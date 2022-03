DGAP-News: Montano Real Estate GmbH: Montano erwirbt von Aurelis das Duisburg Central Office auf die eigene Bilanz (deutsch)

Montano Real Estate GmbH: Montano erwirbt von Aurelis das Duisburg Central Office auf die eigene Bilanz

Montano Real Estate GmbH: Montano erwirbt von Aurelis das Duisburg Central Office auf die eigene Bilanz

* Core-Immobilie in zentraler Lage am Duisburger Hauptbahnhof

* Transaktionsvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

München, 10. März 2022 - Die Montano Real Estate GmbH (Montano), ein unabhängiger Investment-Spezialist für deutsche Gewerbeimmobilien, hat das Duisburg Central Office (DCO) im Quartier 1 als Forward Deal von Aurelis Real Estate erworben. Das Transaktionsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Aurelis plant, das Gebäude bis zum vierten Quartal 2022 fertigzustellen. Bis dahin entsteht ein fünfgeschossiges Objekt mit einer Mietfläche von rund 11.400 Quadratmetern und rund 50 eigenen Tiefgaragenplätzen. Die Immobilie ist bereits komplett und langfristig an den Finanzdienstleister Consors Finanz, eine Tochter der BNP Paribas Bank, vermietet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir dieses hochkarätige Objekt als erstes eigenes Objekt auf die Montano-Bilanz erwerben konnten. Die Vergrößerung unseres eigenen Investmentportfolios und die direkte Beteiligung an aussichtsreichen Investitionen ist für uns der Schritt in eine neue Größenordnung", so Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian.

Das DCO liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Duisburger Hauptbahnhof und zur Innenstadt und verfügt über eine gute Anbindung an den ÖPNV und Autobahnen. Das A-förmige Gebäude gliedert sich in einen westlichen und einen östlichen Teil, die über einen gläsern geschuppten Erschließungskern miteinander verbunden sind. Der Eingangsbereich wird von einer großzügigen Glaskonstruktion geprägt, während sich die beiden Gebäudeteile durch bodentiefe Fenster sowie eine komplette Klinkerfassade auszeichnen. Die Büroflächen sind vorwiegend als Großraumbüros konzipiert und bieten neben Hohlraumböden eine effiziente Lüftungsanlage und Heiz-Kühldeckensegel. Für das Objekt wird das Nachhaltigkeitszertifikat der DGNB mit mindestens dem Prädikat Gold angestrebt.

Die Transaktion wurde vermittelt von BNP Paribas Real Estate GmbH. Die rechtliche Begleitung erfolgte durch McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, die technische Prüfung durch ChandlerKBS und Tauw. Die Münchener Hypothekenbank begleitet das Objekt mit einer langfristigen Finanzierung.

"Duisburg hat sich zu einem B-Standort entwickelt, an dem großvolumige Investitionen möglich sind. Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert sehr gut, die Nachfrage von Unternehmen nach Mietflächen ist groß und auch Investoren sind inzwischen an hochwertigen, gut vermieteten Büroneubauten interessiert", resümiert Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West.

Über Aurelis Das Immobilienunternehmen Aurelis verfügt über ein bundesweites Portfolio an Flächen und Gewerbeobjekten. Die besondere Stärke des Unternehmens liegt darin, die Chancen, die in einer Immobilie stecken, zu erkennen und umzusetzen. Für gewerbliche Mieter wird bedarfsgerecht umgebaut, saniert oder erweitert, Neubauprojekte werden auf eigenen Grundstücken realisiert. Die Aurelis erweitert ihr Portfolio durch gezielte Zukäufe: Im Fokus stehen Gewerbeparks, Objekte für Lager/Logistik und leichte Produktion oder Immobilien, die durch umfassende Revitalisierung für Gewerbe nutzbar gemacht werden können. Aurelis ist in Hamburg, Eschborn bei Frankfurt/Main, Duisburg und München vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.aurelis.de

Über Montano Real Estate Die Montano Real Estate GmbH ist einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. Institutionelle Investoren finden bei Montano zu ihrem Risikoprofil passende, sichere und besonders renditestarke Investmentprodukte. Die umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte dem 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründeten Unternehmen stetiges Wachstum und lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus. http://www.montano.eu

Kontakt Montano Real Estate GmbH Lenbachplatz 5 80333 München Tel +49 89 24 21 69 80 0 Email mailto:presse@montano.eu

