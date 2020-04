DGAP-News: Mobimo Holding AG: Änderung im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG (deutsch)

Mobimo Holding AG: Änderung im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG

Änderung im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG

Luzern/Küsnacht, 21. April 2020 - Dr. Christoph Caviezel tritt heute aus dem Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG aus. Er wird in Kürze ein neues Verwaltungsratsmandat bei einem anderen Immobilienunternehmen annehmen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Mobimo danken Dr. Christoph Caviezel für sein erfolgreiches und langjähriges Wirken als CEO und als geschätztes Mitglied des Verwaltungsrats und wünschen ihm für die Zukunft alles Beste.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats +41 79 354 30 40 peter.schaub@weber-schaub.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,3 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

