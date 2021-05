DGAP-News: Metall Zug Gruppe: Die Metall Zug Gruppe erwartet für das erste Halbjahr 2021 ein deutlich besseres Betriebsergebnis (EBIT) (deutsch)

Metall Zug Gruppe: Die Metall Zug Gruppe erwartet für das erste Halbjahr 2021 ein deutlich besseres Betriebsergebnis (EBIT)

Zug, 12. Mai 2021 - Aufgrund der Erholung relevanter Märkte erwartet die Metall Zug Gruppe für das erste Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr - unter Berücksichtigung der Abspaltung der V-ZUG Gruppe - einen höheren Nettoerlös und ein deutlich besseres Betriebsergebnis (EBIT) von mehr als CHF 10 Mio.

Die einzelnen Geschäftsbereiche der Metall Zug Gruppe waren in den Jahren 2020 und 2021 durch die Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 unterschiedlich betroffen. Der Geschäftsbereich Technologiecluster & Infra spürte die Auswirkungen der Pandemie kaum und konnte alle Bauvorhaben planmässig weiterführen. Auf der anderen Seite mussten die Geschäftsbereiche Medical Devices und Wire Processing im Jahr 2020 deutliche Umsatzrückgänge und in der Folge negative Betriebsergebnisse hinnehmen. Ursächlich dafür waren unter anderem der COVID-bedingte Wegfall aller wichtigen Ausstellungen und Fachmessen und eine anhaltende Nachfrageflaute in der Automobilindustrie.

Im laufenden Jahr sind eine spürbare Erholung der relevanten Märkte, eine Anpassung an die Auswirkungen der Pandemie und ein gewisser Aufholeffekt festzustellen. Dies betrifft sowohl die Märkte der Medizinprodukte- und Automobilindustrie als auch besonders den Markt USA. Kunden tätigen vermehrt Investitionen und bauen wieder Lager auf, die zum Ende des vergangenen Jahres unterdotiert waren. Dies spiegelt sich vor allem in den Auftragseingängen der Geschäftsbereiche Medical Devices und Wire Processing wider. Die Erholung ist bei den meisten Gesellschaften und Märkten der Metall Zug Gruppe spürbar. Die Metall Zug Gruppe geht deshalb für das erste Halbjahr 2021 von einem Nettoerlös und einem Betriebsergebnis (EBIT) aus, welche - unter Berücksichtigung der Abspaltung der V-ZUG Gruppe - deutlich über dem ersten Halbjahr 2020 liegen werden. Aus heutiger Sicht und unter Annahme eines weiterhin positiven Geschäftsverlaufs rechnet die Metall Zug Gruppe im ersten Halbjahr 2021 mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von mehr als CHF 10 Mio. Im ersten Halbjahr 2020 erzielte die Metall Zug einen Nettoerlös von CHF 502.6 Mio. und einen EBIT von CHF -1.7 Mio., wobei die V-ZUG Gruppe in dieser Vergleichsperiode noch CHF 258.6 Mio. zum Nettoerlös und CHF 12.9 Mio. zum Betriebsergebnis (EBIT) beigetragen hatte. Der detaillierte Halbjahresbericht 2021 wird am 16. August 2021 publiziert.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 3'000 Mitarbeitende und umfasst fünf Geschäftsbereiche:

* Infection Control (Belimed Gruppe)

* Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

* Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

* Technologycluster & Infrastructure (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

* Andere (Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.), Gehrig Group AG und Metall Zug AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrerDatenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

Wichtige Daten

16. August 2021 Publikation Halbjahresergebnisse 2021 15. März 2022 Publikation Jahresergebnisse 2021 29. April 2022 Ordentliche Generalversammlung

Weitere Informationen

Daniel Keist Christof Gassner Chief Financial Officer Head of Corporate Communications & IR Telefon: +41 58 768 60 50 Telefon: +41 58 767 60 50 oder: investorrelations@metallzug.ch

