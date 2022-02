DGAP-News: mobilezone Schweiz organisiert Second Life-Geschäft für Mobilgeräte neu in Rotkreuz und stärkt Nachhaltigkeitsstrategie (deutsch)

mobilezone Schweiz organisiert Second Life-Geschäft für Mobilgeräte neu in Rotkreuz und stärkt Nachhaltigkeitsstrategie

21.02.2022 / 06:45

Rotkreuz, 21. Februar 2022

mobilezone Schweiz holt ihr Reparatur- und Second Life-Geschäft nach Rotkreuz. Damit entsteht in Gehdistanz zum mobilezone Hauptsitz ein Service Hub für Instandhaltung, Reparatur und Refurbishing von Mobilgeräten. mobiletouch wird umbenannt und künftig unter der Marke mobilezone als «mobilezone reload» geführt. Der Umzug erfolgte am 18. Februar 2022.

mobilezone Schweiz verlagert ihr Reparatur- und Second Life-Geschäft für Mobilgeräte nach Rotkreuz und ändert den Namen von mobiletouch in «mobilezone reload». Der Umzug erfolgte vom zürcherischen Zweidlen an den neuen Standort an der Erlenstrasse in Rotkreuz. Diese Neuorganisation ist ein logischer Schritt, um die Prozesse zu verbessern, indem Synergien durch das räumliche Zusammenrücken effizienter genutzt werden können. Damit festigt mobilezone ihren strategischen Fokus auf das Reparatur- und Refurbishing-Geschäft. Roger Wassmer, CEO Schweiz sagt: «Dank mobilezone reload können wir die gesamte Wertschöpfungskette vom Verkauf, über die Rücknahme, die Wiederaufbereitung und den Wiederverkauf von Smartphones abdecken. Entsprechend wichtig ist uns die Stärkung von mobilezone reload auch in Zukunft.» mobilezone verkauft in ihren über 120 Shops in der gesamten Schweiz Mobilgeräte, kauft die gebrauchten Geräte in den Shops und online wieder zurück, lässt sie von herstellerzertifizierten Technikern prüfen und reparieren und verkauft sie dann online und in ausgewählten Shops unter der Marke «jusit».

Umfassendes Service-Angebot für Geschäftskunden

Neben dem Refurbishing von gebrauchten Smartphones übernimmt mobilezone reload für Retailunternehmen und Mobilfunkanbieter das gesamte Lifecycle Management von Mobilgeräten. Als autorisierte Aftersales-Partnerin der weltweit führenden Smartphone-Hersteller bietet mobilezone reload zertifizierte Reparaturen und weitere Services aus einer Hand. Zudem übernimmt mobilezone reload auch die Reparatur von Geräteflotten, die im Besitz von Unternehmen sind und bietet individuelle Lösungen für das Reparatur-Management und den Betrieb von deren Mobilgeräteflotten. mobilezone reload betreibt zudem Repair Center und Service Points für Kunden, beispielsweise für Mobilfunkanbieter, welche beim Betrieb einer Werkstätte lieber auf Partner setzen. Zudem ergänzt mobilezone reload mit ihren Leistungen das Angebot von mobilezone business, der Expertin für Enterprise Mobile Management, indem mobilezone reload innerhalb des Angebots «Device as a Service» den Reparaturteil abdeckt. mobilezone reload versorgt zudem die Schweizer Reparaturbranche mit Original-Ersatzteilen von ausgewählten Herstellern.

mobilezone reload als wichtiger Teil von mobilezones Nachhaltigkeitsstrategie

mobilezone reload spielt in der Nachhaltigkeitsstrategie von mobilezone eine entscheidende Rolle. Mit ihren Dienstleistungen verlängert sie die Nutzungsdauer von Smartphones, garantiert einen nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen, verringert den Ausstoss von Emissionen und Elektroschrott und trägt damit zu einer nachhaltigen Nutzung von Mobilgeräten bei. mobilezone hat eine Nachhaltigkeitsstrategie mit vier Fokusthemen definiert. Oberstes Ziel ist es, da anzusetzen, wo mobilezone den ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigsten Einfluss nehmen kann. Entsprechend setzt mobilezone bei ihrem Kernbusiness an und hat das Thema Smartphone-Kreislauf als eines dieser vier Fokusthemen definiert.

Weiterführende Informationen: https://mobilezone.ch/de/reload.html

