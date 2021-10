DGAP-News: mic AG: Beabsichtigte faytech-Übernahme weiter auf Kurs - Pyramid Computer GmbH bestätigt Prognose für 2021 (deutsch)

mic AG: Beabsichtigte faytech-Übernahme weiter auf Kurs - Pyramid Computer GmbH bestätigt Prognose für 2021

- Due-Diligence-Phase verlängert aufgrund komplexer internationaler Struktur

- Bestätigung der Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 der Pyramid Computer GmbH in Abhängigkeit weltweiter Beschaffungs- und Logistikprobleme

- Positiver Auftragseingang in 2021

München, 13.10.2021 - Die beabsichtigte Übernahme von 100 % der Aktien der faytech AG durch die im Scale-Segment der Deutschen Börse notierte mic AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52 ) ist weiterhin auf Kurs. Die mic AG hatte am 29.07.2021 ein Term Sheet zum Erwerb der faytech AG, einem führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) und industrielle Anwendungen mit Tochtergesellschaften in Asien und Nordamerika, unterzeichnet.

"Aufgrund der komplexen internationalen Konzernstruktur nimmt die Due Dilligence der faytech mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Dass wir hier sehr gründlich vorgehen, ist sicher zum Vorteil unserer Aktionäre. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des 4. Quartals 2021 einen Kaufvertrag mit den Verkäufern der faytech AG unterzeichnen werden", so Andreas Empl, Vorstand der mic AG.

Auf Basis der aktuellen Zahlen, der positiven Entwicklung des Auftragsbestands sowie der bestehenden Rahmenverträge sieht das Management der Pyramid Computer GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die mic AG ist, die finanziellen Ziele für das laufende Jahr unverändert im vermeldeten Planungskorridor. Die Prognose sieht für das Geschäftsjahr 2021 Umsätze der Pyramid Computer GmbH in einer Bandbreite von EUR 58,0 Mio. bis 63,0 Mio. (Gj. 2020: EUR 57,7 Mio.) sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen EUR 4,9 Mio. und 5,3 Mio. (Gj. 2020: EUR 4,8 Mio.) vor.

"Wir gehen davon aus, abhängig insbesondere von der Verfügbarkeit beim Einkauf von Komponenten, dass es uns gelingt, die im Februar 2021 publizierte Umsatz- und Ertragsplanung zu erfüllen. Durch einen im Vorjahresvergleich höheren Auftragseingang in 2021 sind wir optimistisch im vertriebsseitigen Ausblick", so Josef Schneider, Vorstand der mic AG und Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH.

Über Pyramid Computer GmbH: Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der mic AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört, sowie Stefan Brückner. Die beiden Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der Gruppe als Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG: Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,

ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen: www.mic-ag.eu www.pyramid.de

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

