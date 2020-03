Monument Mining Ltd. berichtet Ergebnisse des zweiten Quartals im Geschäftsjahr 2020 - Bruttoeinnahmen von 6,6 Mio. USD und Cash Cost von 903 USD/Unze

Vancouver, British Columbia, Kanada. 28. Februar 2020. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR ; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gab heute die Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Geschäftsquartals mit Ende 31. Dezember 2019 bekannt. Alle Beträge in US-Dollar, falls nicht anders angegeben (siehe www.sedar.com für vollständige Finanzergebnisse).

President und CEO Cathy Zhai kommentierte die Finanzergebnisse des zweiten Quartals im Geschäftsjahr 2020 wie folgt: "Unsere Produktion im zweiten Quartal war in Übereinstimmung mit der des Vorjahresquartals. Die Gesamtproduktion erhöhte sich damit seit Jahresbeginn auf 9.679 Unzen Gold, das ist mehr als die 7.961 Unzen Gold im entsprechenden Zeitraum des letzten Geschäftsjahres. Darüber hinaus ist das Gebiet von Peranggih weiterhin ein Ziel für den Abbau, vorbehaltlich der Ergebnisse der Testarbeiten an der Großprobe. Der Bau der Transportstraßen wurde im Quartal im Wesentlichen abgeschlossen, und nach dem Ende des zweiten Quartals wurde mit dem Versuchsabbau begonnen."

Frau Zhai sagte weiter: "Im zweiten Quartal wurde für Murchison ein vorläufiger Bohrplan vorgelegt, der darauf abzielt, die in den Projekten Burnakura und Gabanintha vorhandene Vererzung in Fallrichtung zu verfolgen. Die Bohrungen begannen Ende Februar 2020 nach dem Ende des zweiten Quartals."

Die wichtigsten Ergebnisse im zweiten Quartal:

- Verkauf von 4.473 Unzen Gold für Bruttoeinnahmen von 6,6 Mio. USD (2. Quartal 2019: 4.600 Unzen für 5,66 Mio. USD);

- Durchschnittlicher realisierter Preis pro Unze ("Unze"), ausschließlich vorausbezahlter Goldverkäufe, von 1.486 USD/Unze (2. Quartal 2019: 1.231 USD/Unze);

- Cash Cost (direkte Kosten) pro Unze von 903 USD/Unze (2. Quartal 2019: 686 USD/Unze);

- All-in Sustaining Cost ("AISC", Gesamtkosten) von 1.135 USD/Unze (2. Quartal 2019: 965 USD/Unze);

- Produktion von 4.827 Unzen Gold (2. Quartal 2019: 4.653 Unzen);

- Bruttomarge von 2,57 Mio. USD (2. Quartal 2019: 2,51 Mio. USD);

- Der Großteil des Transportstraßenbaus für den Versuchsabbau in Peranggih machte weitere Fortschritte;

- Entdeckung von weiteren sechs anomalen Zonen mit starker Vergesellschaftung von Au, As, Sb, W und Mo in Peranggih.

- Das Bohrziel in Murchison wurde ausgewählt und die Bohrungen begannen nach dem Ende des zweiten Quartals.

Die wichtigsten Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals

Drei Monate mit Sechs Monate mit Ende 31. Ende 31. Dezember Dezember 2019 2018 2019 2018 Produktion Abgebautes Erz 88.255 56.734 135.052 87.039 (Tonnen) Aufbereitetes Erz 215.305 241.925 449.080 478.730 (Tonnen) Durchschnittsgehalt 0,98 0,88 0,99 0,85 des Fördererzes (g/t) Ausbringungsrate 66% 72% 69% 68% (%) Goldausbringung 4.456 4.960 9.783 8.911 (Unzen) Goldproduktion(1) 4.827 4.653 9.679 7.961 (Unzen) Goldverkauf (Unzen) 4.473 4.600 8.796 9.150

Finanzergebnisse $ $ $ $ (in tausend US-Dollar) Einnahmen 6.606 5.663 12.949 11.193 Bruttomarge aus 2.566 2.509 5.212 5.230 Abbaubetrieben Gewinn vor 756 768 1.501 1.873 einmaligen Bilanzposten Netto-(Verlust)/Gew- (1.076) 469 (868) 1.531 inn Cashflow (783) 1.078 429 1.844 (aufgewendet für) aus Geschäftsbetrieb Betriebskapital 20.351 26.299 20.351 26.299

Gewinn pro Aktie - 0,00 0,00 0,00 0,00 basic und verwässert (US$/Aktie)

Drei Monate mit Sechs Monate mit Ende 31. Ende 31. Dezember Dezember 2019 2018 2019 2018

Sonstiges US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Durchschnittlich 1.486 1.231 1.481 1.223 erzielter Goldpreis pro verkaufte Unze(2)

Cash Cost pro verkaufter Unze (3) Bergbau 230 161 205 150 Aufbereitung 527 441 532 414 Förderabgaben 135 82 128 86 Betriebe, abzüglich 11 2 14 2 Silberausbringung Gesamte Cash Costs 903 686 879 652 pro verkaufter Unze All-in Sustaining Costs pro verkaufter Unze (4) Ausbringung 1 1 1 1 Beiprodukt Silber Betriebsaufwendun- 2 7 8 7 gen Zunahme der 10 11 11 11 Stilllegungsund Rückbauverpflichtun- gen Explorationsund 49 35 49 40 Begutachtungsaufwen- dungen Nachhaltige 170 226 198 208 Investitionen All-in Sustaining 1.135 965 1.145 920 Costs pro verkaufter Unze insgesamt (1) Gemäß London Bullion Market Association ("LBMA") als "gute Lieferung" von Goldbarren definiert, abzüglich der sich auf dem Transport befindlichen Goldbarren und Raffineriekorrekturen.

(2) Der von Monument für die drei Monate mit Ende 31. Dezember 2019 realisierte Goldpreis von 1.486 USD/Unze schließt die Lieferung von vorausbezahlten 723 Unzen Gold für Vergleichszwecke aus. Der von Monument für die sechs Monate mit Ende 31. Dezember 2019 realisierte Goldpreis von 1.481 USD/Unze schließt die Lieferung von vorausbezahlten 1.446 Unzen Gold für Vergleichszwecke aus.

Q2 2020 Produktionsanalyse

- Goldproduktion von 4.827 Unzen, ein Anstieg von 4 % gegenüber 4.653 Unzen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies war das Ergebnis eines höheren Gehalts im Rohfördererz, der durch eine im Vergleich zum zweiten Quartal im Geschäftsjahr 2019 leicht verringerte Ausbringungsrate ausgeglichen wurde.

- Der durchschnittliche Gehalt im Beschickungsmaterial der Mühle stieg von 0,88 g/t auf 0,98 g/t, und die Menge des aufbereiteten Erzes ging von 241.925 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 215.305 Tonnen zurück. Das aufbereitete Erz umfasste auslaugbares Sulfiderz, sehr niedrighaltiges Oxiderz, altes Tailings-Material (Aufbereitungsrückstände) und Oxiderz aus der Produktion in Selinsing, Felda Block 7 und Buffalo Reef.

- Die Cash Cost pro Unze stiegen von 686 USD/Unze im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 32 % auf 903 USD/Unze. Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme der Menge des aufzubereitenden laugbaren Sulfiderzes zurückzuführen, da bei stark sulfidreichen Erzen für eine höhere Ausbringung mehr Chemikalien wie z. B. Zyanid, Kalk und Sauerstoff verbraucht werden. Das Erz ist auch härter, wodurch beim Zerkleinern mehr Verschleißteile und beim Mahlen Stahlkugeln verbraucht werden, um die anvisierte Mahlungsgröße für optimale Laugungsbedingungen zu erreichen.

- Die Abbauraten von auslaugbarem Sulfiderz stiegen im Quartal erheblich an, um die Vorratslager wieder aufzufüllen, und der Übergang von der Oxiderzförderung zur Sulfiderzförderung erhöhte die Kosten während einer ersten Anlaufphase, die im zweiten Geschäftsquartal 2020 abgeschlossen wurde.

Q2 2020 Finanzanalyse

- Bruttomarge von 2,57 Mio. USD vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Wertzuwachs, eine Steigerung von 3 % gegenüber 2,51 Mio. USD im Vorjahresquartal. Der Anstieg der Bruttomarge spiegelte einen Rückgang der verkauften Goldmenge wider, aber zu einem höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreis. Dies wurde jedoch durch höhere Aufbereitungskosten aufgrund des in der Mühle aufbereiteten härteren Materials ausgeglichen.

- Nettoverlust für das Quartal von 1,08 Mio. USD oder 0 USD pro Aktie im Vergleich zu einem Nettogewinn von 0,47 Mio. USD oder (null USD) pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettoverlust für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2020 umfasst nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen in Höhe von 0,47 Mio. USD (2. Quartal im Geschäftsjahr 2019: 0 USD) und einen Wechselkursverlust von 0,82 Mio. USD (2. Quartal im Geschäftsjahr 2019: 0,14 Mio. USD).

- Die Goldverkäufe generierten im Quartal 6,61 Mio. USD gegenüber 5,66 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen resultierten aus 3.750 Unzen verkauftem Gold (2. Quartal im Geschäftsjahr 2019: 4.600 Unzen) zu einem realisierten durchschnittlichen Goldpreis von 1.486 USD pro Unze (2. Quartal im Geschäftsjahr: 1.231 USD pro Unze) zuzüglich weiterer 723 Unzen, die zur Erfüllung der vorausbezahlten Goldverpflichtungen zu einem im Quartal realisierten durchschnittlichen Goldpreis von 1.429 USD pro Unze geliefert wurden.

- Im Quartal lag der durchschnittliche Fix-Preis in London bei 1.485 USD pro Unze, verglichen mit 1.233 USD pro Unze im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtproduktionskosten stiegen im Quartal um 28 % auf 4,04 Mio. USD gegenüber 3,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Produktionskosten spiegelte höhere Aufbereitungs- und Bergbaukosten wider, obwohl im zweiten Geschäftsquartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Gold verkauft wurde.

- Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2019 auf 5,05 Mio. USD, was einem Rückgang von 4,29 Mio. USD gegenüber dem Stand zum 30. Juni 2019 von 9,34 Mio. USD entspricht. Zum 31. Dezember 2019 verfügte das Unternehmen über ein positives Betriebskapital von 20,35 Mio. USD (30. Juni 2019: 24,52 Mio. USD), einschließlich eingeschränkter Zahlungsmittel in Höhe von 0,30 Mio. USD. Der Rückgang des Betriebskapitals in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2019 resultierte aus einem Rückgang der liquiden Mittel, einem Rückgang des Lagerbestands, der durch Erhöhungen einer kurzfristigen Darlehensforderung und einem Rückgang der Verbindlichkeiten und Rückstellungen ausgeglichen wurde.

- Die Barmittelinvestitionen in Explorations- und Evaluierungsaktivitäten beliefen sich auf insgesamt 0,70 Mio. USD gegenüber 0,82 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für das Goldportfolio Selinsing in Malaysia wurden Barmittel in Höhe von 0,30 Mio. USD verwendet, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Entwicklung des Sulfidprojekts und den Vorbereitungen für den Versuchsabbau in Peranggih einschließlich der Fertigstellung der Straßenbauarbeiten standen. Für das Goldportfolio Murchison in Australien wurden 0,36 Mio. USD verwendet, hauptsächlich für Instandhaltung und Wartung sowie für die Planung von Bohrprogrammen. Für das Kupfer- und Eisenprojekt Mengapur in Malaysia wurden 0,04 Mio. USD für Instandhaltung und Wartung verwendet.

- Die Barauslagen für Sachanlagen ("PPE", Property, Plant and Equipment) beliefen sich auf 0,93 Mio. USD gegenüber 1,17 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die PPE-Hauptausgaben entfielen auf Selinsing, einschließlich 0,59 Mio. USD für kapitalisiertes Abraummaterial, verschiedene Anlageneinrichtungen und den Ausbau von Bergeteichen in Höhe von 0,17 Mio. USD und 0,17 Mio. USD für das Sulfidprojekt in Selinsing.

Entwicklung

Goldmine Selinsing

Im zweiten Quartal konzentrierten sich die Entwicklungsarbeiten in der Goldmine Selinsing auf zwei Ziele. (1) Optimierung des Sulfidgoldprojekts; (2) Fortsetzung der TSF- und Minenentwicklung für die Goldproduktion.

Sulfid-Goldprojekt:

Die Arbeiten zur Aufrüstung der Anlage für die Aufbereitung der sulfidischen Erze einschließlich der Inbetriebnahmeaktivitäten werden voraussichtlich 18 Monate in Anspruch nehmen. Das Beschaffungsteam prüft derzeit die Überlegungen, die auf eine Verkürzung der Fertigstellungszeit für Bauteile mit langer Vorlaufzeit wie z. B. rostfreie Stähle für BIOX(R)-basierte Anwendungen, die Bereitstellung einer HV-Stromversorgung, die BIOX(R)-Rührwerke, Flotationszellen und Eindicker zielt.

TSF-Entwicklung:

Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Hauptanschüttung (Main Embankment) für den Bergeteich (Tailings Storage Facility, "TSF") auf 533,3 mRL in der Goldmine Selinsing, die die TSF-Kapazität für die Produktion im Geschäftsjahr 2020 erhöht haben, wurde ein Plan für die zweite Stufe der TSF-Ausbaus auf 535,5 mRL fertiggestellt, um die Produktionsanforderungen für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich der derzeitigen Oxid-Aufbereitungsanlage zu erfüllen. Mit der Bauplanung wurde im zweiten Quartal begonnen und der Abschluss wird im April 2020 anvisiert. Die vorläufige Planung für die letzte Stufe des TSF-Ausbaus auf 540 mRL begann nach dem zweiten Quartal. Sie zielt darauf, die Kapazität für die Goldproduktion aus Sulfiderz zu erreichen. Die Bauarbeiten werden bis zum Abschluss der Finanzierung verschoben.

Testarbeiten zur Sulfid-Auslaugbarkeit:

Metallurgische Bohrungen wurden in den Tagebaugruben in Selinsing und Buffalo Reef niedergebracht, um die Auslaugbarkeit von sulfidischem Übergangserz im aktuellen CIL-Kreislauf durch Zugabe von Bleinitrat und einem Gemisch aus sehr niedrighaltigem Erz zu untersuchen.

Die Mehrzahl der Proben zeigte eine gute Auslaugbarkeit mit einer Goldausbringungsrate von über 70 % in der Selinsing Pit 5 (Tagebaugrube). Der Abbau kam im Osten und Westen des Hauptbereichs der Pit 5 bis auf 465 mRL voran, und in den drei und sechs Monaten mit Ende 31. Dezember 2019 erreichten die tatsächlichen Ausbringungsraten 68,8 %.

Die metallurgischen Bohrungen in Buffalo Reef (8 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 395 m) wurden im ersten Quartal ebenfalls abgeschlossen. Sie lieferten gute Abschnitte mit Übergangsmaterial und frischem Material. Jedoch die CIL-Testarbeiten an Übergangsproben lieferten anfänglich schlechte Ergebnisse, aber nach der Zugabe von Bleinitrat wurde eine gewisse Verbesserung erzielt.

Während des Quartals wurde der Rückversatz nach Südwesten in der Pit 4 abgeschlossen. Der Abbau am Rückversatz im Südwesten der Pit 4 begann im November 2019 auf einer Höhe von 540 mRL und erreichte zum Ende des Quartals 520 mRL.

Großabbau in Peranggih Bulk:

Der Bau der Transportstraßen wurde im Quartal im Wesentlichen abgeschlossen, darunter die Installation von 14 neuen Dükerübergängen entlang der 10 km langen Strecke von der nördlichen Liegenschaftsgrenze in Selinsing bis südlich der Liegenschaft Peranggih. Nach dem 31. Dezember 2019 begann der Versuchsabbau mit dem ersten zweiwöchigen Bergbaubetrieb, der insgesamt 14.342 Tonnen Material, einschließlich 5.558 Tonnen Großprobenmaterial und 8.784 Tonnen Abraum lieferte. Es ist geplant, eine weitere 11.428 Tonnen umfassende Großprobe abzubauen und zum Lagerplatz für das Rohfördererz (Run-of-Mine-Pad) in Selinsing zu transportieren. Mit diesem Material wird in einer separaten Kampagne die Aufbereitungsanlage mit einer durchschnittlichen Produktionsrate von 1.024 Tonnen/Tag beschickt. Laut Erwartungen werden diese Arbeiten bis zum Ende des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen sein.

Nach der vollständigen Förderung der Großprobe wird damit die bestehende Goldaufbereitungsanlage für oxidisches Erz in Selinsing auf Kampagnenbasis beschickt, um den Durchschnittsgehalt des engständig abgebohrten Gebietes zu bestätigen, damit man das Vorkommen von grobkörnigen Gold quantifizieren und die metallurgische Leistung im Anlagenmaßstab prüfen kann.

Goldprojekt Murchison

Im zweiten Geschäftsquartal 2020 wurden im Rahmen der Arbeiten auf dem Goldprojekt Murchison hauptsächlich Datenaktualisierungen und ein GIS-System-Upgrade durchgeführt. Im zweiten Quartal wurde auch ein vorläufiger Bohrungsplan für ein Bohrprogramm vorgelegt, das darauf abzielt, die in den Projekten Burnakura und Gabanintha vorhandene Vererzung in Fallrichtung zu verfolgen. Die Bohrungen begannen Ende Februar 2020 nach dem Ende des zweiten Quartals."

Explorationsfortschritt

Malaysia

Nach Ende des Quartals am 31. Dezember 2019 gab das Unternehmen am 19. Februar 2020 die Entdeckung einer neuen Anomalie im Prospektionsgebiet Mentique bekannt. Sie liegt parallel zu und 1 km westlich des Goldprospektionsgebietes Peranggih. Nach einem Bodenprobenentnahmeprogramm, das in der Nähe von Peranggih durchgeführt wurde, zeigen die Probenergebnisse, dass das Prospektionsgebiet Mentique eine signifikante anomale Zone darstellt, die gut mit 2 benachbarten Verwerfungsstrukturen korreliert, die beide von NW nach SO und von N nach S streichen. Überlagernde Falten spielen laut Interpretation eine wichtige Rolle für die Goldanreicherung. Basierend auf der Verteilung der Pfadfinderelemente zeigt die Vererzung in Mentique eine Vergesellschaftung mit Au-Sb-As-W-Mo. Weitere Bohrungen sind geplant, um auf der Grundlage der geologischen Kartierung der Böden die Fortsetzung der Vererzung in Streichrichtung zu bestätigen.

Über Monument Mining

Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 195 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Monument Mining Limited Richard Cushing Investor Relations Suite 1580 - 1100 Melville Street Vancouver, BC, V6E 4A6 Canada

Tel. +1-604-638 1661 Durchwahl 102 rcushing@monumentmining.com www.monumentmining.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

