DGAP-News: MHP Hotel AG: Vorläufige Zahlen der Munich Hotel Partners GmbH zeigen Gewinn in 2021 und positiven Ausblick für 2022 bis 2024 (deutsch)

München, 01. April 2022 - Die MHP Hotel AG ( ISIN: DE000A3E5C24 , Symbol: CDZ0) gibt die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Die 100%ige Tochtergesellschaft Munich Hotel Partners GmbH, in der das operative Geschäft der Gruppe gebündelt ist, geht nach vorläufigen Geschäftszahlen zusammen mit ihren Tochtergesellschaften von einem Konzernjahresüberschuss im Jahr 2021 von etwa EUR 1,5 Mio. aus. Bisher wurde ein neutrales Ergebnis erwartet, im Vorjahr war noch ein Konzernjahresfehlbetrag von EUR 3,3 Mio. aufgetreten. Der Konzernumsatz der Munich Hotel Partners GmbH lag im Corona-Jahr 2021 nach vorläufigen Zahlen bei etwa EUR 33,3 Mio., nach EUR 34,4 Mio. im Vorjahr. Der moderate Rückgang gegenüber 2020 resultiert aus dem Wegfall eines Hotels in Frankfurt Anfang 2021. Dem steht die Neueröffnung des JW Marriott ebenfalls in Frankfurt am heutigen Tage gegenüber.

In ihren aktualisierten Planungen für das Geschäftsjahr 2022 geht die Munich Hotel Partners GmbH von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 90 Mio. bis EUR 100 Mio. aus, womit das untere Ende der Spanne angehoben wurde (bisher: EUR 80 Mio. bis EUR 100 Mio.). Die Ergebnisprognose vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns der Munich Hotel Partners GmbH für 2022 liegt in einer Bandbreite von EUR 2,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio. Mit einem weiteren Rückgang der Corona-Beeinträchtigungen wird im Jahr 2023 gerechnet. Erwartet werden im Jahr 2023 Konzernumsätze der Munich Hotel Partners GmbH zwischen EUR 135 Mio. und EUR 150 Mio. bei einem EBITDA, das auf eine Bandbreite zwischen EUR 10,0 Mio. und EUR 12,5 Mio. steigt. Im Jahr 2024 wird mit einem weiteren deutlichen Wachstum von Umsatz und EBITDA gerechnet. Für die Munich Hotel Partners GmbH werden 2024 Konzernumsätze erwartet, die in einer Bandbreite von EUR 180 Mio. bis EUR 200 Mio. liegen, bei einem EBITDA in einer Bandbreite von EUR 15,5 Mio. bis EUR 18,0 Mio.

Bei der MHP Hotel AG selbst stand das abgelaufene Geschäftsjahr ganz im Zeichen der MHP-Reverse-IPO-Transaktion, die im November 2021 vollzogen wurde. Im Zuge mehrerer Kapitalmaßnahmen im Wesentlichen zum Erwerb der Munich Hotel Partners GmbH erhöhte sich das Grundkapital binnen Jahresfrist von EUR 7.133.728,00 auf EUR 39.367.012,00 zum 31.12.2021.

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Einzelabschluss der MHP Hotel AG nach den vorläufigen Zahlen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. EUR 0,16 Mio. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von EUR 0,20 Mio.) aus, der im Wesentlichen durch den nicht aktivierbaren Anteil der einmaligen Transaktionskosten für den Erwerb der Munich Hotel Partners GmbH sowie die Kosten der dafür erforderlichen Kapitalmaßnahmen verursacht wurde. Umsatzerlöse der Holdinggesellschaft MHP Hotel AG wurden im Jahr 2021 in Höhe von EUR 0,00 Mio. erzielt, nach EUR 0,04 Mio. im Vorjahr.

Die MHP Hotel AG weist nach den vorläufigen Geschäftszahlen zum 31.12.2021 genau wie im Vorjahr keine Bankverbindlichkeiten aus. Die gesamten Verbindlichkeiten haben sich von EUR 0,7 Mio. zum 31.12.2020 auf EUR 10,9 Mio. zum 31.12.2021 erhöht. Von diesem Betrag entfallen EUR 10,6 Mio. auf Verbindlichkeiten gegenüber den Verkäufern aus dem Erwerb der Munich Hotel Partners GmbH, wovon EUR 4,6 Mio. in Aktien der MHP Hotel AG erfüllt werden. Das Eigenkapital der MHP Hotel AG hat sich von einem negativen Betrag in Höhe von EUR 0,3 Mio. zum 31.12.2020 (unter der früheren Firmierung Lifespot Capital AG vor Übernahme des Hotelgeschäfts) auf einen positiven Betrag von EUR 55,8 Mio. zum Bilanzstichtag 2021 erhöht. Die Eigenkapitalquote, die zum 31.12.2020 noch negativ war, beträgt zum 31.12.2021 83,6%.

Nach den vorläufigen Zahlen verfügen die MHP Hotel AG und ihre 100%igen Beteiligungen zum 31.12.2021 zusammen über Bankguthaben von EUR 12,6 Mio. Der testierte Einzelabschluss der MHP Hotel AG sowie der testierte Konzernabschluss der Munich Hotel Partners GmbH werden voraussichtlich im Juni 2022 veröffentlicht. Die MHP Hotel AG plant im zweiten Quartal 2022 die Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht, Einzelheiten dazu werden voraussichtlich Anfang Mai 2022 bekannt gemacht.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

