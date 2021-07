DGAP-News: Medienmitteilung: Sygnum Bank und Artemundi tokenisieren einen Picasso auf der Blockchain (deutsch)

Medienmitteilung: Sygnum Bank und Artemundi tokenisieren einen Picasso auf der Blockchain

^ EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain Medienmitteilung: Sygnum Bank und Artemundi tokenisieren einen Picasso auf der Blockchain

15.07.2021 / 09:00

MEDIENMITTEILUNG

Sygnum Bank und Artemundi tokenisieren einen Picasso auf der Blockchain

Zürich/Madrid, 15. Juli 2021 - Sygnum, eine Bank für digitale Vermögenswerte, und Artemundi, ein Pionier im Bereich Kunstinvestitionen, gehen eine Partnerschaft ein, um Picasso's Gemälde "Fillette au béret" zu tokenisieren. Dies ist das erste Mal, dass die Eigentumsrechte an einem Picasso oder einem anderen Kunstwerk von einer regulierten Bank auf die öffentliche Blockchain übertragen werden, so dass Investoren "Anteile" an dem Kunstwerk, sogenannte Art Security Tokens (ASTs), kaufen und handeln können.

- Das 1964 von Pablo Picasso, dem einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, geschaffene Gemälde Fillette au béret hat einen Wert von CHF 4 Millionen

- Tokenisierung senkt Hürden für Kunstinvestitionen und öffnet den Kunstmarkt für ein breites Spektrum an neuen Investoren

- Token werden ausschliesslich über Sygnum, eine FINMA-regulierte Schweizer Bank, für professionelle und institutionelle Investoren zur Zeichnung aufliegen

- Token-basierte Eigentumsanteile am Gemälde werden nach Schweizer Recht vollständig anerkannt

- Sekundärhandel von Token auf SygnEx, der Handelsplattform für digitale Vermögenswerte von Sygnum

Tokenisierung erhöht die Transparenz und birgt das Potenzial, den USD 60 Milliarden grossen Kunstmarkt zu demokratisieren Der Kunstmarkt ist komplex und erfordert oft tiefes technisches Wissen, persönliche Beziehungen und Millionen, um zu partizipieren. Tokenisierung, ein digitales Abbild eines finanziellen und/oder realen Vermögenswertes auf der Blockchain, ermöglicht Eigentum an Bruchteilen eines solchen Vermögenswertes, senkt finanzielle Eintrittsbarrieren und demokratisiert den Zugang zu Werken der Kunstgeschichte wie Picasso's Fillette au béret. Diese innovative Technologie hat das Potenzial, den globalen Kunstmarkt, der jährlich rund USD 60 Milliarden [1] umsetzt, für ein breites Spektrum neuer Investoren zu öffnen.

Die Tokenisierung von Fillette au béret ist für den Kunstmarkt ein doppelter Durchbruch. Indem Kunst in ein handelbares, bankfähiges Wertpapier auf der Blockchain umgewandelt wird, können liquide Sekundärmärkte wie SygnEx von Sygnum Käufer und Verkäufer direkt miteinander verbinden. Dadurch werden Zwischenhändler überflüssig, was die Transaktionskosten reduziert und die nötige Transparenz in die Branche bringt. Picassos haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz für kontinuierliche Wertsteigerung und Fillette au béret wurde von Artemundi einer strengen Prüfung unterzogen, die auf mehr als 30 Jahren Erfahrung mit Kunstinvestitionen basiert.

Ausgabe von 4'000 Token durch die regulierte Sygnum Bank Investoren können einen Anteil an Fillette au béret, welches mit CHF 4 Millionen bewertet wird, erwerben. Die Token können direkt über die E-Banking-Plattform von Sygnum gezeichnet werden, mit einer Mindestzeichnung von CHF 5'000 [2]. Transaktionen werden in Schweizer Franken abgewickelt, unter Verwendung von Sygnums digitalem CHF-Stablecoin (DCHF). Alle Token werden auf SygnEx, der Handelsplattform für digitale Vermögenswerte von Sygnum, gehandelt.

Als regulierte Bank wendet Sygnum einen robusten rechtlichen Rahmen für alle Token-Emissionen auf seiner Plattform an und bietet gleichzeitig eine nahtlose End-to-End-Lösung - von der Primärausgabe über die Abwicklung und Verwahrung bis hin zum Sekundärhandel. So können die Vorteile eines Token-Ökosystems voll ausgeschöpft werden. Sygnum wird künftig weitere neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Kunst & Sammlerobjekte, Venture Capital, Mid Caps und Immobilien kreieren.

Geschützte Eigentumsrechte am Gemälde nach Schweizer Recht Die Bedeutung dieses Tokenisierungsprojekts liegt auch in der Rechtssicherheit des Eigentums, welche emittierte Token bieten. Das direkte Eigentum an dem Kunstwerk - nicht über einen Fonds oder ein Anlagevehikel - wird tokenisiert. Nach Schweizer DLT-Gesetz (Distributed Ledger Technology) sind diese Token anerkannt und Transaktionen auf der Blockchain rechtsverbindlich. Als solches sind die Eigentumsrechte geschützt, und die Anleger können mit vollem Vertrauen investieren.

Javier Lumbreras, Miteigentümer und CEO von Artemundi, sagt: "Während meinen 37 Jahren als Kunstsammler hätte ich mir nie vorstellen können, dass dies geschehen könnte. Künstlerische, kulturelle Objekte von universeller Anziehungskraft, die einst einer Elite von Sammlern oder den Museen vorbehalten waren, können nun sicher und direkt besessen werden, ohne die Last der hohen Eintrittsbarrieren wie Informationen, Wissen, Netzwerke oder Kapital. Der Kunstmarkt ist ausgesprochen intransparent und ineffizient, aber diese Eigenschaften werden bald Relikte einer vergangenen Zeit sein."

Mathias Imbach, Mitgründer und Gruppen-CEO der Sygnum Bank, sagt: "Es war von Anfang an die Mission von Sygnum, Investoren einen direkteren Zugang zu Eigentum und Werten zu ermöglichen. Die Tokenisierung von Fillette au béret ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Mission in die Tat umsetzen und ein Universum einzigartiger Anlagemöglichkeiten erschliessen und vielen zugänglich machen."

Über Fillette au béret Pablo Picasso (1881-1973) malte Fillette au béret im Jahr 1964, Öl auf Leinwand (65 x 54 cm). Das Kunstwerk zeigt eine Büste eines Mädchens in der Mitte der Leinwand, über einem gelben Hintergrund, der von links nach rechts abnimmt. Die starke Farbpalette von Grün, Rot, Schwarz, Gelb und Blau, die in Fillette au béret gezeigt wird, evoziert eine erfüllte, aber auch intensive und kraftvolle Zeit im Leben des Künstlers. Das Gemälde wurde weltweit in Museen wie der Galerie Beyeler in der Schweiz, dem Moderna Museet Museum in Schweden, der Kunsthalle Nürnberg in Deutschland, dem LACMA und dem Phoenix Art Museum in den USA ausgestellt. Das Kunstwerk wurde den Untersuchungsprotokollen von Artemundi unterzogen, welche seit 32 Jahren im Einsatz sind, und es wurde eine unabhängige Bewertung durch Dritte eingeholt. Das physische Kunstwerk wird in einem hochsicheren Speziallager aufbewahrt.

Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com

Medienkontakt: Firmenkontakt: Philippe Blangey Dominic Castley

T: +41 79 785 46 32 T: +41 58 508 21 01

E: [1]prb@dynamicsgroup.ch E: [1]d[2]ominic.castley@sygnum.com

Sygnum Bank AG Uetlibergstrasse 134a 1. mailto:dominic.castley@sygnum.com 8045 Zürich 2. mailto:dominic.castley@sygnum.com Schweiz

1. mailto:prb@dynamicsgroup.ch

Über Artemundi Angetrieben von einem profunden Wissen über Kunst und dem langjährigen Verständnis ihres Verhaltens als Vermögenswert, hat Artemundi das traditionelle Sammeln und Investieren von Kunst auf eine völlig neue Ebene gebracht. Artemundi wurde aus einer rebellischen Idee und einem prinzipiellen Ziel heraus geboren: Kunden beim Aufbau und der Diversifizierung von Kunstportfolios zu unterstützen, ohne die überhöhten Gebühren wie bei traditionellen Kunstunternehmen, und gleichzeitig den Weg für transparente Geschäftspraktiken zu ebnen. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat sich Artemundi zu einer branchenführenden Investmentgesellschaft spezialisiert auf Kunstwerke mit mehr als USD 1 Milliarde verwalteten Kunstvermögen und tausenden von Kunsttransaktionen entwickelt. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von spezifischen Fonds und anderen Kunstmanagement-Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.artemundi.com/.

Grace LumbrerasT: +34 634 924 045E: grace.lp@artemundi.com

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen.

Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich.

[1] The Art Market 2021, Art Basel & UBS; Durschnitt der letzten 10 Jahre [2] Exklusiv zusätzlicher Gebühren, u. a. für die Verwaltung und das Management des Kunstwerks

Ende der Medienmitteilungen

1218890 15.07.2021

°