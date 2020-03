DGAP-News: Mobimo Holding AG: Ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG (deutsch)

Mobimo Holding AG: Ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG

^ EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung Mobimo Holding AG: Ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG

31.03.2020 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Generalversammlung der Mobimo Holding AG

Luzern, 31. März 2020 - Heute fand in Luzern die 20. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG statt. Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde die Versammlung, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2, ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Insgesamt waren 60,67% des Gesamtkapitals bzw. 75,71% des eingetragenen, stimmberechtigten Kapitals durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Der Verwaltungsrat dankt allen, die ihre Aktionärsrechte auf diesem Weg wahrgenommen haben.

Die zur Wiederwahl antretenden Mitglieder des Verwaltungsrats (Dr. Christoph Caviezel, Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernard Guillelmon, Bernadette Koch) sowie dessen Präsident (Peter Schaub) wurden mit grosser Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Mit einer Zustimmung von 99,03% wurde Dr. Martha Scheiber neu in das Gremium gewählt. Sie folgt auf Wilhelm Hansen, der wie angekündigt nach langjährigem und erfolgreichem Wirken für Mobimo nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand. Ebenfalls gewählt wurden die Mitglieder des Vergütungsausschusses (Bernard Guillelmon als Vorsitzender, Brian Fischer und Bernadette Koch). Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten erstmals die Ernst & Young AG, Luzern, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Kein qualifiziertes Mehr fand der Antrag zur Verlängerung des genehmigten Kapitals. Alle weiteren Anträge wurden mit hohen Zustimmungsquoten genehmigt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Marion Schihin, Kommunikationsverantwortliche +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,3 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

1012185 31.03.2020 CET/CEST

°