbohrungen zur Überprüfung von Ausläufern im Streichen der Vererzung WGHG Margin in nordöstlicher Richtung;

- 3 Greenfield-Kernbohrungen aus dem Gebiet Big Pond;

- 2 Infill-Bohrungen innerhalb der Mineralressource WGH; und

- 4 geotechnische Bohrungen in der Central Zone.

Die Ergebnisse von 1.200 konventionellen Geschiebemergelproben aus dem Greenfield-Erkundungsprogramm am Malachite Lake und der Rest der Proben aus dem Schneckenbohrprogramm bei Stag Hill1 stehen ebenfalls noch aus.

1ASX-Pressemitteilung 18. November 2021

Die Winterbohrungen sind derzeit ebenfalls im Gange. Das Unternehmen erwartet, dass es in den März- und Juniquartalen 2022 regelmäßig Neuigkeiten geben wird, wobei die Ergebnisse der Winterbohrungen im Anschluss an die Bekanntgabe der verbleibenden Analyseergebnisse aus dem Jahr 2021 erwartet werden.

Abbildung 2 zeigt: Explorationszielgebiete 2021-22 und ausstehende Analyseergebnisse aus dem Jahr 2021

Über das Unternehmen

Matador Mining Limited (ASX: MZZ; OTCQX: MZZMF; FSE: MA3) ist ein Goldexplorationsunternehmen mit einer Liegenschaft, die die stark höffige, jedoch weitgehend wenig erkundete Cape Ray Shear in Neufundland, Kanada, über eine durchgehende Streichlänge von 120 km abdeckt. Das Unternehmen veröffentlichte eine Scoping-Studie, in der eine anfängliche potenzielle Lebensdauer der Mine von sieben Jahren mit einem prognostizierten starken IRR (51 % nach Steuern), einer schnellen Amortisation (1,75 Jahre) und einem LOM AISC von 776 USD/Unze Au (ASX-Pressemitteilung 6. Mai 2020) umrissen wurde. Das Unternehmen führt derzeit das größte in Cape Ray durchgeführte Explorationsprogramm mit mehr als 45.000 Bohrmetern durch, das auf die Erweiterung der Brownfield-Ziele und die Exploration der Greenfield-Ziele abzielt. Matador erkennt die finanzielle Unterstützung des Junior Exploration Assistance Program des Ministeriums für Industrie, Energie und Technologie der Provinzregierung von Neufundland und Labrador, Kanada, an.

Verweis auf frühere ASX-Pressemitteilungen

In Bezug auf die Ergebnisse der Scoping-Studie, die am 6. Mai 2020 bekannt gegeben wurden, bestätigt Matador, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel und den in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

In Bezug auf die am 6. Mai 2020 angekündigte Mineralressourcenschätzung bestätigt das Unternehmen, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in der die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Marktankündigung nicht wesentlich geändert wurden.

In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsergebnisse, auf deren Daten verwiesen wird, bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der fachkundigen Person präsentiert werden gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mineralressourcenschätzung - Mai 2020

- Alle Mineralressourcenschätzungen werden gemäß dem JORC Code 2012 Edition durchgeführt.

- Alle Zahlen sind gerundet, um ein angemessenes Maß an Vertrauen widerzuspiegeln. Offensichtliche Unterschiede können durch Rundung auftreten.

- Die Annahmen des Cut-off-Gehalts spiegeln ungefähr einen Goldpreis von 1.550 USD pro Unze gemäß der Cape Ray Scoping-Studie wider.

- Tagebau-Mineralressourcen werden zu verschiedenen Cut-off-Gehalten angegeben, um die angenommenen fundierten Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung widerzuspiegeln, die aus der Scoping-Studie des Goldprojekts Cape Ray abgeleitet wurden: Z4/41 - Cut-off-Gehalt von 0,50 g/t über 100 mRL; Z51 - Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au über 200 mRL; HZ, IAM und WGH wurden alle ohne Einschränkung mit einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t berichtet; Big Pond und PW wurden ohne Einschränkung mit einem Cut-off-Gehalt von 0,25 g/t angegeben.

- Untertagemineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g / t angegeben, um die angenommenen fundierten Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung widerzuspiegeln, die aus der Scoping-Studie des Goldprojekts Cape Ray abgeleitet wurden: Z4/41 - Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t Au unter 100 mRL; Z51 - Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t Au unter 200 mRL.

Erklärung der sachkundigen Person

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen, die sich auf die Explorationsergebnisse des Goldprojekts Cape Ray von Matador beziehen, beruhen auf Informationen, die von Warren Potma, einem Mitarbeiter von Matador in der Position des Explorationsleiters, zusammengestellt wurden. Herr Potma ist Mitglied der AUSIMM und Mitglied der AIG und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Vererzung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als kompetente Person gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) zu gelten. Herr Potma stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.matadormining.com.au oder kontaktieren:

Ian Murray Executive Chair Tel. +61 8 6117 0478 E-Mail: info@matadormining.com.au

Alex Cowie Investor Relations Tel. +61 412 952 610 E-Mail: alexc@nwrcommunications.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar

Fon: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

