DGAP-News: Megawatt veröffentlicht technischen 'NI 43 101-Bericht' zu den Projekten Tyr, NSW and Century South, Queensland, Australien (deutsch)

Megawatt veröffentlicht technischen 'NI 43 101-Bericht' zu den Projekten Tyr, NSW and Century South, Queensland, Australien

^ DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis Megawatt veröffentlicht technischen 'NI 43 101-Bericht' zu den Projekten Tyr, NSW and Century South, Queensland, Australien

10.05.2021 / 10:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Megawatt veröffentlicht technischen "NI 43 101-Bericht" zu den Projekten Tyr, NSW and Century South, Queensland, Australien

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. ( WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012) hat die Fertigstellung und Veröffentlichung eines technischen "NI 43 101-Berichts" zu den Projekten Tyr in New South Wales und Century South in Queensland, Australien, in SEDAR bekanntgeben. Der Bericht wurde von "Xplore Resources Pty Ltd." aus Brisbane, Queensland, Australien, erstellt. Die qualifizierte Person für den technischen Bericht ist Matthew Stephens FAIG.

Das Projekt "Tyr" liegt etwa 20 km südwestlich der Stadt Tenterfield und ist über eine befestigte Straße erreichbar. Der Gebietsanspruch umfasst 100 Einheiten über ein Gebiet von 299 Quadratkilometern. Das Projekt erstreckt sich über drei wichtige Teilgebiete aus New England Orogen;

- Central Block, hauptsächlich aus Konglomerat, Sandstein und Schluffstein mit felsigem Eruptivgestein und Quarzit-Einheiten bestehend;

- Tablelands Complex, hauptsächlich aus Granit und verbundenem Mineralisierungsmaterial bestehend;

- New England Orogen-Granite (dominante Lithologie aus Porphyr und Basalt).

Auf der Liegenschaft "Tyr" wurde in historischen Minen innerhalb des Explorations-Lizenzgebietes eine große Anzahl von Mineralisierungen entdeckt. Diese Arbeiten waren hauptsächlich auf Silber, Blei, Zink, Arsen und Zinn ausgerichtet. Das Explorationsgebiet "Tyr" umfasst beachtliche Silberzonen entlang eines nordwestlichen Streifens. Die größten Zonen treten in der Clive-Gruppe, wie z. B. dem Vorkommen Ecuador mit 4710 ppm Silber und der Mine Torny mit 1420 ppm Silber, auf.

Das Projektgebiet weist über 145 Mineralvorkommen auf, die in der Liegenschaft verzeichnet sind. Diese Vorkommen sind in den Bondonga-Schichten aus dem frühen Perm beheimatet und bilden zwei Hauptcluster:

- die Mole River-Gruppe im nördlichen Teil des Gebietsanspruchs und

- die Clive-Gruppe im südlichen Teil.

In diesen beiden Gebieten sind die Mineralzonen strukturell kontrolliert und mit Einlagerung von Mole-Granit, der als Sn-W-Granit des I-Typs klassifiziert wird, verbunden. Metallzonen in der Umgebung des Granits sind gut entwickelt, mit benachbarter Sn-W-Mineralisierung, die außerhalb des Intrusivgesteins in distale, polymetallische Cu-Pb-Zn-Ag-Mineralisierung übergeht. Die Anzeichen sprechen dafür, dass das Projekt "Tyr" weitgehend unerforscht ist und ein bedeutendes Potenzial für strukturell kontrollierte silberreiche polymetallische Erzgang-Systeme aufweist.

Offensichtliche Gebiete zu weiterer Exploration sind unter anderem die Mineralzonen der Mole River- und Clive-Gruppe. Beide Gebiete sind stark mineralisiert, und eingehende Feldkartierung und geochemische Probenahmen an der Oberfläche, wie Gesteins- und Bodenproben, gefolgt von geophysikalischen Bodenuntersuchungen einschließlich IP oder sogar magnetische Untersuchungen wie Sub-audio Magnetics (SAM), sind angezeigt.

Die meisten früheren Explorationsunternehmen führten geochemische Oberflächenuntersuchungen im Projektgebiet "Tyr" aus. Die geochemischen Untersuchungen, wie z. B. Gesteins- / Schürfproben, Probenahmen aus Flusssediment und gewaschenem Konzentrat und Bodenproben, ergaben hohe Silbergehalte.

Es bestehen Aufzeichnungen zu bedeutenden Silberproben aus Stollen, Schächten und Gruben, Oberflächenuntersuchungen und Bohrarbeiten. Die Mineralzonen sind strukturell kontrolliert und mit Kluften, Verwerfungen, Scherzonen und lithologischen Grenzen, die mineralisierende Flüssigkeiten enthalten, verbunden.

Trotz einer großen Anzahl von Mineralisierungszonen, historischer Bergbauarbeiten und bedeutender Silberproben bis zu 4.710g/t, wurden nur geringe Bohrarbeiten im Projektgebiet durchgeführt. Frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich fast ausschließlich auf historische Gruben, und die Überprüfung von Streichen-Potenzial der die Mineralisierung kontrollierenden Strukturen und / oder Lithologien wurde vernachlässigt. Moderne Explorationstechnik soll das Potenzial des Gebietsanspruchs, besonders die Mineralisierungszonen historischer Silber-Zink-Blei-Minen, eingehend untersuchen.

Die Liegenschaft "Century South" liegt ungefähr 204 km nordwestlich der Stadt Mount Isa, 122 km nordöstlich der Stadt Mount Isa Camooweal und 61 km südwestlich der Stadt Mount Isa Gregory.

Auf der Liegenschaft Century South wurden nur geringe Arbeiten zu Probenahmen durchgeführt, trotz der Nähe des großen Vorkommens von Zink-Blei-massivem Sulfid in der Mine Century und der wichtigen Tatsache, dass der Gebietsanspruch Land in genau dem gleichen beachtlichen Verwerfungs-Streichen wie die Mine umfasst. Der Hauptverwerfungskomplex der Verwerfung "Termite Range" durchschneidet das Zentrum des Gebietsanspruchs von Nordwesten nach Südosten. Das Verwerfungsgebiet ist die wahrscheinlichste Quelle der Mineralisierung im Gebietsanspruch und sollte weiter erforscht und definiert werden. Diese Komponenten stimmen mit einem genetischen Modell überein, das auf ein potenzielles Vorkommen ähnlich anderer Vorkommen massiver Sulfide in der ganzen Welt hindeutet.

Der Grevillea-Gossan war Thema einer Doktorarbeit von Hann (1999), der Tl, Pb, Si, und Fe als Oberflächenindikatoren der Mineralisierung im Vorkommen "Grevillea" identifizierte. Hann (1999) stellte zwei Gossan-Typen fest, die die massive Pyrit-Zone überlagerten:

- Jarosit-Limonite und - Hämatit-Limonite.

Ungeprüfte (nicht gebohrte) geologische Oberflächenanomalien müssen untersucht werden. Ausreichende Daten aus Flusssediment-, Gesteins- und Bodenproben weisen auf erhöhte Zink- und Bleigehalte im Gebietsanspruch hin. Jüngste luftgestütze EM-Untersuchungen und nachfolgende Explorations-Bohrprogramme, die vergleichbare Unternehmen an einer Mineralisierungszone in der Schluffstein-Formation Riversleigh durchführten, ergaben erfolgversprechende, aber letztendlich unwirtschaftliche Blei- und Zinkgehalte. Die Ergebnisse waren jedoch so aussichtsreich, dass Explorationsarbeiten direkt westlich von "Century South" vorangetrieben wurden. Es treten im Satellitenbild sichtbare Ausbisse, die leicht untersucht werden können, auf. Durch diese Art der Grenzidentifizierung könnten Lithologien auf kostengünstige Weise definiert werden. Die Arbeiten könnten von Nutzen sein, da Forschungsarbeiten auf schichtgebundene Mineralisierung, vor allem in Grevillea, hinweisen.

In den südlichen Gebieten, neben Grevillea, westlich von Century South, tritt Regolith in beachtlicher Mächtigkeit auf. Die Regolith-Decke über den mineralisierungshaltigen Einheiten kann die Arbeiten behindern. Tiefer durchdringende EM-Methoden wie z. B. magnetisch-tellurische Untersuchung (MT) können verwendet werden, sind jedoch kostspieliger. Letzten Endes ist dieser Faktor wahrscheinlich unvermeidlich, wenn Explorationsarbeiten tiefer in das Grundgestein vordringen. Mit der Ausrichtung auf die stärker oxidierten Gossane und die deutlichen Ausbisse könnten erste Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeit von Mineralisierung in dem Gebiet am schnellsten gewonnen werden. Ein vorgeschlagenes Explorationsprogramm, das an den hervorgehobenen Gebieten magnetischer Ausbisse mit mehr Flusssedimenten beginnt, könnte eine zielgerichtetere Probenahme ermöglichen.

Über das Unternehmen

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von hundert Prozent am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von eineinhalb Prozent auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet "Trail Creek" in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine sechzigprozentige Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine hundertprozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer zweiprozentigen NSR) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Silberprojekt Tyr und dem Silber-Zink-Projekt Century South (siehe Pressemitteilung vom 13. August, 2020), und verfügt über eine indirekte hundertprozentige Beteiligung (Gegenstand einer ein prozentigen NSR-Lizenzgebühr) an bestimmten Bergbaukonzessionen in den australischen Bundesstaaten Northern Territory und New South Wales, die Potenzial für Nickel, Kobalt, Scandium und Seltene Erden aufweisen, sowie eine hundertprozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer zweiprozentigen NSR) am Lithiumkonzessionsgebiet Route 381, das aus 40 Mineral-Claims besteht, die sich im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, befinden und 2.126 Hektar umfassen.

