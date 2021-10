DGAP-News: MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung weiteren Wachstums ab (deutsch)

MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung weiteren Wachstums ab

- MeinAuto Group schließt Refinanzierung mit neuem Term Loan B in Höhe von EUR175 Millionen und einer Laufzeit von 7 Jahren ab, als Lead Arranger und Bookrunner war Bank of America Europe DAC mandatiert

- MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland

- MeinAuto Group hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt mit einem bereinigten Umsatz von EUR118,5 Millionen und einem bereinigten EBITDA von EUR18,5 Millionen, die Zahl der aktiven Abonnenten in den zwei Geschäftssegmenten B2C and B2B stieg auf 47.224

München, 6. Oktober 2021 - MeinAuto Group AG, die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland, hat heute die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von EUR140 Millionen durch den Nettoerlös eines neuen Term Loan B in Höhe von EUR175 Millionen mit einer Laufzeit von 7 Jahren (Fälligkeit 2028) bekanntgegeben. Die neue Fazilität ermöglicht dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität und reduziert die jährlichen Zinszahlungen des Unternehmens um etwa EUR2,5 Millionen. Der Erlös des neuen Darlehens wurde zur Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten sowie zur Zahlung der damit verbundenen Transaktionsgebühren und -kosten verwendet. Der verbleibende Betrag wird für die Finanzierung der weiteren Expansion des profitablen Geschäfts der MeinAuto Group genutzt.

Guus Stoelinga, CFO der MeinAuto Group: "Die erfolgreiche Refinanzierung stärkt unsere Bilanz, erhöht unseren Free Cashflow und gibt uns zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung unserer Wachstumspläne. Dazu gehören Investitionen in Online-Marketing und Branding sowie in die Erweiterung unseres Abo-Fahrzeugpools. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, unsere bestehenden Verbindlichkeiten zu refinanzieren und dabei zusätzliches Kapital zu beschaffen. Wir werden unsere Position als führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland weiter ausbauen und die Transformation des Marktes vorantreiben."

MeinAuto Group bietet auf seinen Plattformen eine transparente Suche und umfassende Vergleichsmöglichkeiten für mehr als 500 Neuwagenmodelle von 40 Marken. Der Kaufprozess wird vollständig online abgewickelt und bei Bedarf von kompetenten Kundenberatern unterstützt. Kunden können zwischen einer Vielzahl von Kaufoptionen wählen. Der Schwerpunkt des MeinAuto-Angebots liegt auf flexiblen Abo-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die MeinAuto Group 17,5 Millionen Besuche auf der Website MeinAuto.de. In den Geschäfts-Segmenten B2C und B2B erhöhte die Gruppe die Zahl der aktiven Abonnenten auf insgesamt 47.224 und wickelte 17.980 Neuwagenbestellungen ab.

Im ersten Halbjahr 2021 setzte die MeinAuto Group ihr starkes und profitables Wachstum (auf bereinigter EBITDA-Basis) fort. Der bereinigte Umsatz [1] der Gruppe wuchs im Berichtszeitraum um 21% auf EUR118,5 Millionen (H1 2020: EUR97,9 Millionen) und das bereinigte EBITDA [2] stieg um 28,5% auf EUR18,5 Millionen (H1 2020: EUR14,4 Millionen). Im gleichen Zeitraum wuchs das B2C-Segment der Gruppe um 29,5% und erzielte einen bereinigten Umsatz von EUR69,8 Millionen (H1 2020: EUR53,9 Millionen). Der bereinigte Umsatz des B2B-Segments stieg um 10,7% auf EUR48,7 Millionen (H1 2020: EUR44,0 Millionen).

Dank der starken Performance des B2C-Segments wächst das Unternehmen deutlich schneller als der Markt. Während die Neuzulassungen in Deutschland in der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 um 19% [3] zurückgingen, stiegen die Abo-Bestellungen von Privatkunden auf MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.

Bank of America Europe DAC war als Lead Arranger und Bookrunner der Transaktion mandatiert.

Über die MeinAuto Group Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen, bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und transparente monatliche Abos für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com.

Medienkontakt

Christoph Erhard Kekst CNC Telefon: +49 173 5309 425 E-Mail: Christoph.Erhard@kekstcnc.com

[1] Bereinigte Umsatzerlöse sind die Umsatzerlöse unserer Segmentberichtserstattung abzüglich (i) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von zuvor abonnierten Fahrzeugen, zuzüglich (ii) der Verkaufskosten in Bezug auf den direkten Fahrzeugverkauf und (iii) der Erträge aus der Auflösung von fahrzeugbezogenen Rückstellungen. [2] Bereinigtes EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, einschließlich der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit den abonnierten Fahrzeugen stehen, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Fahrzeuge und die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, und unter Ausschluss der Strukturierungskosten der Refinanzierung der Gruppe sowie Rechts- und Beratungsgebühren im Zusammenhang mit dem nicht-gewöhnlichen Geschäftsverlauf, Strukturierungs- / Transaktionskosten, Kosten für die Neuausrichtung von Vertriebs- und Geschäftsprozessen und andere einmalige Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht die reguläre operative Performance des Kerngeschäfts der MeinAuto Group widerspiegeln. [3] "MeinAuto Group Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger

