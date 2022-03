DGAP-News: Medienmitteilung: Miniaturisierter und kosteneffizienter Temperatursensor jetzt weltweit erhältlich (deutsch)

Medienmitteilung: Miniaturisierter und kosteneffizienter Temperatursensor jetzt weltweit erhältlich

22.03.2022 / 08:00

Medienmitteilung 22. März 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Miniaturisierter und kosteneffizienter Temperatursensor jetzt weltweit erhältlich

Sensirion präsentiert die vierte Generation seiner Temperatursensor-Serie: den STS4x. Der volldigitale und kosteneffiziente Temperatursensor ist hochpräzis und bietet branchenführende Lieferzeiten. Die Sensorplattform ist in verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich und wird derzeit durch den STS40 repräsentiert.

Stäfa, Schweiz - Aufgrund seiner geringen Grösse, seiner Kosteneffizienz und seines niedrigen Stromverbrauchs eignet sich der STS4x gut für die Massenproduktion und batteriebetriebene Designs. Die digitale I2C-Schnittstelle ermöglicht den Betrieb ohne externe Signalstörungen, während bewährte Produktionsprozesse höchste Zuverlässigkeit im Feld garantieren. Darüber hinaus profitiert er dank der CMOSens(R) Technologie von Sensirion von der Hightech-Entwicklung einer breiten Palette von Sensorkomponenten. Momentan wird die Serie durch den STS40 repräsentiert, der eine Temperaturgenauigkeit von T = ±0.2 C aufweist.

Mit Funktionalitäten wie erweiterter Signalverarbeitung, drei unterschiedlichen I2C-Adressen und Kommunikationsgeschwindigkeiten von bis zu 1 MHz bieten alle Sensoren der STS4x-Serie höchste Performance. Dank der winzigen Grundfläche von nur 1.5 × 1.5 × 0.5 mm3 lässt sich das Dual-Flat-No-Leads (DFN)-Gehäuse zudem leicht in verschiedene Anwendungen integrieren. Der weite Versorgungsspannungsbereich von 1.08 bis 3.6 V und der niedrige Stromverbrauch von 0.4 µA für einen typischen Durchschnittsstrom bei einer Messung pro Sekunde ermöglichen zudem die Implementierung der Serie in batteriebetriebene Designs. Insgesamt bietet die STS4x-Serie Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Spitzenleistung unter den vergleichbaren Sensoren auf dem Markt.

"Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Temperaturmessung konnten wir unseren bisher kleinsten Temperatursensor entwickeln, der trotz seiner Grösse und Kosteneffizienz Spitzenleistungen, hervorragende Genauigkeit und branchenführende Lieferzeiten bietet. Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, hochwertige Geräte ohne lange Wartezeiten kosteneffizient zu produzieren", sagt Matthias Scharfe, Product Manager Feuchte- und Temperatursensoren bei Sensirion.

Weitere Informationen zu den STS4x-Temperatursensoren von Sensirion finden Sie unter: www.sensirion.com/sts4x

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

