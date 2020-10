DGAP-News: MOBOTIX AG: Erstmals 4 Module in einer Kamera: MOBOTIX launcht High-End-Video-System S74 (deutsch)

MOBOTIX AG: Erstmals 4 Module in einer Kamera: MOBOTIX launcht High-End-Video-System S74

^ DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung MOBOTIX AG: Erstmals 4 Module in einer Kamera: MOBOTIX launcht High-End-Video-System S74

28.10.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langmeil, Oktober 2020 - Mit dem neuen S74 Videosystem erweitert MOBOTIX die Möglichkeiten für die Anwender der MOBOTIX 7 Plattform erheblich. Das neue Modell ist eine Hochleistungs-IoT-Kamera, die mit bis zu vier Modulen bestückt werden kann. Sie ist flexibler als jedes andere MOBOTIX Videosystem. Die Kamera agiert mit ihrem verdeckt montiertem Kameragehäuse äußerst diskret. Sichtbar sind nur die Module in den verschiedenen Mounts. Ausgestattet mit bis zu 3 Meter langen Anschlusskabeln, können diese Optik-, Thermal- und Funktionsmodule beliebig platziert werden und beispielsweise gleichzeitig in mehrere Richtungen, um die Ecke oder in unterschiedlichen Räumen - innen und außen - aufgeschaltet werden. Die S74 kann zudem auf bereits integrierte und nahezu beliebig erweiterbare Kamera-Apps zugreifen. Damit ist sie nahezu universell für jede vorstellbare Anforderung in den unterschiedlichsten Branchen geeignet.

MOBOTIX setzt neue Standards in der Bildqualität Neben den bereits bekannten 4K UHD Modulen in zahlreichen Objektivöffnungswinkeln präsentiert MOBOTIX mit der S74 eine echte Weltneuheit: Das Ultra LowLight 4MP Day & Night Sensormodul. Die Ultra LowLight Technologie schafft es, selbst bei minimalen Lichtverhältnissen brillante Bilder zu erzeugen und dabei die Farbigkeit originalgetreu wiederzugeben. Zudem verfügen die Module über kürzere Belichtungszeiten, was die Schärfe von sich durch das Bild bewegenden Objekten in der Dämmerung deutlich erhöht. Mit dem Signal-Rausch-Verhältnis (SRV) von 0,19 sind sie vierfach höheren lichtempfindlich als ein 4K UHD-Modul.

Dank der optimierten Wide Dynamic Range Funktion (WDR) lassen sich alle Kameras der MOBOTIX 7 Generation auch bei sehr schwierigen Lichtverhältnissen und Gegenlicht einsetzen. Zu dunkle Bereiche werden automatisch aufgehellt und überstrahlte Bereiche vermieden. Das Ergebnis ist ein in allen Bereichen detailgenaues Bild. Die hervorragende Bildqualität setzt sich im Thermal-Bereich nahtlos fort, wo die S74 dank VGA-Thermaltechnologie kleinste Details erkennen und Temperaturunterschiede aus großen Entfernungen erfassen kann.

Cybersichere, robuste Universalkamera mit umfangreichen Software-Optionen Die S74 integriert sich perfekt in die offene MOBOTIX 7 Plattform. Dank der auf Künstlicher Intelligenz und Deep Learning basierten MOBOTIX Kamera-Apps werden Sicherheits- oder Ablaufprozesse gezielt unterstützt. Damit kann die S74 jede Anforderung maßgeschneidert lösen.

28.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com

ISIN: DE0005218309

WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1143626

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1143626 28.10.2020

°