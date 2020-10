DGAP-News: Michael Knap tritt vorzeitig als Aufsichtsratspräsident der IMMOFINANZ ab - Bettina Breiteneder neue Aufsichtsrats-Vorsitzende (deutsch)

Michael Knap tritt vorzeitig als Aufsichtsratspräsident der IMMOFINANZ ab - Bettina Breiteneder neue Aufsichtsrats-Vorsitzende

01.10.2020

Michael Knap, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ, hat mit Beendigung der heute stattgefundenen 27. Ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ sein Aufsichtsratsmandat vorzeitig zurückgelegt. Dieser Schritt erfolgte aus persönlichen Gründen und im Einvernehmen mit seinen Aufsichtsratskollegen. Knap war seit dem Jahr 2008 Mitglied des Aufsichtsrats.

"Es war mir eine Ehre und Freude, die IMMOFINANZ als Aufsichtsrat und auch in durchaus unterschiedlichen Funktionen in diversen Tochtergesellschaften begleitet zu haben. In diesen zwölf Jahren habe ich Krisen und Tiefpunkte, aber auch viel Erfreuliches erlebt: Die IMMOFINANZ ist heute mit einem Immobilienvermögen von rund fünf Milliarden Euro als mitteleuropäischer Player sehr gut aufgestellt! Ich wünsche dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern alles erdenklich Gute für die Zukunft, gerade auch in den aktuellen, ungewöhnlichen Zeiten", sagte Knap zum Abschied.

In der heute stattgefundenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Bettina Breiteneder, bislang stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, zur Vorsitzenden sowie Christian Böhm und Sven Bienert zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ setzt sich somit aus vier Kapitalvertretern zusammen.

"Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danke ich Michael Knap für seinen langjährigen engagierten Einsatz und seinen Beitrag zur erfolgreichen Neuausrichtung der IMMOFINANZ", bedankt sich Bettina Breiteneder.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000A21KS2

WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1138412

