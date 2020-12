DGAP-News: MEDIQON Group AG: Tochterfirmen Ookam Software GmbH und NGC Nachfolgekapital GmbH setzen Wachstum fort (deutsch)

MEDIQON Group AG: Tochterfirmen Ookam Software GmbH und NGC Nachfolgekapital GmbH setzen Wachstum fort

^ DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme MEDIQON Group AG: Tochterfirmen Ookam Software GmbH und NGC Nachfolgekapital GmbH setzen Wachstum fort

23.12.2020 / 16:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Weiterentwicklung der MEDIQON Group AG setzt sich auch zum Jahresende 2020 fort: beide Tochterfirmen konnten in der letzten Zeit Wachstumsinitiativen erfolgreich umsetzen.

NGC Nachfolgekapital hat gestern gemeinsam mit dem Bildungsunternehmer Shervin Zamani und Fabian Kiechle die GfW Gesellschaft für Weiterbildung aufgesetzt und sich im Rahmen eines Management Buyouts an der speakeasy Gruppe beteiligt. Neben dem Ausbau des Bildungsangebots durch den Erwerb weiterer mittelständischer Bildungsunternehmen, wird das Wachstum von E-Learning Angeboten innerhalb der GfW unter Leitung von Jan-Philipp Höhl angestrebt. speakeasy ( https://www.speakeasysprachzeug.de) ist ein stark wachsender Anbieter für Deutschkurse und Sprachzertifikate sowohl vor Ort in Berlin sowie als Online-Angebot. Bei speakeasy unterrichten über 100 Deutschlehrkräfte jährlich Visabewerber, ausländische Studierende sowie Expats und Mitarbeiter internationaler Großkonzerne.

Auch Ookam Software entwickelte sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehr erfreulich weiter. Die bestehenden Geschäfte entwickelten sich positiv und operative Verbesserungen konnten in allen Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Die Veröffentlichung eines Buches (" Wer kauft mein Unternehmen - und warum?"; ISBN-10: 1698803311) führte zu weiter steigenden Anfragen von Softwareunternehmen Teil der Ookam-Gruppe zu werden. So konnte die Ookam Software auch anorganisch wachsen und wurde kürzlich Gesellschafter bei der BleTec Software GmbH und der OPAS GmbH & Co. KG. Beide Unternehmen sind führende Software-Anbieter in ihren Industrien und werden mit Unterstützung der Ookam-Gruppe weiter in Wachstum und nachhaltige Kundenbeziehungen investieren.

Jan-Hendrik Mohr, Vorstand der MEDIQON Group AG:

"Zum Jahresende 2020 sind nun 11 operative Unternehmen Teil der MEDIQON Group AG. Als Holding freuen wir uns über die Erfolge unserer beiden Plattformen NGC & Ookam und starten mit Schwung ins Jahr 2021. Trotz der teils widrigen wirtschaftlichen Bedingungen haben wir die Holding in 2020 erheblich nach vorne gebracht und freuen uns die neuen Kolleginnen und Kollegen willkommen zu heißen!"

23.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon-group.de Internet: www.mediqon-group.de

ISIN: DE0006618309 , DE000A254TL0

WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1157282

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1157282 23.12.2020

°