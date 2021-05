DGAP-News: Meyer Burger verstärkt Management-Team für Produktion und Supply Chain (deutsch)

Meyer Burger verstärkt Management-Team für Produktion und Supply Chain

^ EQS Group-News: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Personalie Meyer Burger verstärkt Management-Team für Produktion und Supply Chain

25.05.2021 / 18:33

* Daniel Menzel zum Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH bestellt.

* Seine Aufgabenbereiche umfassen Produktion, Global Supply Chain, Einkauf und Qualitätssicherung.

* Damit ist das Unternehmen operativ gut aufgestellt für weitere Ausbauschritte und einen beschleunigten Wachstumskurs als Hersteller von Hochleistungs-Solarzellen und -modulen.

Die Meyer Burger Technology AG bestellt per sofort einen weiteren Geschäftsführer für die Meyer Burger (Industries) GmbH: Daniel Menzel (Jg. 1979) wird innerhalb der Gruppe zuständig sein für die Produktion, Supply Chain und Einkauf sowie Logistik und Qualitätssicherung. Mit dem verstärkten Führungsteam trägt Meyer Burger seiner Wachstumsstrategie Rechnung und tritt nun in die nächste Phase des Produktionsaufbaus ein. Die Fertigung von Meyer Burgers Heterojunction-Solarzellen und SmartWire-Solarmodulen beginnt in Kürze an den neuen Standorten Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen) mit einer jährlichen Produktionskapazität von 400 MW. Mittelfristig plant Meyer Burger den Ausbau der Kapazität auf über 5 GW, auch mit neuen Standorten in strategisch relevanten Endmärkten.

Daniel Menzel ist diplomierter Betriebswirt und Wirtschaftsjurist. Der deutsche Staatsbürger war mehr als zehn Jahre bei Solarworld tätig und verantwortete in verschiedenen Funktionen lokal und global den Einkauf, den Vertrieb und das Supply Chain Management. Zuletzt war er Geschäftsführer eines Edelstahl- und Metallverarbeitungsunternehmens. Gemeinsam mit Moritz Borgmann, der für den Vertrieb von Solarmodulen, Produktmanagement, Geschäftsentwicklung und das Marketing von Meyer Burger zuständig ist, wird er den Ausbau der Produktionsstandorte vorantreiben.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniel Menzel einen Experten für Fertigung, Supply Chain und Qualitätssicherung an Bord haben, der die Branche seit vielen Jahren kennt und sein umfangreiches Wissen für Meyer Burger einbringen kann», sagte CEO Gunter Erfurt. «Er ergänzt perfekt unser Team und wird mit seiner Erfahrung zum Erfolg unserer neuen strategischen Ausrichtung und dem Wachstumsplan beitragen.»

Der Aufbau eigener Fertigungen von Solarzellen und Solarmodulen läuft nach Plan. Der Standort Thalheim wurde am 18. Mai offiziell eröffnet, der Standort Freiberg folgt am 26. Mai. Die Inbetriebnahme ist gestartet, die Auslieferung von Solarmodulen beginnt im Juli. Der Vertrieb der Hochleistungs-Module ist erfolgreich angelaufen mit der Produktpremiere am 27. April, die seitdem eine hohe Nachfrage von Seiten der Grosshändler, Installateure und Endkunden ausgelöst hat.

Kontakte:

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 [1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1. mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795 Valorennummer: A0YJZX Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1200497

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1200497 25.05.2021

°