DGAP-News: MBH CORPORATION PLC ERWIRBT APPROVED AIR LTD IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH (deutsch)

MBH CORPORATION PLC ERWIRBT APPROVED AIR LTD IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

05.11.2021

MBH CORPORATION PLC ERWIRBT APPROVED AIR LTD IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Die Übernahme wird den Umsatz der Gruppe voraussichtlich um £1,7 Mio. und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um £430k pro Jahr steigern und gleichzeitig den Geschäftsbereich Engineering stärken.

London, 5. November 2021, MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass sie den Konditionen für die Übernahme von Approved Air Ltd. im Vereinigten Königreich zugestimmt hat, der jüngsten Transaktion im Rahmen ihrer weitreichenden Akquisitionsbemühungen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden wird Approved Air Teil des MBH-Geschäftsbereichs Engineering.

Die MBH erweitert ihr Beteiligungsportfolio und treibt mit dieser Übernahme die Diversifizierung weiter voran. Das MBH-Portfolio umfasst nun 27 Unternehmen in acht verschiedenen Geschäftsbereichen und fünf Ländern.

Das Unternehmen wurde 1998 von David Williams unter dem Namen DWCS in Somerset im Vereinigten Königreich gegründet und 2010 in Approved Air umbenannt. Es bietet qualitativ hochwertige Validierungs-/Verifizierungsprüfungen medizinischer Einrichtungen an, um die Einhaltung der Health Technical Memorandums [HTMs] zu gewährleisten. Als unabhängiger Spezialist gibt Approved Air objektive Bewertungen ab und erstellt Verbesserungspläne zur Gewährleistung der Sicherheit von Patienten und Personal. Zu den spezifischen Dienstleistungen gehören unter anderem Partikelzählungen, Kanalstaubproben, CO- und CO2-Überwachung, aktive Luftprobenahmen sowie Temperatur- und Feuchtigkeitstests.

In Einrichtungen des Gesundheitswesens ist angesichts der immer längeren Lebensdauer von Gebäuden und Geräten eine robustere Überwachung und Verwaltung von Systemen und Verfahren erforderlich, um die Sicherheit von Patienten und Personal zu gewährleisten. Advanced Air arbeitet seit vielen Jahren mit mehreren NHS Trusts zusammen und bietet einen sicheren und effizienten Service mit der für NHS Trusts erforderlichen Flexibilität.

Der nicht testierte Umsatz von Approved Air für das Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 1,7 Mio. GBP.

Für den Erwerb von Approved Air wird ein Gesamtbetrag von ca. 2,7 Mio. GBP bis 3,4 Mio. GBP fällig, der beglichen wird durch Mittel aus einer im Rahmen des MBH-Anleiheprogramms emittierten börsengehandelten Anleihe mit den folgenden Konditionen:

* 5 Jahre Laufzeit mit Tilgung bei Fälligkeit; und

* 5 % Zinskupon pro Jahr, zahlbar halbjährlich

David Williams, Geschäftsführer von Approved Air kommentierte: "Es ist für uns ein logischer und spannender nächster Schritt, Teil von MBH und einer Aktiengesellschaft zu werden. Wir sind in einem wichtigen Bereich tätig, der durch die anhaltende weltweite Pandemie-Situation noch stärker ins Licht gerückt ist. Die Einbindung in die MBH Corporation sollte es uns ermöglichen, noch mehr wichtige Verträge mit Gesundheitseinrichtungen abschließen zu können."

Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation plc, sagte: "Ich freue mich nicht nur, ein so erfolgreiches Unternehmen wie Approved Air in der MBH Corporation willkommen zu heißen, sondern es ist auch eine besondere Genugtuung, ein Unternehmen an Bord zu haben, das einen so wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen im ganzen Vereinigten Königreich leistet. David und Caroline Williams und ihr Team haben eine glänzende Zukunft vor sich."

Anleiheprogramm und Anzahl der ausgegebenen Aktien

MBH hat rund EUR 35 Mio. seines Anleiheprogramms in Anspruch genommen, so dass dann noch etwa EUR 15 Mio. zur Verfügung stehen, die bei Bedarf genutzt werden können.

Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen 80,7 Mio. Aktien ausgegeben.

Ungefähr 70 % der MBH-Aktien befinden sich im Besitz der Geschäftsführer der Gruppenunternehmen. Um das Unternehmen zusätzlich zu unterstützen, erwerben schätzungsweise mindestens 40 % der Geschäftsführer regelmäßig monatlich Aktien an der Börse.

Über Approved Air

www.approvedair.co.uk

Über MBH Corporation PLC

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) in New York (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt:

MBH Corporation PLC

Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com

+44 770 396 3953

Perception A

Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com,

+44 776 749 1519

05.11.2021

Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: info@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/

ISIN: GB00BF1GH114

WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1246605

1246605 05.11.2021

