DGAP-News: Metalcorp Group beweist Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Umfeld mit einem erfolgreichen 9-Monatszeitraum 2020 (deutsch)

Metalcorp Group beweist Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Umfeld mit einem erfolgreichen 9-Monatszeitraum 2020 - Bergbauaktivitäten in Guinea im November 2020 gestartet

Luxemburg, 30. November 2020 - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, sah sich bis zum 30. September 2020 mit einem herausfordernden, aber zusammenfassend zufriedenstellenden 9-Monatszeitraum konfrontiert. Die Priorität des Unternehmens bestand darin, die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten. Metalcorp ist dankbar für den enormen Einsatz seiner Teams und die Unterstützung seiner Kunden und Lieferanten, die es dem Konzern ermöglicht haben, dies zu erreichen.

In den 9 Monaten bis zum 30. September 2020 erzielte Metalcorp einen Umsatz von 324,9 Mio. Euro (Vorjahr: 415,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 22,1 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro). Damit erwies sich das risikoaverse Geschäftsmodell in herausfordernden Märkten erneut als die richtige Strategie.

Die Aktivitäten haben im dritten Quartal sowohl in der Produktion als auch im Handel deutlich angezogen. Trotz der strengen COVID-19-Restriktionen gelang es der Metalcorp Group, ihren Bergbaubetrieb in Guinea und die dazugehörige Infrastruktur einschließlich eines eigenen Exporthafenterminals aufzubauen. Die Bergbauaktivitäten begannen im November 2020, und die erste Lieferung wird Ende Januar 2021 erfolgen.

Basierend auf aktuellen Schätzungen erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA auf dem Niveau von 2019. Metalcorp hat diese Zeit der Marktverwerfungen genutzt, um eine Reihe von Initiativen vorzubereiten, die von dem veränderten Umfeld profitieren werden.

Über die Metalcorp Group S.A.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2017/2022 ( ISIN: DE000A19MDV0 ) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 ( ISIN: NO0010795701 ) ist an der Börse Oslo gelistet.

