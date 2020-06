DGAP-News: Metallurgischer Test von Silber aus der Bayhorse-mine Erzielt Silbergewinnung von 86,7% (deutsch)

Metallurgischer Test von Silber aus der Bayhorse-mine Erzielt Silbergewinnung von 86,7%

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 24. Juni 2020) - Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse") hat eine weitere Runde von Flotationstestphasen zur Mineralisierung der Silbermine Bayhorse abgeschlossen. Aus einer 200 kg schweren abgebauten Probe, die durch den Ore-Sorter geleitet und somit im Volumen um 90% bis 95% reduziert wurde, wurde eine 5 kg schwere Ore-Sorter-Auswahlprobe mit einem Erzgehalt von 985 g/t (28,8 oz/t) Silber, 1,16% Kupfer und 1,87% Zink gewonnen. Bei den Tests wurde eine Silberkonzentratausbeute von 86,7 % erzielt, was einem Silbergehalt von 9.700 g/t entspricht. Die dominierende Mineralisierung der Bayhorse-Mine ist Tetrahedrit.

Derzeit laufen weitere metallurgische Tests weiterer ausgewählten 60 kg Ore-Sorter-Tetrahedrit-Mineralisierungen aus einer abgebauten Probe von 700 kg, um sicherzustellen, dass die rekonfigurierte Flotationsanlage eine prognostizierte Ausbeute von mehr als 90% erzielen kann, wie in der historischen Dokumentation angegeben wird. (Jacobsen 1959)

Zusammen mit den laufenden metallurgischen Arbeiten zur Flotationsgewinnung erwägt das Unternehmen, das Flotationskonzentrat (pyrometallurgisch oder hydrometallurgisch) im eigenen Betrieb weiter zu verarbeiten. Es soll ein separates Kupfer-/Silbermetallprodukt und ein Zink-/Antimon-/Bleiprodukt hergestellt werden.

Bayhorse-Geschäftsführer Graeme O'Neill kommentiert: "Indem wir durch Verhüttung Kupfer und Silber in eine metallische Phase trennen, wie z.B. Blasenkupfer, das leicht elektrisch zu LME-Kupfer und reinem Silber raffiniert werden kann, kann sich das Unternehmen von der Diskontierung von Konzentrat bei den Hütten befreien und höhere Ausbeuten und Verkaufspreise erzielen.

Im historischen Bergbauprogramm von Silver King Mines aus dem Jahr 1984 wurden die Silbergehalte mit durchschnittlich 23% zwischen 20 und 100 oz/t (622 - 3.210 g/t), 71 % zwischen 6 - 20 oz/t (186 - 622 g/t) und 6 % unter 6 oz/t (186 g/t) angegeben. Der festgesetzte Cut-Off-Grad betrug damals 6 oz/t. Angesichts der jüngsten Verwerfungsgrade des Steinert XRT Ore-Sorters ( BHS20-02) von nur 15 g/t, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens gemeldet, ist das Unternehmen jedoch der Ansicht, dass möglicherweise ein niedrigerer Cutoff-Grad festgelegt werden kann als der, der für die Berechnung der abgeleiteten Ressourcen gemäß NI-43-101 des Unternehmens verwendet wurde. ( Apex Geoscience, 2018)

Der metallurgische Test wird von der Forma Met-Solve Labs, Langley, BC unter der Aufsicht des beratenden Metallurgisten John Fox durchgeführt.

Das Unternehmen trifft keine Förderentscheidungen aufgrund einer Machbarkeitsstudie für Mineralvorkommen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist, und weist darauf hin, dass mit jeder Förderentscheidung erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Versagensrisiken einhergehen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, (i) ein Preisabfall der geförderten Güter, nämlich Silber, Kupfer, Blei und Zink, gegenüber der Preise, auf denen die Förderentscheidung beruhte; (ii) die Grade des geförderten Materials entsprechen nicht den Vorgaben, aufgrund derer die Förderentscheidung getroffen wurde; (iii) Kostensteigerung im Bergbau aufgrund von Veränderungen in der Mine während der Entwicklung und während des Abbaus; (iv) Änderungen in der metallurgischen Gewinnung, die sich zur Zeit der Förderung nicht vorhersehen lassen.

Diese Pressemitteilung wurde im Namen des Vorstands von Bayhorse Silver Inc erstellt, der die volle Verantwortung für die Inhalte übernimmt. Dr. Stewart Jackson, P.Geo., Sachkundiger und Berater des Unternehmens, hat die Erstellung und Genehmigung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung vorbereitet und überprüft.

Im Namen des Vorstands,

Graeme O'Neill, CEO

company@bayhorsesilver.com

1-866-399-6539

Über Bayhorse Silver Inc.

Bayhorse Silver Inc. ist ein Unternehmen zur Erkundung und Förderung von Rohstoffen mit einem 100%-igen Anteil an der historischen Silbermine von Bayhorse in Oregon, USA sowie einer Option auf die edelmetallreiche Liegenschaft Brandywine mit massiven Sulfiden vulkanischen Ursprungs in B.C., Kanada. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Management- und Technikteam mit weitreichender Bergbauerfahrung, insbesondere im Bereich Erkundung und Minenbau.

