DGAP-News: Media and Games Invest SE: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu (deutsch)

Media and Games Invest SE: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

^ DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Media and Games Invest SE: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

08.07.2021 / 15:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Media and Games Invest SE: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

08. Juli, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen",

ISIN: MT0000580101 ; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat heute, am 08. Juli 2021, ihre Hauptversammlung für das Jahr 2020 abgehalten.

Die Hauptversammlung ist den Empfehlungen des Vorstandes gefolgt und hat allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Den folgenden ordentlichen Beschlüssen wurde mit 100% der anwesenden Stimmen zugestimmt:

* Kenntnisnahme und Billigung des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, welches am 31.12.2020 geendet hat

* Beschluss einer Dividende von 0 EUR, basierend auf den Empfehlungen des Vorstandes

* Bestätigung und Bestellung von RSM Malta als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, und Autorisierung des Board of Directors zur Festlegung der Vergütung des Auditors

Insgesamt waren 53.106.514 stimmberechtigte Aktien bei der Hauptversammlung anwesend und allen Tagesordnungspunkten wurde einstimmig zugestimmt.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann Chairman of the Board and CEO info@mgi-se.com

Sören Barz Head of Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm +46707472741 Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt +49 69 9055 05 51 mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 76% seit 2018. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

08.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Media and Games Invest SE St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: info@mgi.group Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE EQS News ID: 1216892

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1216892 08.07.2021

°