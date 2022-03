DGAP-News: Mediashop International Group GmbH: MediaShop International Group verstärkt E-Commerce Geschäft mit Zukauf von Geschenke24 (deutsch)

Mediashop International Group GmbH: MediaShop International Group verstärkt E-Commerce Geschäft mit Zukauf von Geschenke24

^ DGAP-News: Mediashop International Group GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme Mediashop International Group GmbH: MediaShop International Group verstärkt E-Commerce Geschäft mit Zukauf von Geschenke24

04.03.2022 / 11:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=3e26a43a0736fc993654db587b61b70f

Bildtitel: MediaShop International Group übernimmt Geschenke24: Mediashop CEO Philipp Nachbaur mit Geschenke24 Gründer Uwe Hamann beim Signing.

MediaShop International Group verstärkt E-Commerce Geschäft mit Zukauf von Geschenke24

Lindau/Kiel (04.03.2022) +++ Der Omnichannel-Spezialist MediaShop International Group (MSIG), mit Sitz in Lindau verstärkt sein E-Commerce-Geschäft und erwirbt den führenden Online-Anbieter von personalisierten Geschenken Geschenke24 GmbH vom Firmengründer. Der Erwerb erfolgt durch die auf E-Commerce und Social Commerce sowie den Aufbau von digitalen Handelsmarken (D2C) spezialisierte MSIG-Tochtergesellschaft Lakeside Brands GmbH. Die Transaktion über 100 % der Anteile an Geschenke 24 wurde heute unterschrieben. Zum exakten Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Durch den Zukauf von Geschenke24 kommt Mediashop International Group seinem strategischen Ziel, den E-Commerce am Konzernumsatz auf über 50% zu steigern einen weiteren Schritt näher. Derzeit entfällt rund ein Drittel der Umsatzerlöse auf den elektronischen Handel.

Geschenke24 wird mit seinen, vor allem über die eigene Online-Plattform und andere Marktplätze vertriebenen personalisierten Trendprodukten im ersten Geschäftsjahr nach Übernahme rund 17 Mio. Euro zum MediaShop Gruppenumsatz beisteuern. Das Unternehmen arbeitet seit Jahren profitabel und erzielt dabei EBITDA-Margen im gehobenen einstelligen Prozentbereich. Der Kaufpreis umfasst sowohl eine Barkomponente als auch Anteile an der Mediashop International Group und liegt in Summe im knapp zweistelligen Millionen Euro-Bereich. Die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis der MediaShop International Group soll zum 01.04.2022 erfolgen.

"Die Akquisition von Geschenke24 als wachstumsstarker Online-Anbieter mit hoher Markenbekanntheit und Marktführer bei den vom Kunden immer stärker nachgefragten personalisierten Geschenkelösungen erfüllt voll und ganz unsere strategischen Kriterien," erklärt Philipp Nachbaur, CEO der MediaShop International GmbH.

Katharina Schneider, bekannte Multipreneurin aus der Puls4-Startup Show "2 Minuten 2 Millionen" und Co-CEO der MediaShop-Gruppe freut sich über den Neuzugang und ergänzt: "Wir beschleunigen damit den Ausbau unseres E-Commerce-Geschäfts, erweitern gleichzeitig unser Marken- und Produktportfolio und können die trendigen Produkte über alle MediaShop-Kanäle hinweg skalieren."

Für den elektronischen Handel gehen Branchenexperten in den kommenden Jahren von hohen Zuwachsraten aus. Getrieben von einem dynamischen Trend hin zum Onlinekauf, vor allem bei jungen Konsumenten, wird von Experten für die kommenden Jahre im deutschen Markt ein Anstieg des Umsatzvolumens im E-Commerce Segment des Handels von 85 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 120 Mrd. Euro im Jahr 2025 erwartet. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 7%. Besonders interessant ist dabei der Bereich des inspirativen Shoppings, der im gleichen Zeitraum sogar noch stärker um 13 % im Jahr zulegen soll.

Der Gründer und bisherige alleinige Anteilseigner von Geschenke24 Uwe Hamann sieht für sein Unternehmen gemeinsam mit MediaShop großes Entwicklungs-potenzial: "Im Verbund mit MediaShop und seiner Vermarktungskompetenz auf allen Kanälen - von TV, über Online-Portale und Webshops, bis hin zum Newsletter - gewinnen wir einen starken Partner bei der Markenentwicklung und beim Aufbau neuer digitaler Markenwelten. Damit können wird den Kundenstamm und die Absatzmöglichkeiten ausbauen. Eine echte Win-Win-Situation für beide Unternehmen und ihre Mitarbeiter."

Geschenke24 wird zukünftig als Tochtergesellschaft der Lakeside Brands GmbH in das E-Commerce und Brand Building Geschäft der MediaShop-Gruppe integriert. Der Standort Kiel bleibt erhalten und wird als Nukleus für die geplante Expansion des Geschäfts weiterentwickelt. Die Mitgründerin und Prokuristin von Geschenke24 Maike Schröder wird das operative Geschäft im neuen Verbund weiterführen während Gründer Hamann in beratender Funktion bei der Integration und dem weiteren Ausbau des Geschäfts unterstützt.

Corporate Background MediaShop Die MediaShop International Group GmbH mit Sitz in Lindau konzentriert sich als E-Commerce-Spezialist und einer der führenden Omnichannel-Handler Mitteleuropas auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Produkte, die den Alltag erleichtern, Probleme lösen und den Zeitgeist widerspiegeln. Unter dem Motto Immer etwas Neues bietet das Unternehmen mit seinen etablierten Omni-Channel-Marken den Kunden Innovationen aus aller Welt. MediaShop setzt dabei auf ein unterhaltendes Einkaufserlebnis auf allen DTC (Direct to Consumer) Vertriebswegen, vom eigenen TV-Sender und der Präsenz auf 175 TV-Stationen bis hin zu Online-Marktplätzen, Webshop und Social Media. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Content-Produktion für alle Marketing-kanäle und betreibt ein hocheffizientes Logistiksystem, mit dem jährlich mehr als 2 Millionen Paketaussendungen verteilt werden. Insgesamt arbeiten fast 400 Mitarbeiter in zehn Ländern europaweit (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Ungarn, Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei und Türkei) an neuen Produktideen und dem weiteren Wachstum. MediaShop vermarktet sein Portfolio von mehr als 1.000 Produkten in über 40 Ländern. Im Geschäftsjahr 2020/21 wurde erstmals die Umsatzmarke von 200 Mio. Euro überschritten.

Geschenke24 GmbH Die Geschenke24 GmbH ist ein junges E-Commerce Unternehmen und betreibt gestützt auf seine hohe Markenbekanntheit erfolgreich verschiedene Geschenke-Shops im Internet. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Kunden originelle, ausgefallene und besondere Geschenke und Geschenkideen für jeden Anlass vorzustellen. Die themenorientierte Suche und die verschiedenen Kategorien sollen dem Kunden dabei ein schnelles Suchergebnis verschaffen. Ein besonderes Augenmerk der Firma liegt auf personalisierbaren und anlassbezogenen Geschenken und Gravuren.

Kontakt für weitere Informationen: Stephan Haas Head of Investor Relations/ Strategic Communications Tel: +49 8382 9684 156 Email: s.haas@mediashop-group.com www.mediashop-group.com

04.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mediashop International Group GmbH Von-Behring-Straße 6a 88131 Lindau Deutschland EQS News ID: 1294935

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1294935 04.03.2022

°