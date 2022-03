DGAP-News: Medienmitteilung: Komplettlösungen für die Überwachung von Treibhausgasemissionen und die vorausschauende Instandhaltung (deutsch)

Medienmitteilung: Komplettlösungen für die Überwachung von Treibhausgasemissionen und die vorausschauende Instandhaltung

31.03.2022 / 15:57

Medienmitteilung 31. März 2022, Sensirion Connected Solutions, 8712 Stäfa, Schweiz

Komplettlösungen für die Überwachung von Treibhausgasemissionen und die vorausschauende Instandhaltung

Mit der Gründung der neuen Tochtergesellschaft Sensirion Connected Solutions hat Sensirion sein Technologie- und Produktportfolio ausgebaut. Damit deckt das Sensorikunternehmen neu die gesamte Wertschöpfungskette von Sensortechnologie über Datenanalyse und Cloudtechnologie bis hin zu IoT (Internet of Things) - Gesamtlösungen ab. Sensirion Connected Solutions entwickelt einfach zu bedienende und skalierbare Produkte zur Überwachung von Treibhausgasemissionen und zur vorausschauenden Instandhaltung.

Schweiz, Stäfa - Unkontrollierte Methanemissionen aus verschiedenen Industriesektoren, einschliesslich des Energiesektors, stellen einen erheblichen Anteil an den gesamten globalen Treibhausgasemissionen dar. Sensirion Connected Solutions hat mit "Nubo Sphere" ein System zur Detektion von Methanleckagen entwickelt, das es Unternehmen im Energiesektor ermöglicht, ihre Anlagen kontinuierlich aus der Ferne zu überwachen und neue Regulierungen sowie ESG-Anforderungen zu erfüllen. "Nubo Sphere" ist als IoT-Komplettlösung konzipiert, die eine hohe Genauigkeit in der Überwachung, Lokalisierung und Quantifizierung von Emissionen bei gleichzeitig niedrigem Gesamtbetriebskosten ermöglicht . Das kompakte und robuste Design von Nubo Sphere garantiert einen verlässlichen Betrieb, so dass jederzeit zuverlässige Daten sämtlicher Erdgasinfrastrukturen unter verschiedensten klimatischen Bedingungen ermittelt werden.

"Bei Sensirion Connected Solutions legen wir grossen Fokus auf die Entwicklung von skalierbaren und einfach zu bedienenden IoT Komplettlösungen, die es unseren Kunden ermöglichen die Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Produktions- und Instandshaltungsabläufe zu verbessern", so Felix Hoehne, Geschäftsführer von Sensirion Connected Solutions.

Mit der Übernahme des Maschinendiagnose-Start-ups AiSight im September 2021 hat Sensirion Connected Solutions sein Produktportfolio ausgebaut und bietet damit eine Komplettlösung für den wachsenden Bereich der Zustandsüberwachung und der vorausschauenden Instandhaltung von Industrieanlagen. Maschinenausfälle und ungeplante Ausfallzeiten erhöhen die Produktionskosten und den Wartungsaufwand beträchtlich. Die Lösung von AiSight kombiniert leistungsstarke Schwingungssensoren mit Datenanalyse basierend auf künstlicher Intelligenz. Angefangen bei der Erkennung von Anomalien bis hin zur Fehlervorhersage und Ursachenanalyse wird dadurch die Maschinenüberwachung und Diagnostik automatisiert. Industrieunternehmen steht damit eine einfach zu bedienende und skalierbare Lösung zur Reduktion ungeplanter Ausfallzeiten und zur Optimierung ihrer Wartungsprozesse zur Verfügung.

Mehr Informationen über Sensirion Connected Solutions finden Sie auf der neuen Website des Unternehmens: www.sensirion-connected.com

Über Sensirion Connected Solutions

Sensirion Connected Solutions ist auf die Bereitstellung von sensorbasierten End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft spezialisiert. Durch die Kombination von innovativer Sensortechnologie, Datenanalyse und einer durchdachten Benutzererfahrung bietet Sensirion Connected Solutions einfach zu bedienende und skalierbare Lösungen für die Überwachung von Emissionen und die vorausschauende Instandhaltung. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Stäfa (Schweiz), Berlin (Deutschland) und Chicago (Vereinigte Staaten). Sensirion Connected Solutions ist eine Tochtergesellschaft der Sensirion Holding, eines weltweit führenden Herstellers digitaler Mikrosensoren für leistungsstarke Umwelt- und Durchflusssensorik.

