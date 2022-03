DGAP-News: mobilezone gewinnt Swiss Tennis als neuen Partner (deutsch)

mobilezone gewinnt Swiss Tennis als neuen Partner

23.03.2022 / 06:45

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 23. März 2022

mobilezone ist eine Partnerschaft mit Swiss Tennis eingegangen. Dank der Zusammenarbeit können lizenzierte Swiss-Tennis-Mitglieder Mobilabos von TalkTalk vergünstigt abschliessen.

Dank der Partnerschaft erhalten 50'000 lizenzierte Tennisspielerinnen und -spieler Zugang zu attraktiven Mobil-Angeboten. Seit dem 1. Februar 2022 können sie online via einem individuell zugeschnittenen Kundenportal und in mehr als 120 mobilezone Shops unkompliziert und zu attraktiven Konditionen Mobilabos von TalkTalk (talktalk.ch) abschliessen. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Abos. Online profitieren die Mitglieder zudem von Sonderkonditionen auf Smartphones. Auch Familienmitglieder und Freunde von Mitgliedern von Swiss Tennis können die Angebote nutzen, sofern eine Person über eine Clublizenz verfügt.

Thomas Gülünay, Managing Director B2B bei mobilezone, freut sich über die Partnerschaft zugunsten der Tennis-Community: «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und schätzen den unkomplizierten und auf Vertrauen basierenden Austausch mit allen Beteiligten. Die neue Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Produkte und Dienstleistungen einem grösseren Personenkreis zugänglich zu machen.»

Swiss Tennis-Präsident René Stammbach sagt über die Vorteile für seine Mitglieder: «Wir konnten mit mobilezone ein sehr attraktives Angebot für die Tennis-Schweiz ausarbeiten und wir sind überzeugt, dass dies bei unseren Mitgliedern auf reges Interesse stossen wird.»

mobilezone unterstützt Unternehmen und Verbände dabei, die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens optimal zu nutzen. Das Angebot umfasst eine professionelle Beratung, ein umfassendes Dienstleistungsangebot für alle Aspekte des Mobile-Managements sowie ein breites Angebot an Mobilgeräten und Zubehör. Mobilgeräte können von den Unternehmen gekauft werden oder mobilezone stellt diese im Mietmodell (Device as a Service) zur Verfügung. Via Online-Kundenportal können die Mitarbeitenden der Firmenkunden oder die Mitglieder von Verbänden Mobilgeräte und Zubehör bestellen oder Abos zu Vorzugskonditionen abschliessen.

TalkTalk ist der hauseigene Mobile Virtual Network Operator (MVNO) von mobilezone und bietet als Mobilfunkanbieter ohne eigene Netzinfrastruktur seinen Kunden in der Schweiz Abos für Mobilfunk, Festnetztelefonie und Internet auf dem Netz von Sunrise an.

Kontakt für Medienschaffende bei mobilezone Martina Högger Senior Manager Corporate Communications mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

Kontakt für Medienschaffende bei Swiss Tennis Sandra Pérez Kommunikationschefin Swiss Tennis sandra.perez@swisstennis.ch

Über mobilezone Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch

Über Swiss Tennis Swiss Tennis ist mit 872 Mitgliederclubs/-center, knapp 160 000 aktiven Clubmitgliedern, davon 50 000 lizenzierte Tennisspielende, der drittgrösste Schweizer Sportverband. Als nationaler Dachverband fördert Swiss Tennis den Tennissport für alle und über sämtliche Leistungsstufen hinweg und ist zentraler Dienstleister und Ansprechpartner für die gesamte Tennis-Community. Swiss Tennis setzt sich für die nachhaltige Förderung des Tennissports auf allen Alters- und Leistungsstufen ein - vom Nachwuchs in der Kids Tennis High School, zu (Wieder-)Einsteigern, Regional- und Nationalkadern, über den Breitensport bis hin zum Spitzensport. Mit professionellen Services und attraktiven Wettkampfformaten fördert Swiss Tennis Spass und Begeisterung am Tennissport und den Austausch unter den Tennisbegeisterten. Swiss Tennis ist Mitglied von Swiss Olympic, Tennis Europe und der International Tennis Federation (ITF). www.swisstennis.ch

