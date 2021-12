DGAP-News: mobilezone baut Zubehör-Eigensortiment «itStyle» weiter aus (deutsch)

mobilezone baut Zubehör-Eigensortiment «itStyle» weiter aus

Rotkreuz, 17. Dezember 2021

Seit dem Jahr 2015 verkauft mobilezone unter der Eigenmarke «itStyle» ausgewähltes Smartphone-Zubehör. Das Angebot wurde nun mit einer «Premium- und einer Basic-Linie» ergänzt. Damit stärkt mobilezone ihren strategischen Fokus auf das Zubehör, ein Bereich mit grossem Wachstumspotential.

Unter der Marke «itStyle» verkauft mobilezone seit rund sechs Jahren Smartphone-Hüllen, Ladekabel, Kopfhörer und weiteres Zubehör. Nun hat das Unternehmen das bestehende Angebot mit einer Basic- und einer Premium-Linie ergänzt. Mit der Erweiterung des Angebots möchte mobilezone auf die vielfältiger werdenden Kundenbedürfnisse eingehen. Roger Wassmer, CEO Schweiz sagt: «Das Zubehör rund ums Smartphone, aber auch Wearables, wie Smartwatches ist für uns ein wichtiger Teil unserer Geschäftsstrategie mit grossem Wachstumspotential. Entsprechend investieren wir laufend in den Ausbau des Zubehörsortiments.»

Mit der Basic-Line will mobilezone in erster Linie preissensitivere Kunden abholen, mit der Premium-Linie wurde ein Angebot für Kunden geschaffen, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben. Im Zuge der Sortimentserweiterung hat mobilezone auch das Verpackungsdesign überdacht. Die Verpackungen der Basic-Linie kommen ganz ohne Plastik aus - und auch bei der Verpackung der Premium-Linie wurde auf nachhaltigere Materialien geachtet.

Die Produkte der Basic-Linie sind online unter https://www.mobilezone.ch/de/zubehoer/beliebte-marken/itstyle und die Produkte der Premium-Linie online und in allen über 120 mobilezone Shops in der ganzen Schweiz erhältlich.

Über mobilezone Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch

