DGAP-News: Meet and Code: Die Digitalisierung der Bildung in Europa ist entscheidend für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen (deutsch)

Die Digitalisierung der Bildung in Europa ist entscheidend für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen

Die digitalen Kompetenzen bleiben eine Herausforderung für die Europäer. Daher hat die Europäische Kommission einen Maßnahmenplan aufgestellt, um 70 % der Erwachsenen bis 2025 grundlegende digitale Kenntnisse zu vermitteln und die Zahl der 13-14-Jährigen, die nicht über digitale Fähigkeiten verfügen, bis 2030 auf 15 % zu halbieren.

Dieses Vorhaben wird durch Meet and Code ([1]www.Meet-and-Code.org) unterstützt, Europas größtes Programm zur Vermittlung von digitalen Fähigkeiten, das gemeinnützige Organisationen (NPOs) finanziell unterstützt, um Veranstaltungen zu organisieren, bei denen Programmieren gelehrt und digitale Fähigkeiten vermittelt werden. Clemens Frede vom Meet and Code-Partner Haus des Stiftens gGmbH erklärte, dass die Pandemie das E-Learning beschleunigt habe und hob die daraus resultierenden positiven Auswirkungen hervor.

Dies wird durch die Erkenntnisse einiger der lokalen NPOs unterstrichen, die bei Meet and Code mitwirten:

1. Ein besserer Zugang fördert die Beteiligung

Der Vorsitzende von 2Piny Association in Polen, Jacek Suliga, erklärte, dass das E-Learning während der Pandemie sowohl die Schüler als auch die Lehrer mit neuen Technologien konfrontierte und sie so zwang, sich anzupassen und zu lernen. "Dies hat allen geholfen, ihre Ängste in Zusammenhang mit der Technologie zu überwinden", fügte er hinzu.

Ronen Even Tzur von Kids Life Skills in Luxemburg erklärte, dass das Online-Lernen auch den Zugang zu ortsunabhängigen Talenten, einschließlich spezialisierter Lehrkräfte, verbessert habe.

2. Beschleunigung des E-Learnings durch COVID-19

"Alle waren gezwungen, technologische Tools einzusetzen, um ihre Aktivitäten durchzuführen, selbst innerhalb von Umgebungen, die traditionell eher nicht eng mit dem technologischen Umfeld verbunden waren - wie unsere Schulen. Als Folge davon mussten grundlegende technologische Fähigkeiten entwickelt werden", erklärte ein Vertreter von Stripes Cooperativa Sociale Onlus, Italien.

Peter Zafka von Spolek Navis in der Tschechischen Republik fügte hinzu, dass der Online-Unterricht schon die digitalen Fähigkeiten sowohl der Schüler als auch der Lehrer verbessert habe. Die Online-Umgebung erweitert die Lernangebote und verbessert den Zugang zu Bildungsressourcen.

3. Es kann mehr getan werden, um die digitalen Fähigkeiten zu verbessern

Doris Raab, Leiterin vom TalentForumSaar der StudienStiftungSaar in Deutschland, sagte, dass es nicht ausreiche, Kindern digitale Lernhinhalte zu vermitteln. "Sie müssen weitreichende Medienskills erlernen. Dies sollte die Grundlage für standardisierte grundlegende digitale Fähigkeiten sein, die für gleiche Bildungschancen sorgen."

"Jedes Kind sollte Zugang zu Computern und Technologie haben, um digitale Fähigkeiten zu entwickeln und zu erlernen; die Europäische Union sollte diese Initiative finanziell unterstützen und gewährleisten, dass sie von allen Mitgliedsstaaten umgesetzt wird", empfehlen Catalina und Ravzan Enescu von Give-IT.org, Rumänien.

Anna Kovbasiuk vom Center of European Initiatives sagte jedoch, dass die Verbesserung der digitalen Kompetenz in Europa mit der allgemeinen Digitalisierung aller Lebensbereiche der Menschen einhergehen wird.

"Bei Meet and Code freuen wir uns über die Zusammenarbeit des öffentlichen und privaten Sektors, um die Jugendlichen in die Lage zu versetzen, ihre Zukunft zu gestalten", erklärte Clemens Frede von Meet and Code. "Unsere Veranstaltungen haben am 1. September begonnen und werden ihren Höhepunkt zwischen dem 9.- 25. Oktober mit der Europäischen Code Week ([2]https://codeweek.eu) finden. Gemeinsam und durch die verschiedenen Partnerschaften und die Zusammenarbeit können wir alle unseren Beitrag dazu leisten, die digitalen Fähigkeiten in Europa zu verbessern", fügte er abschließend hinzu.

