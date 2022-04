DGAP-News: MHP Hotel AG wird Betreiber des spektakulären Luxushotels am Münchner Karlsplatz (deutsch)

MHP Hotel AG wird Betreiber des spektakulären Luxushotels am Münchner Karlsplatz

- Münchner Partnerschaft ist perfekt: Betreiber von Premium-Hotels schließt langlaufenden Pachtvertrag mit Immobilieneigentümer INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG, Dr. Hans Inselkammer und Dr. Nicole Inselkammer ab

- Am Standort des früheren "Königshofs" entsteht bis Ende 2023 ein Luxushotel unter der Marke JW Marriott, das MHP als Franchisenehmer von Marriott betreiben wird

- MHP-Vorstandssprecher Dr. Jörg Frehse: "Diese Landmark-Immobilie wird ein Highlight in der deutschen Hotellandschaft. Sie ist zugleich ein weiterer Meilenstein auf dem Wachstumskurs von MHP."

- Dr. Nicole Inselkammer: "Zusammen mit MHP als langfristigen Partner wollen wir als Münchner Familie unserer Verantwortung gegenüber der Stadt München als Top-Qualitätsstandort in Europa gerecht werden."

München, 27. April 2022 - Für den laufenden Bau des Luxushotels am Münchner Karlsplatz ("Stachus") ist eine Münchner Lösung gefunden worden. Die MHP Hotel AG wird das Haus unter der Luxusmarke JW Marriott betreiben. Dazu schloss MHP - das Kürzel steht für Munich Hotel Partners - einen langlaufenden Pachtvertrag mit den Münchner Unternehmern Dr. Hans Inselkammer und Dr. Nicole Inselkammer und der INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG, die die Hotelimmobilie im Oktober 2021 vom Münchner Hotelunternehmen Geisel Privathotels erworben hatte.

An einer der prominentesten Stellen im Zentrum Münchens entsteht derzeit nach den Plänen des spanischen Architekturbüros Nieto Sobejano ein architektonisch spektakulärer Neubau mit 108 Zimmern und Suiten sowie einem Rooftop Restaurant und einer Bar mit atemberaubendem Blick über München. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Ende 2023 geplant. Die Immobilie wird auf dem Gelände des traditionsreichen "Königshofs" errichtet, der 2019 für den Neubau abgerissen wurde.

MHP ist einen langlaufenden Franchisevertrag mit Marriott International eingegangen, der u.a. die Nutzung von Marriotts Luxusmarke, der Reservierungssysteme sowie der Vertriebs- und Marketingkapazitäten vorsieht.

"Grundlage für den Erwerb dieser außergewöhnlichen Luxusimmobilie waren die herausragenden architektonischen Planungen der Familie Geisel, die zusammen mit dem Architekturbüro Nieto Sobejano Arquitectos ein Hotelkonzept entwickelte, das sich an internationalen Maßstäben orientiert und Luxus, Design und Lifestyle auf hohem Niveau mit Hilfe des New Yorker Star-Designers Yabu Pushelberg etabliert", erläutert Dr. Nicole Inselkammer.

Dr. Jörg Frehse, MHP-Vorstandssprecher, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Hans Inselkammer und Frau Dr. Nicole Inselkammer uns als Münchner Unternehmen das Vertrauen schenken, dieses besondere Luxushotel in bester Citylage zu führen. Für MHP ergibt sich die einmalige Opportunität, neben dem Betrieb des Le Méridien am Hauptbahnhof unseren Footprint in der bayerischen Landeshauptstadt zu vergrößern. Damit erreichen wir zugleich einen weiteren Meilenstein auf unserem eingeschlagenen Wachstumskurs. Wir werden nun unverzüglich in die Detailplanungen einsteigen, damit das neue Luxushotel so zügig wie möglich fertiggestellt werden kann. Ich bin sicher: Es wird ein Highlight in der deutschen Hotellandschaft werden."

"Wir haben mit MHP einen führenden Betreiber im Luxussegment für unsere Hotelimmobilie am Karlsplatz verpflichten können. Mit MHP und dem Stararchitektenbüro Yabu Pushelberg blicken wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft", sagt Dr. Nicole Inselkammer und fügt hinzu: "Dieses Hotelprojekt ist für uns ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für die Entwicklung unserer Immobilie an dieser prominenten Stelle. Als Münchner Immobilienunternehmen sehen wir uns auch als Impulsgeber für das gesamte Areal rund um den Karlsplatz und den Hauptbahnhof, welches in den nächsten Jahren viele architektonische und städtebauliche Neuerungen erfährt. Aufgrund unserer langen Verbundenheit zur Stadt München sind wir uns unserer generationsübergreifenden Verantwortung bewusst und verpflichten uns zu einem wertebasierten Handeln und nachhaltigen Wirtschaften."

MHP Hotel als White-Label-Betreiber ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eigentümern von Hotelimmobilien, mit denen Pachtverträge abgeschlossen werden, und global agierenden Hotelgruppen, als deren Franchisenehmer MHP fungiert. Das Unternehmen hat einen dedizierten Wachstumskurs eingeschlagen und ist seit Ende 2021 im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Erst zum 1. April dieses Jahres hatte MHP Hotel den Betrieb des JW Marriott Hotel Frankfurt in der Innenstadt der Mainmetropole übernommen, des ersten Hauses unter der Luxusmarke JW Marriott in Deutschland überhaupt.

MHP wurde bei der Transaktion von der Kanzlei GSK Stockmann, München, begleitet. Familie Dr. Hans Inselkammer und die INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG wurden von BMMF Rechtsanwälte, TREUGAST Unternehmensberatung, SKW Schwarz und T. Haller KPMG beraten.

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Meridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das JW Marriott in Frankfurt sowie das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel zum Portfolio. Hinzu kommen das ehemalige Sofitel Berlin Gendarmenmarkt als Autograph Collection Hotel Luc sowie die für 2022 geplante Wiedereröffnung des Marriott Hotel Basel. Im November 2021 wurde das MOOONS Wien als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS eröffnet.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com

