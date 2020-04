DGAP-News: Medtech & Services Fonds von Bellevue europaweit mit Refinitiv Lipper Fund Award ausgezeichnet (deutsch)

Medtech & Services Fonds von Bellevue europaweit mit Refinitiv Lipper Fund Award ausgezeichnet

^ EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds Medtech & Services Fonds von Bellevue europaweit mit Refinitiv Lipper Fund Award ausgezeichnet

17.04.2020 / 08:30

Medienmitteilung vom 17. April 2020

Medtech & Services Fonds von Bellevue europaweit mit Refinitiv Lipper Fund Award ausgezeichnet

Der BB Adamant Medtech & Services wurde als bester Fonds über drei Jahre nach risiko-adjustierter Performance-Messung in der Kategorie Aktien Gesundheit mit dem Refinitiv Lipper Europe Fund Award 2020 prämiert. Der Fonds konnte aufgrund seiner herausragenden Performance seine 33 Mitbewerber auf europäischer Ebene schlagen.

Nachdem der BB Adamant Medtech & Services ( ISIN LU0415391514 ) bereits die Rangliste in, Deutschland und Österreich anführte und jeweils mit einem Lipper-Award ausgezeichnet wurde, erhält der Fonds nun auch den Award als bester Fonds in der Kategorie Aktien Gesundheit über einen Zeitraum von drei Jahren in Europa.

Bellevue Asset Management ist seit über 25 Jahren Spezialist im Bereich Healthcare. Der BB Adamant Medtech & Services Fonds investiert in den gesamten Gesundheitsmarkt ohne die Medikamentenhersteller. Die einzelnen Unternehmen werden mittels Fundamentalanalyse und Bottom-up-Stockpicking ausgewählt. «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sehen diese als Bestätigung, unseren Ansatz weiterzuführen, und als Ansporn, gerade in diesen turbulenten Zeiten unser Bestes zu geben», sagt Stefan Blum, Portfoliomanager des Fonds.

Stefan Blum und Marcel Fritsch managen den Fonds seit der Umwandlung von einer Beteiligungsgesellschaft in einen Fonds im Jahr 2009. Gründe für den nachhaltigen Erfolg dieses Fonds liegen unter anderem in dieser Konstanz im Managementteam gepaart mit dem Investmentfokus auf ein überzeugendes Wachstumsthema. Die Innovationskraft und der Industriewandel in der Medizintechnik sind ungebrochen. Der Medtech-Bereich gehört zu den defensivsten Sektoren mit nachhaltigem Outperformance-Potenzial. Gerade in Krisenzeiten zahlen sich sektorspezifische Eigenschaften wie die wenig konjunkturunabhängige Nachfrage sowie solide Bilanzen mit geringer Verschuldung und hohem Cashflow der Firmen aus. «Attraktives Kurssteigerungspotenzial sehen wir in den Bereichen Diabetestherapie, Operationsrobotik und minimalinvasiver Herzklappenersatz und -reparatur. Im Zusammenhang mit der Coronakrise sind einige Unternehmen besonders gefragt, so etwa Telemedizinanbieter Teladoc Health, Ping An Healthcare Technology und One Medical (1Life Healthcare) aufgrund der Möglichkeiten, Patienten virtuell behandeln zu können», erklärt Marcel Fritsch, Portfoliomanager des Fonds.

Gerade für Investoren, die zwar von den soliden Fundamentaldaten des Gesundheitsmarktes profitieren möchten, aber die Preis-, Entwicklungs- und Patentablaufrisiken der Medikamentenindustrie scheuen oder eine Ergänzung zu ihrem bestehenden Pharmainvestment suchen, bietet der Medtech & Services Fonds eine echte Alternative.

Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

www.bellevue.ch

Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit verwalteten Vermögen von CHF 10.6 Mrd. zu den führenden Investmentboutiquen in den Bereichen Healthcare-Aktienstrategien, traditionelle und alternative Anlagestrategien.

Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden. Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte des BB Adamant Global Medtech und Services Fonds «übrige Fonds für traditionelle Anlagen schweizerischen Rechts» können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Von den StarCapital Fonds ist der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Luxembourg, erhältlich.

Ende der Medienmitteilung

1022853 17.04.2020

°