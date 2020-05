DGAP-News: Mountain Alliance AG realisiert im Zuge des Börsengangs der Exasol AG erfolgreichen Teilverkauf (deutsch)

Mountain Alliance AG realisiert im Zuge des Börsengangs der Exasol AG erfolgreichen Teilverkauf

Mountain Alliance AG realisiert im Zuge des Börsengangs der Exasol AG erfolgreichen Teilverkauf

München, 20. Mai 2020 - Die Mountain Alliance AG ( MA, ISIN DE000A12UK08 ) hat mit dem Verkauf eines Teils ihrer Beteiligung an der Exasol AG erneut einen erfolgreichen Teilexit realisiert und stellt damit den nachhaltigen Investmentansatz auch in herausfordernden Zeiten eindrucksvoll unter Beweis.

Die Veräußerung erfolgte im Zuge des Börsengangs der Exasol AG mit geplanter Notierungsaufnahme der Aktien im europäischen Wachstumssegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse am 25. Mai 2020. Exasol, www.exasol.com, wird im Rahmen des IPOs Aktien aus einer Barkapitalerhöhung sowie - aufgrund der sehr starken Nachfrage - aus Altaktionärsbesitz erfolgreich am Markt platzieren. Die Mountain Alliance AG veräußerte in diesem Zuge einen Teil ihrer Anteile, wodurch der Gesellschaft ein siebenstelliger Euro-Betrag zufließt. Die Mountain Alliance AG bleibt weiterhin an der Exasol AG beteiligt.

Exasol ist Entwickler der weltweit schnellsten analytischen In-Memory-Analytics-Datenbank, die aufgrund der mit ihr möglichen, extrem schnellen und effizienten Datenanalysen eine hohe Nachfrage erfährt - sowohl On-Premises als auch in der Cloud als Software as a Service (SaaS). Das in den sehr schnell wachsenden Märkten Business Intelligence, Data Analytics, Big Data und Data Science (Machine Learning/Artificial Intelligence) positionierte Unternehmen befindet sich weiterhin auf Expansionskurs. Der Börsengang ist der logische nächste Schritt, um den Bekanntheitsgrad von Marke und Produkt zu erhöhen und das weitere Wachstum zu finanzieren.

"Wir freuen uns sehr über den Börsengang unseres Portfoliounternehmens und den für uns damit verbundenen Teilexit. Dies ist ein eindrucksvoller Proof of Concept für unser Businessmodell. Dass der Exasol AG gerade im aktuell schwierigen Marktumfeld eine erfolgreiche Platzierung gelungen ist, unterstreicht die Qualität des Unternehmens. Wir sind optimistisch, dass Exasol die zunehmende Digitalisierung aktiv mitgestalten wird und wir sie begleiten dürfen", sagt Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender der Mountain Alliance AG.

Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08), www.mountain-allance.de, ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Mountain Alliance AG Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.

Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: danner@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de

ISIN: DE000A12UK08

WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1051565

