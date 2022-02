DGAP-News: mobilezone geht Zusammenarbeit mit Globus ein (deutsch)

mobilezone geht Zusammenarbeit mit Globus ein

^ mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Produkteinführung mobilezone geht Zusammenarbeit mit Globus ein

07.02.2022 / 06:45

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 7. Februar 2022

mobilezone gewinnt Globus als Kunden und unterstützt das Unternehmen ab Februar 2022 im Bereich «Device as a Service». Die Partnerschaft umfasst Dienstleistungen sowie die Bereitstellung von Smartphones und Zubehör.

Ab Februar 2022 nimmt Globus von mobilezone Dienstleistungen im Rahmen von Device as a Service in Anspruch. Dies bedeutet, dass mobilezone den Mitarbeitenden von Globus rund 2'000 Samsung A32 im Mietmodell «Device as a Service» zur Verfügung stellt. Globus mietet die Smartphones bei mobilezone für eine monatliche Flatrate. mobilezone erbringt alle Dienstleistungen für den reibungslosen Betrieb der Flotte, vom Inventar über den Geräteaustausch bis hin zum Kundendienst.. Dadurch wird der Aufwand für das Hardware-Handling für Globus deutlich reduziert.

Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone business, sagt: «Die Zusammenarbeit mit Globus freut uns sehr. Es zeigt, dass unser Angebot «Device as a Service» auf dem Markt gefragt ist.» Durch die Zusammenarbeit mit mobilezone kann Globus die Gerätebeschaffung einfach halten. Stefan Janosch, Leitung Store Application bei Globus sagt: «Die Beschaffung von neuen Smartphones benötigt immer eine hohe initiale Investition. Durch die Partnerschaft mit mobilezone haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, durch den diese hohen Investitionen entfallen. Die Services von mobilezone sorgen zugleich für eine höhere Flexibilität im Gerätemanagement und -unterhalt und reduzieren zudem den internen Aufwand deutlich».

mobilezone unterstützt Unternehmen und Verbände dabei, die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens optimal zu nutzen. Das Angebot umfasst eine professionelle Beratung, ein umfassendes Dienstleistungsangebot für alle Aspekte des Mobile-Managements für Unternehmen sowie ein breites Angebot an Mobilgeräten und Zubehör. Via Online-Kundenportal können die Mitarbeitenden der Firmenkunden oder Mitglieder von Verbänden Mobilgeräte und Zubehör bestellen oder Abos zu Vorzugskonditionen abschliessen. Zudem können Mobilgeräte von den Unternehmen bei mobilezone business bezogen werden oder mobilezone stellt diese im Mietmodell «Device as a Service» zur Verfügung und stellt das gesamte Flottenmanagement sicher.

Kontakt für Medienschaffende Martina Högger Senior Manager Corporate Communications mobilezone ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: 041 400 24 24 E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch

ISIN: CH0276837694 Valorennummer: A14R33 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1277140

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1277140 07.02.2022

°