DGAP-News: MBH Corporation PLC setzt Wachstumsdynamik von 2019 fort und erzielt Umsatzanstieg von 31% im ersten Halbjahr 2020 (deutsch)

MBH Corporation PLC setzt Wachstumsdynamik von 2019 fort und erzielt Umsatzanstieg von 31% im ersten Halbjahr 2020

MBH Corporation PLC setzt Wachstumsdynamik von 2019 fort und erzielt Umsatzanstieg von 31% im ersten Halbjahr 2020

* Umsatzsteigerung von 31 % auf 27,4 Mio. GBP im ersten Halbjahr 2020, trotz Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

* EBITDA steigt im Jahresvergleich um 13 % auf 1,5 Mio. GBP

* MBH setzt Wachstumskurs fort mit 3 Übernahmen im ersten Halbjahr 2020 und 8 Übernahmen zum 2. September 2020

* MBH erhöht M&A-Wachstumsziel und erwartet mindestens 10 Übernahmen im Gesamtjahr 2020

London, 30 September 2020 - Die Direktoren der MBH Corporation PLC ("MBH"), einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, freuen sich, die Ergebnisse für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2020 zu veröffentlichen, die den Erfolg der Wachstums- und Diversifizierungsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

In einem Jahr, in dem MBH seine erste Dividende ausgeschüttet hat, während viele an der AIM gelistete Aktien ihre Dividenden kürzten oder strichen, erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 31% auf 27,4 Mio. GBP (H1

2019: 21,0 Mio. GBP) und einen stabilen Nettogewinn von 0,7 Mio. GBP. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) stieg um 13 % auf 1,5 Mio. GBP (H1 2019: 1,3 Mio. GBP). Die Finanzzahlen enthalten die Ergebnisse von drei Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2020 übernommen wurden (Samuel Hobson House, Robinsons Caravans und Logistica Training).

Callum Laing, CEO der MBH Corporation PLC: "Nach einem starken ersten Quartal 2020 für unsere Portfoliounternehmen war der weitere Verlauf des Jahres 2020 deutlich von der COVID-19-Pandemie gezeichnet und dementsprechend von neuen Herausforderungen geprägt. Es war jedoch interessant zu sehen, wie unsere Unternehmen und die erfahrenen Unternehmer während der Pandemie voneinander lernten und sich schnell an das herausfordernde Umfeld anpassten. Umso stolzer sind wir auf die Tatsache, dass wir als Gruppe in der ersten Hälfte des Jahres 2020 weitergewachsen sind."

Solide Finanzlage Nach der Ausschüttung der Dividende im Laufe des Jahres bleibt die Bilanz der Gruppe mit einer Netto-Vermögensposition von 51,5 Millionen GBP zum 30. Juni 2020 weiterhin stark, im Vergleich dazu betrug die Netto-Vermögensposition zum 31. Dezember 2019 43,3 Mio. GBP. Die Cash-Position für das 1. Halbjahr 2020 betrug 4,1 Mio. GBP und die Netto-Cash-Position belief sich auf 3,5 Mio. GBP. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien lag zum 30. Juni 2020 bei 59.506.921.

Listing einer neuen Anleihe

Im Juni 2020 hat MBH ein mittelfristiges Anleiheprogramm begonnen, das es MBH ermöglicht, Akquisitionen im Einklang mit ihrer AgglomerationTM-Strategie zu finanzieren. Insgesamt wurden 50 Mio. EUR genehmigt. Die Anleihe ist an der Irischen Börse (Euronext Dublin) und seit dem 17. Juli 2020 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die wesentlichen Konditionen der Anleihe lauten wie folgt:

* 5 Jahre Laufzeit

* Bis zu 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar

* Unbesicherte Anleihe

Callum Laing kommentiert: "Im Gegensatz zu herkömmlichen Anleihen, die zur Kapitalbeschaffung verwendet werden, wird diese Anleihe vorrangig als Teil der Gegenleistung für neu eintretende Geschäftsinhaber verwendet. Damit werden zwei klare Ziele verfolgt: Zum einen soll den Geschäftsinhabern kleiner Unternehmen eine Absicherung gegen etwaige Kursschwankungen der Aktien geboten werden, zum anderen soll es uns ermöglicht werden, unabhängig vom aktuellen Aktienkurs mit wertsteigernden Akquisitionen fortzufahren."

Anhaltende Dynamik bei Akquisitionen - mindestens 10 Akquisitionen für 2020 geplant

Anfang des Jahres erklärte CEO Callum Laing seine Ambition, bis Jahresende weitere fünf bis zehn Unternehmen in das MBH-Portfolio aufzunehmen. In der ersten Jahreshälfte erwarb MBH drei neue Unternehmen - Samuel Hobson House, Robinsons Caravans und Logistica Training. Bis heute hat MBH im Jahr 2020 insgesamt 8 Unternehmen erworben, darunter auch die ersten US-Unternehmen. Im letzten Quartal des Jahres beabsichtigt MBH, diese Dynamik fortzusetzen und weitere kleine und mittlere Unternehmen zu erwerben.

Callum Laing ergänzt: "Wir gehen davon aus, dass wir das zu Beginn des Jahres angekündigte Ziel übertreffen und im Gesamtjahr 2020 mindestens 10 Akquisitionen abschließen werden. Diese Unternehmen ermöglichen uns nicht nur die Einbeziehung neuer Umsätze und Gewinne in einem unsicheren Markt, sondern sie bringen zudem neue Talente, Erfahrungen und Chancen mit, die wir bei unserem weiteren Wachstum nutzen können."

Den vollständigen Halbjahresbericht 2020 finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter https://www.mbhcorporation.com/de/financial-reports

Webinar "Meet the Principals": Wir laden Sie herzlich dazu ein am 7. Oktober von 16.00 bis 17.00 Uhr (CET) an unserem Webinar mit allen Direktoren teilzunehmen. In dem Webinar erfahren Sie, wie unsere Direktoren in den letzten sechs Monaten vorgegangen sind und was sie dazu gelernt haben. Bitte melden Sie sich im Voraus unter dem folgenden Link an: https://zoom.us/webinar/register/WN_efB255oASEW2JhB-Uq3dhA

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39

