DGAP-News: Medienmitteilung: CO2-Ampeln für ein sicheres und effizientes Lüften gegen COVID-19 in Schweizer Schulen (deutsch)

Medienmitteilung: CO2-Ampeln für ein sicheres und effizientes Lüften gegen COVID-19 in Schweizer Schulen

03.02.2022 / 08:07

Medienmitteilung 3. Februar 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

CO2-Ampeln für ein sicheres und effizientes Lüften gegen COVID-19 in Schweizer Schulen

Die Zahl der Omikron-Fälle steigt schweizweit an und trotzdem wird in Schweizer Schulen im Vollbetrieb unterrichtet. Um COVID-19-Ausfälle beim Lehrpersonal und bei den Schülern zu verringern und die Ansteckungsgefahr zu minimieren, soll zusätzlich zu den Schutz- und Hygienemassnahmen regelmässig gelüftet werden. Eine Studie der Empa und des Start-ups QE hat gezeigt, dass die Luftqualität in Klassenzimmern einen Einfluss auf das Infektionsrisiko hat. Der Einsatz von CO2-Ampeln bietet hier als Indikator für schlechte Luftqualität Unterstützung und ermöglicht ein gezieltes Lüften.

Die Schweiz erlebt derzeit die fünfte Welle der Pandemie, und die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit COVID-19 erreicht einen neuen Höchststand. Mit dem Aufkommen der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron verbreitet sich das Virus schneller als mit den bisherigen Varianten und löst in der Schweiz Besorgnis aus. Seit Beginn der Pandemie ist auch der Schulbetrieb in der Schweiz mit Unsicherheiten verbunden. Trotz steigender Ansteckungszahlen bleiben die Schulen offen, und es wird im Vollbetrieb unterrichtet. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr der neuen Virusvariante drohen in den Schulen derzeit vermehrt Ausfälle infolge Isolation oder Quarantäne beim Lehrpersonal. Um coronabedingte Ausfälle zu verhindern und Virusinfektionen zu minimieren, gilt es mehr denn je zuvor die Präventionsmassnahmen einzuhalten.

Zusätzlich zu den Schutz- und Hygienemassnahmen sind Unterrichtsräume regelmässig zu durchlüften, damit eine Übertragung durch Aerosole vermieden werden kann. Eine Studie der Empa und des Start-ups QE hat ergeben, dass in Klassenzimmern mit schlechter Luftqualität mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen mit dem Coronavirus infiziert wurden als in Zimmern, die regelmässig gelüftet wurden. In einem Pilotprojekt wurden für die Studie 150 Bündner Schulzimmer mit CO2-Sensoren ausgestattet, die den CO2-Gehalt in der Luft aufzeichneten und eine effiziente sowie regelmässige Lüftung forderten.

QE wurde vom ETH-Studenten und ehemaligen Sensirion Praktikanten Laurin Schwitter gegründet. Während seines Praktikums bei Sensirion erkannte er den Mangel an günstigen und leistungsstarken CO2-Messgeräten, die mithilfe eines Ampelsystems die CO2-Konzentration in einem Raum ermitteln. Über die Indikatorfarben Grün-Gelb-Rot zeigt das Gerät den CO2-Gehalt an und warnt vor schlechter Luftqualität. Mit seinem ausgeprägten Sinn für Unternehmertum nutzte Laurin Schwitter das Potenzial und entwickelte mit anderen Sensirion Praktikanten und Studenten das "Würfeli" - eine kleine CO2-Ampel, die auf Sensirions miniaturisiertem CO2-Sensor SCD4x basiert.

"Dank der Unterstützung von Sensirion ist es uns gelungen, die bis anhin kleinste CO2-Ampel zu entwickeln. Mit ihr bieten wir einen Anhaltspunkt für ein gezieltes Lüften und reduzieren Aerosolübertragungen während des Unterrichts", sagt Laurin Schwitter, der Gründer von QE.

Obwohl bereits unzählige Schulen in Graubünden mit dem "Würfeli" ausgestattet werden konnten und das CO2-Messgerät als sinnvolle Schutzmassnahme gegen Corona eingesetzt wird, besteht nach wie vor ein Mangel an kostengünstigen und qualitativ hochwertigen CO2-Ampeln. Um dieser Knappheit entgegenzuwirken und einen flächendeckenden Einsatz von CO2-Messgeräten zu ermöglichen, bietet Sensirion nun seine SCD4x CO2-Gadgets im Onlineshop galaxus.ch für Schulen in grösseren Mengen an. Bereits vor einem Jahr hat Sensirion mit einer Spende von 2500 CO2-Gadgets diverse Schulen in der Schweiz unterstützt, um den Präsenzunterricht während der Pandemie möglich zu machen und sicherer zu gestalten.

"Mit dem CO2-Gadget wollten wir ursprünglich demonstrieren, wie kompakt eine CO2-Ampel auf der Grundlage unseres SCD4x CO2-Sensors konstruiert werden kann. Wir möchten durch das Angebot unseres CO2-Gadgets auf Galaxus Schweizer Schulen ermöglichen, das Infektionsrisiko zu reduzieren und somit gegen die Omikron-Welle anzukämpfen", sagt Pascal Gerner, Director Product Management bei Sensirion.

Ausschliesslich Schulen können Sensirions SCD4x CO2-Gadget hier bei Galaxus erwerben. Mehr Informationen zu Sensirions SCD4x CO2-Gadget finden Sie unter: www.sensirion.com/co2-gadget

Um mehr über QEs "Würfeli" zu erfahren, besuchen Sie: www.wuerfeli.ch

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=afe426f6c19622bc297ebe52a06802dd Dateibeschreibung: Sensirion_CO2-Gadget

