DGAP-News: Monument Mining Ltd. wird die Bewegungskontrollanordnung in Malaysia aufgrund des Covid-19-Virus befolgen (deutsch)

Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. März 2020. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR ; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die von der malaysischen Regierung erteilte Movement Control Order (Bewegungskontrollanordnung, die "Anordnung") zur Einstellung des Betriebs in seiner Goldmine Selinsing im malaysischen Bundesstaat Pahang vom 18. bis 31. März 2020 ("Zeitraum der Bewegungskontrolle") befolgen wird.

CEO und President Cathy Zhai sagte: "Monument wird in vollem Umfang die Anordnung, bei der das Wohl der Mitarbeiter an erster Stelle steht, befolgen. Darüber hinaus wurde ein Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs umgesetzt, um sicherzustellen, dass der Betrieb sofort wieder aufgenommen wird, sobald das Verbot der Bergbauaktivitäten aufgehoben wird. Wir werden mit allen unseren Stakeholdern zusammenarbeiten, um diese schwierige Zeit zu überwinden."

Am 17. März 2020 erhielt das Unternehmen vom Mineral and Geoscience Department Malaysia (JMG, für Rohstoffe und Geowissenschaften zuständige malaysische Behörde) die Mitteilung, dass alle Inhaber bergbaurechtlicher Pachtverträge die Bergbautätigkeiten im Bundesstaat Pahang unterbrechen müssen, um die Bewegungskontrollanordnung (die "Anordnung") als vorbeugende Maßnahme gegen die Covid-19-Pandemie zu befolgen.

Der malaysische Premierminister hat am 16. März eine Rede vor der Nation gehalten, in der unter anderem "die Schließung aller staatlichen und privaten Geschäftsräume mit Ausnahme derjenigen angeordnet wurde, die wesentlichen Dienstleistungen bieten (Wasser, Strom, Energie, Telekommunikation, Post, Transport, Bewässerung, Öl, Gas, Schmiermittel, Rundfunk, Finanzen, Bankwesen, Gesundheit, Pharmazie, Brandschutz, Gefängnisse, Häfen, Flughäfen, Sicherheit, Verteidigung, Reinigung, Lebensmittelversorgung und Einzelhandel)." Die Anordnung basiert auf dem Gesetz zur Kontrolle und Prävention von Infektionskrankheiten aus dem Jahre 1988 und dem Polizeigesetz aus dem Jahre 1967.

Als Reaktion darauf hat der Verband der malaysischen Hersteller ("FMM", Federation of Malaysian Manufacturers) eine Pressemitteilung herausgegeben, in der er erklärt, dass FMM die Notwendigkeit, den Covid-19-Ausbruch einzudämmen, voll und ganz unterstützt, aber der Schritt zur Schließung des Fertigungssektors im Rahmen der Bewegungskontrollanordnung ist sehr drastisch. Er fordert die Regierung nachdrücklich auf, das Verbot sofort aufzuheben.

Monument hat über Nacht eine sofortige Reaktion im Einklang mit der Anordnung gefordert und sofort Maßnahmen ergriffen, um zusätzlich zu ihrem bereits vorliegenden Notfallplan den Betrieb geordnet vorübergehend einzustellen. Damit wird gewährleistet, dass während der Pandemie alle Mitarbeiter am Minenstandort geschützt sind. In der Zwischenzeit werden die Sicherheitskontrollen und Umweltüberwachungskontrollen aufrechterhalten, die vorhanden sein müssen, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern, sofern dies gemäß der Bewegungskontrollanordnung durchführbar ist. Bestimmte Betriebsfunktionen werden ebenfalls nach besten Kräften durch das Management und die von zu Hause aus arbeitenden Mitarbeiter ausgeführt. Das Management wird eine klare Kommunikation mit den Mitarbeitern implementieren, damit während der Zeit der Bewegungskontrollanordnung die Arbeitseinteilung für Lieferungen effektiv geplant wird.

Als führendes Bergbauunternehmen in Malaysia hat Monument mit dringender Bitte an die Regierung geschrieben, eine sofortige Unterstützung während der vorübergehenden Einstellung des Bergbaubetriebs im Rahmen ihrer bereits bestehenden, streng überwachten Präventionsprotokolle zu erhalten.

Über Monument Mining

Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 195 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

