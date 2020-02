DGAP-News: Meguma Gold Corp.: MegumaGold wird Palladiumprojekt in British Columbia erwerben (deutsch)

Meguma Gold Corp.: MegumaGold wird Palladiumprojekt in British Columbia erwerben

MegumaGold wird Palladiumprojekt in British Columbia erwerben

21. Februar 2020

Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt , dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, 5 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von insgesamt 3.067 Hektar zu erwerben. Diese Claims liegen im Bergbaubereich Similkameen, etwa 7 und 20 km nordwestlich von Copper Mountain, und beherbergen das Potenzial für eine Palladium- und Platinvererzung, die mit den beiden alkalischen Intrusionen des Okanagan in Zusammenhang steht.

Link zur Karte mit den neuen Palladium Gebieten

Eine Reihe von PGE-Mineralvorkommen stehen mit intrusiven alkalischen Porphyren wie z. B. New Golds New Afton und Copper Mountain in Zusammenhang, die beide signifikante Konzentrationen an Palladium und Platin enthalten. In Copper Mountain enthielt das Sulfidkonzentrat aus der Mine bis zu 2,8 g/t Palladium und 0,155 g/t Platin, und eine Probe eines Bornit-Kupferkies-Ganges aus dem Glory Hole lieferte 3,25 g/t Palladium (nach Nixion). Die jüngste Ressourcenschätzung von New Afton erwähnt Gehalte von 0,10 g/t Palladium. Sowohl New Gold als auch Copper Mountain sind in der Region tätig oder planen dort größere Erweiterungs- und Explorationsaktivitäten. New Gold gab kürzlich eine robuste Explorationsinitiative in Höhe von 460.000.000 USD zur Unterstützung weiterer Entdeckungen bekannt, die eine Verlängerung der Lebensdauer ihrer Mine New Afton ermöglichen1.

1Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die in den benachbarten Liegenschaften beherbergten Ressourcen nicht unbedingt ein Anzeichen für das Potenzial der PD 1-5 Claims ist.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, kommentierte: "MegumaGold freut sich, ihr BC-Landpaket zu erweitern, das strategisch zwischen den großen Produzenten liegt, die hochgradiges Platin und Palladium in ähnlichen Intrusionen nachgewiesen haben. Der Bezirk war einst der Hauptproduzent von Palladium in Nordamerika. Da Palladium auf einem Allzeithoch ist und eine Verlangsamung des Preisanstiegs aufgrund der jüngsten Erkenntnis der massiven Verknappung des Metalls nicht erwartet wird, ist Meguma der Ansicht, dass das Unternehmen über erhebliche Mittel verfügt, die jüngste Akquisition in der Region aggressiv zu erkunden. Das geologische Milieu für Palladium ist gut bekannt, dennoch wurde es bisher nur relativ wenig beachtet und in geringem Umfang erkundet."

Das Unternehmen beabsichtigt den sofortigen Beginn der übertägigen Arbeiten, der Kartierung und Probenahme auf den Claims, um die Planung eines größeren Arbeitsprogramms zu initiieren. Ein aggressives Probeentnahmeprogramm wird in den kommenden Wochen beginnen, um Proben für die Analysen zu gewinnen. Das Unternehmen wird die Claims von unabhängigen Verkäufern für 125.000 CAD und 6.000.000 voll eingezahlten und nicht steuerpflichtigen Aktien erwerben, vorbehaltlich der Einreichung der erforderlichen Unterlagen und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Canadian Securities Exchange.

Warum Palladium?

Spot-Palladium notierte bei 2.829,75 USD pro Unze, was bedeutet, dass das Metall auf dem Höchststand um rund 275 USD über dem alten Rekordhoch lag, das im letzten Monat erreicht wurde. Auf dem Allzeithoch hatte Palladium im bisherigen Jahresverlauf bereits einen Anstieg um 46 %, was dem Preisanstieg um 54 % im Jahr 2019 nahekam. Der Palladiummarkt weist seit mehreren Jahren ein jährliches Angebots-/Nachfragedefizit auf. Anfang dieses Monats veröffentlichte Johnson Matthey einen Bericht, der feststellt, dass die Nachfrage aus dem Automobilsektor im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 9,7 Millionen Unzen gestiegen ist, obwohl die Automobilverkäufe in einigen Ländern zurückgegangen sind, aber in einigen Regionen aufgrund strengerer Emissionsvorschriften mehr Palladium für jeden Automobilkatalysator benötigt wird. Die Firma bezifferte das Angebotsdefizit für 2019 auf 1,19 Millionen Unzen und sagte, es werde "voraussichtlich im Jahr 2020 zunehmen".

TD Securities sagte: "Palladium drängt sich jetzt in den Mittelpunkt", und "die Verknappung des Metalls wird die Preise wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben."

Überprüfung und fachkundige Person Chris M. Healey, P. Geo., von Healex Consulting Ltd., eine unabhängige "fachkundige Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über MegumaGold Corp. MegumaGold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften befasst. Im Jahr 2018 konzentrierte sich das Unternehmen bei seinen Explorationsarbeiten auf die Entwicklung des Meguma Supergroup Goldbezirks in Nova Scotia. Infolgedessen hat das Unternehmen ein strategisch positioniertes Landpaket von 105.000 Hektar in dieser höffigen geologischen Domäne zusammengestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mr. Regan Isenor, Chief Executive Officer Tel.: 902-233-4381 info@meguamgold.com www.megumagold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

