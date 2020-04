DGAP-News: Mobimo Holding AG: Stefan Hilber wird Finanzchef von Mobimo (deutsch)

Mobimo Holding AG: Stefan Hilber wird Finanzchef von Mobimo

Stefan Hilber wird Finanzchef von Mobimo

Luzern/Küsnacht, 28. April 2020 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat Stefan Hilber (1981) zum neuen CFO von Mobimo ernannt. Stefan Hilber wird im Herbst 2020 die Nachfolge von Manuel Itten antreten. «Wir freuen uns, dass sich mit Stefan Hilber ein ausgewiesener Finanzexperte und eine gewinnende Persönlichkeit in einem starken Kandidatenfeld durchsetzen konnte», so Daniel Ducrey, CEO von Mobimo. «Stefan Hilbers Leistungsausweis in der Immobilienbranche und im Kapitalmarkt ist überzeugend. Er wird entscheidend zur erfolgreichen Zukunft von Mobimo beitragen können.»

Stefan Hilber stieg nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance an der Universität Zürich bei der KPMG AG in Zürich im Bereich Audit Financial Services ein und absolvierte parallel dazu die Weiterbildung zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Seit 2010 ist er in börsenkotierten Gesellschaften der Immobilienbranche tätig, zunächst als Senior Financial Advisor bei der Peach Property Group AG in Zürich, ab 2013 dann in Führungspositionen bei der Warteck Invest AG in Basel. Seit 2015 wirkt Stefan Hilber bei der Warteck Invest AG als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung.

Bis zum Eintritt von Stefan Hilber fungiert Jörg Brunner, langjähriger Leiter Group Accounting und Finanzbuchhaltung, als stellvertretender Finanzchef und leitet ad interim die Finanzabteilung von Mobimo.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Marion Schihin, Kommunikationsverantwortliche +41 79 705 88 15 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,3 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

