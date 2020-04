DGAP-News: Media and Games Invest plc: gamigo zeigt deutlichen Anstieg der Spieleraktivitäten und Neuregistrierungen (deutsch)

Media and Games Invest plc: gamigo zeigt deutlichen Anstieg der Spieleraktivitäten und Neuregistrierungen

^ DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Sonstiges Media and Games Invest plc: gamigo zeigt deutlichen Anstieg der Spieleraktivitäten und Neuregistrierungen

09.04.2020 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* MGI-Tochter Gamigo feiert 20. Geburtstag und wächst auch in Krisen-Zeiten

* Das MGI-Gaming-Segment profitiert von Stay-at-Home mit einem Anstieg der Neuregistrierungen um 64% und der täglich aktiven Nutzer um 19%

* CEO Remco Westermann: "Für 2020 erwarten wir weiterhin kräftiges Wachstum"

09. April 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101 ; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurt Stock Exchange); ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen im Bereich Online-Gaming und digitale Medien, freut sich, das 20-jährige Bestehen seiner Gaming-Gruppe "gamigo" bekannt zu geben. Online Gaming hat sich zu einem etablierten Geschäft entwickelt und zeigt, insbesondere in der aktuellen Situation aufgrund von COVID-19, wie auch schon in früheren Wirtschaftskrisen, dass es auch in herausfordernden Situationen sehr stabil bleibt: So stieg bei gamigo die Anzahl der Neukunden pro Tag in der 14. Kalenderwoche (30. März bis 5. April) gegenüber der 11. Kalenderwoche (9.-15.März) um 64%, die Zahl der daily active user (DAU) um 19% - offenbar ein Ergebnis der "Stay-at-Home"-Politik der Regierungen in gamigo's Hauptmärkten Europa und Nordamerika. Seit 2014 hat gamigo ein nachhaltiges Gaming-Geschäft mit einem jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 30% aufgebaut. In 2019 hat gamigo einen Umsatz von 59 Millionen Euro und ein EBITDA von 16 Millionen Euro erwirtschaftet.

Starke Spiele im Bestand und erfolgreiche neue Spiele Im nunmehr 20. Jahr seines Bestehens zählt gamigo zu den erfahrensten Unternehmen der Online-Gaming-Branche, das in der Lage ist, Spiele über einen sehr langen Zeitraum nachhaltig zu betreuen und weiterzuentwickeln sowie neue Spiele erfolgreich auf den Markt zu bringen. Neben etablierten Spielen wie Fiesta Online, einem Anime Massively Multiplayer Online Game (MMO), und Last Chaos, einem Fantasy-MMO, die mittlerweile 13 bzw. 15 Jahre alt sind und weiter beträchtliche Umsätze generieren, hat gamigo auch erfolgreich neue Spiele auf den Markt gebracht - beispielsweise 2019 "ArcheAge: Unchained".

Technikkosten von über 40% auf rund 10% gesenkt Ein wichtiger Teil des Erfolgs ist der aktive Einsatz von state-of-the-art Technologien. gamigo hat in der Vergangenheit kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Technik investiert. Durch die Entwicklung und ständige Verbesserung der eigenen Technologien im Bereich der Cloud-Anwendungen konnte gamigo in den vergangenen sechs Jahren seine Technikkosten von über 40% auf 10% vom Umsatz senken und gleichzeitig den Anteil der variablen Kosten deutlich erhöhen. Das Ergebnis ist eine bessere Kostenkontrolle und mehr Flexibilität. Durch die Nutzung von Synergie-Effekten werden akquirierte Unternehmen schnell deutlich profitabler.

gamigo unterstützt Aufforstungsprojekte Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums hat gamigo zahlreiche Geschenke und Veranstaltungen für die treuen Spieler innerhalb des breiten gamigo Spiele-Portfolios geplant. Darüber hinaus ist gamigo eine Kooperation mit "Eden Reforestation Projects" eingegangen, um gemeinsam mit den Spielern bei der Wiederaufforstung von Wäldern zu helfen.

Weiteres Wachstum für 2020 im Visier Remco Westermann, CEO: "Herzlichen Glückwunsch an gamigo und noch mehr an unsere treuen Spieler! Es ist großartig zu sehen, welchen Stellenwert das Online Gaming in unsere Gesellschaft hat, gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen. Aber auch während COVID-19 sollten wir nicht vergessen, dass es noch andere wichtige Themen gibt, wie beispielsweise unsere Umwelt. In diesem Sinne hat gamigo als Teil der Aktivitäten zum 20. Geburtstag verschiedene Charity-Events ins Leben gerufen, bei denen durch den Verkauf spezieller In-Game-Pakete Geld gesammelt wird, das wir für das Pflanzen von Bäumen zur Verfügung stellen. Eine Veränderung durch einen Schwarzen Schwan wie COVID-19 bietet aber auch Chancen: So können wir bereits jetzt sagen, dass wir für 2020 weiter kräftiges Wachstum erwarten. Der Betrieb und der Support unserer Spiele und Medienplattformen ist gesichert, und gleichzeitig werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und unsere Mitarbeiter zu schützen."

Über Media and Games Invest plc: Media and Games Invest plc, MGI ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 30 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Cloud-Technologie eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Emittent: Media and Games Invest plc Sören Barz, Head of Investor Relations St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467, Malta Email: soeren.barz@media-and-games-invest.com

Presse Kontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop Telephone: +49 69 9055 05 51 Email: MGI@edicto.de

09.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: investor.relations@Media-and-Games-invest.com Internet: https://media-and-games-invest.com/

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1019353

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1019353 09.04.2020

°