DGAP-News: MedieninformationErfolgreiche Börsenkotierung des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange (deutsch)

MedieninformationErfolgreiche Börsenkotierung des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange

04.11.2021 / 07:00

Basel, 4. November 2021. Nach Abschluss einer dreijährigen Aufbauphase, kotierte die Baloise Asset Management AG den Baloise Swiss Property Fund am 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange.

Baloise Asset Management Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte die Baloise Asset Management im 2018 ihren ersten Immobilienfonds.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 58 285 97 37 E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1246092

