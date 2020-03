DGAP-News: MOBOTIX AG: Wiederaufnahme des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (deutsch)

MOBOTIX AG: Wiederaufnahme des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

Der Vorstand der MOBOTIX AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Wiederaufnahme des in 2018/19 eingeführten Mitarbeiterbeteiligungsprogramms beschlossen. Mitarbeiter und Vorstände, die MOBOTIX-Aktien am Markt erwerben, erhalten zusätzliche Aktien aus dem Bestand an eigenen Aktien der MOBOTIX AG mit einer Haltefrist zu Vorzugskonditionen.

Mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm möchte MOBOTIX die Mitarbeiter am zukünftigen Erfolg des Unternehmens beteiligen. "Eine solche Beteiligung steigert die Mitarbeitermotivation und sorgt für eine starke Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Auch zur Gewinnung neuer Mitarbeiter für Kernkompetenzen des Unternehmens, insbesondere für die Softwareentwicklung, ist das Beteiligungsprogramm ein zusätzlicher attraktiver Impuls", so MOBOTIX CFO Klaus Kiener.

