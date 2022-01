DGAP-News: Metalcorp Group: Update zu den Aktivitäten in Guinea (deutsch)

Metalcorp Group: Update zu den Aktivitäten in Guinea

Luxemburg, 20. Januar 2022 - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, nimmt hiermit Stellung zu Medienberichten, die behaupten, dass der Bergbaubetrieb der Bauxit-Tochtergesellschaft in Guinea, der Société des Bauxites de Guinée (SBG), gestoppt worden sei. Dies ist nicht korrekt - der Bergbaubetrieb der SBG wurde zu keinem Zeitpunkt gestoppt. Es gab ein vorläufiges Verfahren, das von einem Zulieferer eingeleitet wurde, dessen Vertrag von der SBG gekündigt wurde, weil der Zulieferer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen war. Dieses vorläufige Verfahren wurde am 4. Januar 2022 vom Berufungsgericht in Conakry, Guinea, zu Gunsten der SBG eingestellt. Dies hatte weder für SBG noch für Metalcorp wirtschaftliche Auswirkungen.

Metalcorp wird seine vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 am 27. Januar 2022 veröffentlichen.

Über die Metalcorp Group S.A.: Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Metalcorp Group betreibt ein risikoaverses Back-to-Back-Geschäftsmodell, das durch eine umfangreiche Vermögensbasis gestützt wird. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 ( ISIN: DE000A3KRAP3 ) und 2017/2022 ( ISIN: DE000A19MDV0 ) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 ( ISIN: NO0010795701 ) wird an der Börse Oslo gehandelt.

