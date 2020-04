DGAP-News: MetrioPharm AG: MetrioPharm beendet erfolgreich Studie in COPD Modell (deutsch)

MetrioPharm AG: MetrioPharm beendet erfolgreich Studie in COPD Modell

- MetrioPharms Leitsubstanz MP1032 reduziert die Bildung eines Biomarkers für Stickstoffradikale, die durch Zigarettenrauch in einem ex vivo COPD-Modell verursacht wurden

- Die Studie liefert weitere Belege für die Schutzwirkung von MP1032 gegen oxidativen Stress, einen der Schlüsselmechanismen chronischer Entzündungskrankheiten

- MetrioPharm verfolgt nun die Entwicklung der MP1000-Plattform in einer inhalierbaren Darreichungsform

Zürich, 08.04.2020. MetrioPharm AG, ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, vermeldet positive Daten einer präklinischen Studie in einem Modell für COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Die Untersuchung am ex vivo Modell der isolierten und perfundierten Lunge zeigt, dass MP1032 die durch Zigarettenrauch verursachte Bildung von 3-Nitrotyrosin im Lungenparenchym verhindert. 3-Nitrotyrosin ist einerseits ein Marker für nitrosativen/oxidativen Stress, andererseits ist es ein Biomarker für die Krankheitspathologie, da der 3-Nitrotyrosingehalt in Sputumproteinen negativ mit dem FEV1-Wert (Einsekundenkapazität) bei COPD-Patienten korreliert.

COPD ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe irreversibler Erkrankungen der Lunge. Pathologisch äussert sich COPD durch eine Einschränkung der Atmung, in erster Linie durch chronische Bronchitis oder ein Lungenemphysem. Laut Erhebungen des Datamonitor von 2018 waren allein in den USA, Japan und den grossen 5 EU-Ländern knapp 60 Millionen Menschen an COPD erkrankt. Raucher und Ex-Raucher sind dabei wesentlich häufiger betroffen als Nichtraucher. Mittlerweile ist COPD bereits die vierthäufigste Todesursache weltweit, mit steigender Inzidenz. Es besteht ein hoher medizinischer Bedarf. Aus diesem Grund verfolgt MetrioPharm die Entwicklung einer neuen inhalierbaren Darreichungsform von MP1032, speziell zur Behandlung von COPD.

Dr. Sara Schumann, Projektmanagerin Forschung und Entwicklung bei MetrioPharm, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Besser hätten die Ergebnisse in diesem frühen COPD-Modell kaum ausfallen können. Wir haben unseren Wirkstoffkandidaten MP1032 in drei verschiedenen Dosierungen getestet. In der Auswertung konnten wir klar entsprechende, dosisabhängige Effekte zeigen. Damit haben wir eine sehr solide Grundlage, um die Entwicklung im Bereich der COPD weiter voranzutreiben."

MetrioPharms CEO, Dr. Wolfgang Brysch: "Wir konnten die Wirksamkeit von MP1032 in einem weiteren Krankheitsmodell zeigen. Dieses Potential in einer bislang kaum erschlossenen Indikation ist sehr motivierend. Auch im Hinblick auf die immense Grösse der weltweiten Patientengruppe, die von der Weiterentwicklung von MP1032 profitieren könnte. Wir prüfen nun sehr genau, welche Möglichkeiten bestehen, unseren Wirkstoff MP1032 in einer auf COPD-Patienten zugeschnittenen Form zu optimieren."

Über MetrioPharm

Die MetrioPharm AG ist ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, das Medikamente gegen chronische Entzündungserkrankungen wie Psoriasis, Arthritis und Multiple Sklerose entwickelt. Solche chronischen Krankheiten stellen das grösste individuelle Gesundheitsrisiko dar. Ziel der MetrioPharm AG ist es, die Therapie chronisch entzündlicher Erkrankungen wirksamer und verträglicher zu machen. Dabei erhoffen wir uns eine Healthspan Expansion für Patienten zu erreichen: Wir wollen die Progression von chronischen Entzündungserkrankungen so früh wie möglich stoppen und die gesunde Lebensspanne von Millionen Menschen signifikant verlängern.

Über MP1032

MP1032 ist die Leitsubstanz einer Klasse von proprietären Immunmodulatoren, die von MetrioPharm entwickelt werden. Als Wirkmechanismus von MP1032 wird die Modulation des durch oxidativen Stress vermittelten Aktivierungszustands von Makrophagen und damit eine verminderte M1-Aktivität angenommen. Im Gegensatz zu anderen immunmodulierenden und krankheitsmodifizierenden Arzneimitteln wirkt MP1032 nicht auf T-Zellen, sondern beeinflusst vor allem Makrophagen direkt am Entzündungsort. MP1032 hat eine entzündungshemmende Wirkung in einer Reihe von Krankheitsmodellen bei Tieren und ein vorteilhaftes toxikologisches Profil in präklinischen Studien gezeigt.

Für die erste Phase-II-Studie mit MP1032 wurde die Indikation Psoriasis gewählt, weil diese immuninduzierte Entzündungserkrankung als sogenannte »Türöffner-Indikation« gilt. Erfolge bei der Behandlung von Psoriasis lassen bereits erste Rückschlüsse zu für den Einsatz bei anderen chronischen Entzündungserkrankungen wir Arthritis und Multiple Sklerose.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von MetrioPharm zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von MetrioPharm entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. MetrioPharm übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren. Eine Haftung oder Garantie und gegebenenfalls daraus ableitende Ansprüche für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird ausgeschlossen und kann weder ausdrücklich noch konkludent abgeleitet werden.

Kontakt: Eva Brysch Head of Investor Relations & Corporate Communications .................. MetrioPharm AG Bleicherweg 10 CH-8002 Zürich

MetrioPharm Deutschland GmbH Am Borsigturm 100 D-13507 Berlin

T +49 (0) 30 33 84 395 40 F +49 (0) 30 33 84 395 99

E invest@metriopharm.com W www.metriopharm.com

